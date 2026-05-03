Finanční arbitr je zavalen nárůstem sporů. Budeme potřebovat víc lidí, tvrdí
Lidé se loni opět víc obraceli se stížnostmi na finančního arbitra. Nárůst počtu zahájených sporů byl meziročně víc než dvojnásobný. Arbitr zahájil loni 12 050 řízení, o rok dřív to bylo 5683 řízení. Na nárůstu se nejvíc podílely spory ze spotřebitelských úvěrů. Finanční arbitr Monika Nedelková to uvedla ve výroční zprávě za loňský rok, kterou předložila Sněmovně.
Za nárůst mohou podle arbitra hlavně individuální šablonovité návrhy, které hromadně podávají advokáti nebo obecní zástupci. Zastupování před arbitrem nabízejí jako placenou službu.
Ještě v roce 2023 finanční arbitr zahájil jen 2660 řízení. Předpokládá, že kvůli nárůstu počtu sporů ze spotřebitelských úvěrů bude potřebovat víc lidí.
Placení zástupci podle výroční zprávy podali loni i předloni téměř třetinu všech návrhů. Ty často vykazují chyby a nelze je posuzovat společně, uvádí arbitr. „Obecní zástupci spotřebitelů pak nemají zpravidla právní vzdělání. V těchto případech se tak dopouštějí poskytování právních služeb bez příslušného oprávnění,“ upozorňuje zpráva.
Varuje také, že mnohdy jde zájem navrhovatele proti zájmu jeho zástupce na maximalizaci odměny. Spotřebitel pak podle arbitra dokáže lépe sám odstranit chyby podání, projít řízením i vyřešením sporu.
Sněmovná jedná o změně zákona
Řízení se nejčastěji týkalo toho, zda poskytovatel úvěru posoudil s odbornou péčí před uzavřením úvěrové smlouvy úvěruschopnost dlužníka. To mu ukládá zákon. Stanoví nyní, že úvěrová smlouva je neplatná, neposoudil-li poskytovatel dostatečně schopnost klienta splácet.
Sněmovna však projednává vládní návrh novely zákona o spotřebitelském úvěru, Podle něhož kdyby při řádném posouzení klient půjčku dostal, smlouva bude platná. Někteří poslanci to považují za rizikové.
Arbitr loni celkově řešil 15,5 tisíce sporů. Pravomocně jich dokončil 8022. Průměrná délka loni ukončených řízení se loni zvýšila na 167 dní proti 160 dnům v roce 2024.
Vzrostl i počet nově zahájených řízení kvůli sporům ohledně platebního styku, životního pojištění i retailových investic. Nejméně nových sporů se týkalo stavebního spoření, směnáren, penzijních produktů, kolektivního investování a kryptoaktiv. Těch se loni týkalo jediné řízení.
Nejčastějším důvodem sporů ohledně platebního styku jsou spory z neautorizovaných platebních transakcí. Klient přijde o peníze zpravidla v souvislosti se zneužitím internetového bankovnictví, platební karty nebo aplikace v mobilním telefonu. Může jít i autorizované transakce, kdy spotřebitele uvede v omyl třetí osoba například při prodeji zboží na inzertních portálech.
Jde i o případy, kdy se podvodník vydává po telefonu za pracovníka banky. „Tyto spory náleží mezi nejsložitější spory co do shromažďování podkladů a jejich právního posouzení,“ uvádí arbitr.
Arbitr je mimosoudní institucí, na kterou se mohou spotřebitelé obracet kvůli sporům s finančními institucemi. Řízení je bezplatné. Arbitr může řešit spory nejen ze spotřebitelských úvěrů, ale i z platebních služeb nebo životního pojištění. Jde třeba o případy, kdy klient přijde o peníze kvůli neautorizované transakci.
Od loňského roku může nově řešit i spory ohledně kryptoměn. Arbitr může rozhodovat i spory se směnárnami, spory se stavebního spoření nebo penzijních produktů.
