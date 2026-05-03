newstream.cz Money Finanční arbitr je zavalen nárůstem sporů. Budeme potřebovat víc lidí, tvrdí

Finanční arbitr je zavalen nárůstem sporů. Budeme potřebovat víc lidí, tvrdí

Lidé se loni opět víc obraceli se stížnostmi na finančního arbitra. Nárůst počtu zahájených sporů byl meziročně víc než dvojnásobný. Arbitr zahájil loni 12 050 řízení, o rok dřív to bylo 5683 řízení. Na nárůstu se nejvíc podílely spory ze spotřebitelských úvěrů. Finanční arbitr Monika Nedelková to uvedla ve výroční zprávě za loňský rok, kterou předložila Sněmovně.

Za nárůst mohou podle arbitra hlavně individuální šablonovité návrhy, které hromadně podávají advokáti nebo obecní zástupci. Zastupování před arbitrem nabízejí jako placenou službu. 

Ještě v roce 2023 finanční arbitr zahájil jen 2660 řízení. Předpokládá, že kvůli nárůstu počtu sporů ze spotřebitelských úvěrů bude potřebovat víc lidí.

Placení zástupci podle výroční zprávy podali loni i předloni téměř třetinu všech návrhů. Ty často vykazují chyby a nelze je posuzovat společně, uvádí arbitr. „Obecní zástupci spotřebitelů pak nemají zpravidla právní vzdělání. V těchto případech se tak dopouštějí poskytování právních služeb bez příslušného oprávnění,“ upozorňuje zpráva.

Češi si na internetu věří, přesto naletí. Každý sedmý už kvůli podvodným e-shopům přišel o peníze

Zkušenost s podvodným e-shopem má každý čtvrtý Čech a zhruba každý sedmý už kvůli nim skutečně přišel o peníze. Vyplývá to z průzkumu agentury Focus pro mBank mezi tisícovkou respondentů.

Varuje také, že mnohdy jde zájem navrhovatele proti zájmu jeho zástupce na maximalizaci odměny. Spotřebitel pak podle arbitra dokáže lépe sám odstranit chyby podání, projít řízením i vyřešením sporu.

Sněmovná jedná o změně zákona

Řízení se nejčastěji týkalo toho, zda poskytovatel úvěru posoudil s odbornou péčí před uzavřením úvěrové smlouvy úvěruschopnost dlužníka. To mu ukládá zákon. Stanoví nyní, že úvěrová smlouva je neplatná, neposoudil-li poskytovatel dostatečně schopnost klienta splácet.

Sněmovna však projednává vládní návrh novely zákona o spotřebitelském úvěru, Podle něhož kdyby při řádném posouzení klient půjčku dostal, smlouva bude platná. Někteří poslanci to považují za rizikové.

Kyberšmejdi loni útočili ve velkém. Banky Čechům zachránily přes 12 miliard

Banky v Česku loni ochránily svým klientům rekordních 12,2 miliardy korun, které se podvodníci pokusili odčerpat, uvedla Česká bankovní asociace. Zachráněná částka je o 4,2 miliardy korun vyšší než před dvěma lety a potvrzuje, že bankovní sektor patří mezi lídry v oblasti bezpečnosti plateb.

Arbitr loni celkově řešil 15,5 tisíce sporů. Pravomocně jich dokončil 8022. Průměrná délka loni ukončených řízení se loni zvýšila na 167 dní proti 160 dnům v roce 2024.

Vzrostl i počet nově zahájených řízení kvůli sporům ohledně platebního styku, životního pojištění i retailových investic. Nejméně nových sporů se týkalo stavebního spoření, směnáren, penzijních produktů, kolektivního investování a kryptoaktiv. Těch se loni týkalo jediné řízení.

Nejčastějším důvodem sporů ohledně platebního styku jsou spory z neautorizovaných platebních transakcí. Klient přijde o peníze zpravidla v souvislosti se zneužitím internetového bankovnictví, platební karty nebo aplikace v mobilním telefonu. Může jít i autorizované transakce, kdy spotřebitele uvede v omyl třetí osoba například při prodeji zboží na inzertních portálech.

Digitální identita je základem online světa. Proč je neviditelným pilířem moderní ekonomiky

Rychlé a jednoduché online služby dnes stojí na systémech, které musí být zároveň bezpečné, spolehlivé a téměř neviditelné. Právě digitální identita se stává jedním z klíčových prvků, bez nichž moderní ekonomika nemůže fungovat.

Jde i o případy, kdy se podvodník vydává po telefonu za pracovníka banky. „Tyto spory náleží mezi nejsložitější spory co do shromažďování podkladů a jejich právního posouzení,“ uvádí arbitr.

Arbitr je mimosoudní institucí, na kterou se mohou spotřebitelé obracet kvůli sporům s finančními institucemi. Řízení je bezplatné. Arbitr může řešit spory nejen ze spotřebitelských úvěrů, ale i z platebních služeb nebo životního pojištění. Jde třeba o případy, kdy klient přijde o peníze kvůli neautorizované transakci.

Od loňského roku může nově řešit i spory ohledně kryptoměn. Arbitr může rozhodovat i spory se směnárnami, spory se stavebního spoření nebo penzijních produktů.

Manažerům stouply výdělky za posledních pět let o půlku, zaměstnancům klesly o dvanáct procent

Zatímco výdělky manažerů od roku 2019 celosvětově vzrostly o 54 procent, zaměstnancům klesly o 12 procent. Organizace Oxfam, která přehled vypracovala, požaduje vyšší zdanění superbohatých a spravedlivější mzdy

Propast mezi výdělky manažerů a zaměstnanců se celosvětově prohlubuje. Od roku 2019 se podle studie mezinárodní organizace Oxfam reálné roční výdělky předsedů představenstev v průměru zvýšily o 54 procent na 8,4 milionu dolarů (asi 175 milionů korun), výdělky zaměstnanců ve stejném období naopak klesly o 12 procent. Společnost Oxfam, která je sdružením 21 nezávislých neziskových organizací, spolupracujících s místními komunitami v osmi desítkách zemí, proto k dnešnímu Dni práce nastolila požadavek, aby byly superboháči a vysoké výdělky více zdaněny a zavedeny spravedlivé mzdy.  

Průměrná mzda loni ve 4. čtvrtletí stoupla na 46 013 korun, reálně opět klesla

Kolik peněz z vaší výplaty se ve skutečnosti vypaří ještě dřív, než vám přistanou na účtu?

Jedním z klíčových ukazatelů, se kterými pracuje aktuální zpráva OECD, je takzvaný daňový klín. Zní to složitě, ale princip je jednoduchý: ukazuje, kolik z celkové ceny práce připadne státu. Pokud zaměstnavatel na pracovníka vydá 100 korun, daňový klín říká, kolik z této částky skončí na daních a odvodech a kolik zaměstnanec skutečně dostane na účet. Tedy jak velký je pomyslný klín, jejž stát vráží mezi zaměstnavatele a zaměstnance.

Stejný trend, tedy rozevírání nůžek mezi manažery a zaměstnanci, se týká i Německa. Roční výdělky 25 šéfů představenstev firem, patřících mezi 40 top firem zahrnutých do nejdůležitějšího německého akciového indexu DAX, podle zmíněné studie od předcovidového roku 2019 stouply o 56 procent z průměrných 4,5 milionů (zhruba 110 milionů korun) na skoro sedm milionů eur (asi 171 milionů korun). Naproti tomu mzdy zaměstnanců zůstaly lehce pod úrovní roku 2019. Ta podle serveru Jak do Německa činila okolo 26 105 eur. „Zatímco kupní síla zaměstnanců v Německu je v průměru stále slabší než v roce 2019, platy vrcholových manažerek a manažerů raketově rostou,“ uvedl podle německého serveru n-tv.de Manuel Schmitt, referent pro sociální nerovnost v organizaci Oxfam. Tyto platy se podle něj stále více odtrhávají od reality mnoha lidí. „Tato stále extrémnější nerovnost představuje také nebezpečí pro naši demokracii,“ dodal Schmitt.

Vláda chystá daňovou reformu

Oxfam vyzval německou spolkovou vládu, aby zvýšila zdanění superbohatých, což by vedle globální daně pro miliardáře obnášelo i zvýšení horní sazby daně z příjmu. Dále je podle organizace nutné, aby minimální mzda v Německu dosahovala aspoň 15 eur za hodinu. Od letošního ledna se tato mzda zvýšila na 13,90 eur z předchozích 12,82 eura.

Průzkum Investony: Polovině Čechů leží peníze ladem. Brzdí je strach z rizika

Češi zbytečně přicházejí o peníze, protože se bojí změn. Více než polovině z nich brání v lepším nakládání s financemi strach z rizika a téměř polovina má pocit, že svým financím dostatečně nerozumí.

Myšlenka navýšení daně pro bohaté není vzdálená ani spolkovému kancléři Friedrichovi Merzovi. Ten si podle německých médií dovede představit, že by se zrealizoval návrh dvou poslanců CDU/CSU zvýšit sazbu daně z 45 na 47,5 procenta. Spolu s tím by se ovšem musela přijmout další opatření, jako zvýšení hranice maximálního nezdanitelného příjmu, posunutí hranice „miliardářské“ sazby či zrušení solidární přirážky. Merzův kabinet plánuje provést k 1. lednu 2027 reformu daně z příjmu, která má přinést odlehčení pro nízké a střední příjmy.

Nadnárodní společnost Oxfam byla založena v roce 1942 v Oxfordu.  Mezi její hlavní témata patří ekonomická spravedlnost, práva žen, klima a boj proti hladu.

Průzkum Investony: Polovině Čechů leží peníze ladem. Brzdí je strach z rizika

Češi zbytečně přicházejí o peníze, protože se bojí změn. Více než polovině z nich brání v lepším nakládání s financemi strach z rizika a téměř polovina má pocit, že svým financím dostatečně nerozumí.

Prvním krokem k tomu, aby lidem zbytečně neutíkaly peníze anebo téměř nečinně neležely na skoro neúročených běžných a málo úročených spořicích účtech, je audit vlastních financí. Ten zároveň odbourá psychické bariéry, které lidé mají.

Podle Investony, investiční platformy společnosti Czech Asset Investment, je klíčové rozlišovat dva typy finančních rezerv. Tím prvním jsou prostředky, které reálně máme, ale leží v produktech, kde ztrácejí na hodnotě. Vedle bankovních účtů jde nejčastěji o penzijní spoření nebo stavební spoření.

Staré pojistky a smlouvy

Druhým typem jsou peníze, které domácnostem každý měsíc zbytečně utíkají. Pravidelná revize dokáže rychle odhalit neaktualizované pojistky nebo drahé úvěry. „Lidé se často bojí do svých smluv sáhnout, ale pravidelná revize je tím nejlepším způsobem, jak objevit skryté rezervy. Zlevnit si úvěry či zkontrolovat pojištění je důležitý první krok, jak zastavit zbytečné plýtvání penězi,“ říká Patrik Novotný, ředitel pro investice v Investoně. Dalším krokem by mělo být takto uspořené částky spolu s nevýhodně úročenými penězi začít smysluplně investovat.

Příkladem neefektivního uložení peněz jsou takzvané transformované fondy, tedy „staré“ penzijní fondy, které byly do roku 2013 jedinou alternativou penzijního spoření se státním příspěvkem. Jejich investiční portfolio je úzce vymezené, což sice obnáší fakticky nulové riziko investice, ale také tomu odpovídající výnos. Podle dat ministerstva financí ke konci loňského roku držely v těchto fondech své investice asi dva miliony Čechů.

Konec Buffettovy éry bolí: Berkshire Hathaway ztrácí dech a Greg Abel čelí první velké zkoušce

Rok po oznámení odchodu investiční legendy Warrena Buffetta se ukazuje, jak silně byla důvěra investorů spojená právě s jeho jménem. Akcie Berkshire Hathaway výrazně zaostávají za trhem a nový šéf Greg Abel musí přesvědčit, že firma dokáže uspět i bez svého ikonického lídra.

Více než třetina lidí uspoří pět tisíc měsíčně

Z průzkumu, kterého se zúčastnilo 1025 respondentů ve věku od 18 do 55 let s příjmem domácností nad 20 tisíc korun a schopností měsíčně ušetřit aspoň 500 korun, vyplynulo, že 38 procent Čechů dokáže měsíčně ušetřit více než pět tisíc korun. Dalších 29 procent si ukládá mezi dvěma a pěti tisíci. „Tyto prostředky však často zůstávají na běžných nebo spořicích účtech, kde jejich hodnota vlivem inflace postupně klesá. Z dat AKAT (Asociace pro kapitálový trh) vyplývá, že v minulém roce využívaly spořicí účet přibližně tři čtvrtiny Čechů,“ uvádí Investona.

Z jejího průzkumu vyplynulo, že aktivně investuje pouze 47 procent občanů Česka, přičemž i mezi nimi 36 procent stále spoléhá na stavební spoření, jehož reálné zhodnocení je omezené. „Největším problémem není nedostatek peněz, ale nečinnost. Více než polovina lidí má strach z rizika, a proto své úspory nechává ležet bez zhodnocení. Paradoxně tak ale o peníze dlouhodobě přichází,“ říká šéf Investony Novotný.

Součástí revize by mělo být i ujasnění finančních cílů. Podle průzkumu Investony chce 58 procent lidí zajistit svůj důchod a 47 procent primárně chránit úspory před inflací.

Češi spoří o sto šest. Některé banky tak znovu vylepšují sazby spořicích účtů

