Koblihy, kamery, reality a chaos. Drobasové si našli další oběti spekulací

Zatímco tradiční investoři řeší úrokové sazby a inflaci, online komunita se znovu vrhla na spekulativní tituly. Akcie firem jako Krispy Kreme, GoPro nebo Opendoor zažily raketový růst i prudké korekce. Podle analytiků jde o nebezpečný hazard, který ukazuje změnu nálady na trzích.

Koblihy místo fundamentů

Akcie řetězce Krispy Kreme v červenci vyskočily téměř o 30 procent za jediný den. Ne díky skvělé čtvrtletní zprávě, ale kvůli tomu, že téměř třetina akcií byla prodána „na krátko“, tedy ve velkém se spekulovalo na pokles ceny.

„Neexistuje žádný fundamentální důvod pro tyto růsty. Dějí se jednoduše na průsečíku sociálních sítí a akciového trhu,“ komentoval pro Reuters situaci Steve Sosnick, hlavní stratég Interactive Brokers. I přes mírnou korekci zakončily akcie červenec koblihového řetězce se ziskem 23 procent.

Ještě větší jízdu zažil realitní startup Opendoor. Akcie firmy, která prodává domy přes mobilní aplikaci, od začátku měsíce vzrostla o víc než 400 procent. A pak během dvou dnů ztratila 40. Bez jakéhokoliv zásadního oznámení. Spouštěčem bylo jen pár tweetů hedgeového manažera, který akcii označil za „next big thing“. Internet se chytil – a následoval klasický meme scénář: FOMO, růst, panika, pád.

Na seznamu „nejžhavějších“ akcií letošního léta se objevily i GoPro a obchodní řetězec Kohl’s. Ty během jediného dne vyskočily o 70, respektive 100 procent. Měsíc ale končí se skromnějšími zisky ve výši 13 a 37 procent. Cílové akcie mají společné jedno: vysoký podíl krátkých pozic, slabé fundamenty a silný virální potenciál.

Hazard místo investice

Z pohledu tradičního investora se trh opět utrhl z řetězu. „Zájem o meme akcie potvrzuje stav chamtivosti, který na trzích nyní převládá. Motivací investorů je vydělat co nejvíce v co nejkratším čase. Ale tohle už není ani spekulace, to je hazard,“ říká Tomáš Cverna, analytik XTB.

Cverna dále připomíná, že podobný scénář známe z doby kolem GameStopu, kdy byla vlna zájmu uměle přiživená organizovanými skupinami z Redditu. „Vidina rychlého zbohatnutí je sice lákavá, ale peníze se na trzích opravdu nedávají zdarma. Retailoví investoři jsou v tomto prostředí pod silným psychologickým tlakem – a málokdo na tom skutečně vydělá,“ dodává.

Když roste všechno

Podle Lukáše Rašky ze společnosti Portu je návrat meme akcií odrazem širší změny nálady na trzích. „Po měsících, kdy dominovala opatrnost a investoři hledali jistotu v defenzivnějších sektorech, se zjevně zvyšuje ochota riskovat. To, že se pozornost opět obrací ke spekulativním titulům s malou likviditou, není náhoda. Jde o důsledek prostředí, kde většina velkých akciových indexů roste a volatilita je nízká.“

Důležitou roli podle něj znovu hrají komunity na sociálních sítích, které cíleně vybírají akcie vhodné pro tzv. short squeeze – tedy situaci, kdy prudký růst ceny nutí short sellery k panickému uzavírání pozic, což žene cenu ještě výš.

„Trh se pak neřídí fundamenty, ale psychologií. Paradoxně jde často o firmy, které mají zásadní problémy. Růst ceny je pak tažen čistě vírou, že někdo další zaplatí víc. A to je velmi nebezpečný základ pro investiční rozhodování,“ upozorňuje Raška.

Varování místo příležitosti

Analytici se shodují, že z dlouhodobého hlediska je současná vlna meme akcií spíše důvodem k ostražitosti. „Z pohledu investora není důvod do těchto titulů vstupovat. Vstup na základě FOMO (strach z promeškání – pozn. red.) a sociálních sítí je strategie, která se možná vyplácí pár jednotlivcům, ale z principu není opakovatelná ani racionální,“ uzavírá Raška.

Jestli jde jen o letní bublinu, nebo začátek nového meme šílenství, ukáže čas. Ale jisté je, že trh se znovu nechává unášet emocemi a online davem. A že kobliha může mít na burze větší hype než dekáda výzkumu v biotechnologiích.

