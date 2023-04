Desetina Čechů nesplácí půjčky včas. A jejich počet roste

Nějaký závazek po splatnosti má deset procent obyvatel ČR. Proti loňskému roku se podíl zvýšil o tři procentní body. Nejčastější příčinou neschopnosti splácet závazky je stejně jako loni ztráta zaměstnání. Ukázal to průzkum společnosti KRUK, která se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků.

Reklama

Nejčastěji mají dlužníci závazky po splatnosti u nebankovních subjektů - jsou to například krátkodobé půjčky nebo nákupy na splátky. Následují bankovní úvěry po splatnosti a dluhy související s bydlením, jako jsou nájmy a energie.

Půjčky v rodinách už se vyčerpaly. Češi kvůli hypotékám hledají jiné zdroje pro financování Money Pětina lidí stále plánuje si v nejbližších letech vzít hypotéku. Oproti minulosti se však lidé připravují nejen na vyšší splátky, ale i na vyšší sumu, kterou musí našetřit na dofinancování koupě nemovitosti. V rodině si ovšem může podle expertů už půjčit méně lidí než dřív. Vyplývá to z březnového reprezentativního průzkumu agentury IPSOS pro Českou bankovní asociaci (ČBA). Věra Tůmová Přečíst článek

Průzkum ukázal, že 35 procent závazků po splatnosti tvoří dluhy od 50 tisíc do 100 tisíc korun. Dluhy do 50 tisíc korun a nad 100 tisíc korun mají shodný podíl 32 procent. Polovinu dlužníků, kteří mají závazky po splatnosti za víc než 100 tisíc korun, tvoří lidé starší 65 let.

Alarmující je podíl seniorů

"Inflace a obecně nepříznivá ekonomická situace vedou k meziročnímu zvýšení podílu lidí, kteří nezvládají pravidelně splácet své závazky. Alarmující je především vysoký podíl lidí v důchodovém věku s nesplácenými dluhy přes 100 tisíc korun, kteří mají jen velmi omezené možnosti zvýšení svých příjmů, aby mohli své závazky uhradit," upozornila generální ředitelka společnosti KRUK Jaroslava Palendalová.

video Živě: Co dělat, aby vám finanční závazky nepřerostly přes hlavu Zprávy z firem Půjčku, hypotéku, kreditní kartu nebo leasing má v dnešní době téměř každá domácnost v České republice. Dlouhodobé finanční závazky ale mohou člověka tížit, a to zejména v dobách ekonomické nejistoty, jako je ta dnešní. Jak ochránit svou finanční stabilitu? Na tuto a další otázky odpoví hosté kulatého stolu BNP Paribas Cardif Pojišťovny ve čtvrtek 20. dubna. Živý stream z Kongresového centra Praha začne v 15:00. Komerční spolupráce Přečíst článek

Dluhy po splatnosti mají nejčastěji lidé zaměstnaní v zemědělství a lesnictví. S odstupem následují lidé pracující v obchodu a ve službách a zaměstnanci ve stavebnictví.

Nejčastější příčinou je ztráta zaměstnání

Nejčastější příčinu nesplácení závazků je ztráta zaměstnání, uvádí ji 38 procent dlužníků. Ztráta zaměstnání přitom postihuje především lidi se základním a středním vzděláním a ve větší míře ženy než muže.

Jako druhou nejčastější příčinu nesplácení závazků dlužníci označují vysoké splátky úvěrů, uvedlo to 17 procent lidí. Pro 16 procent je hlavním důvodem nesplácení nemoc dlužníka nebo člena rodiny.

video Novela insolvenčního zákona: Stát přijde o 15 miliard a lidé se naučí, jak se vyhnout splácení dluhů Money Vláda připravuje významnou změnu insolvenčního zákona ukvapeně a populisticky bez ohledu na názor odborníků. Ti se při dnešní expertní diskusi shodují na tom, že plošným zkrácením doby oddlužení z pěti na tři roky pro všechny dlužníky může vláda ukázat cestu, jak se vyhýbat plnění závazků, může dojít k rozdělení společnosti a ke zvýšení napětí mezi nesplácejícími a řádně splácejícími občany. Důsledkem nové úpravy bude výrazné snížení výtěžnosti oddlužení. O 15 miliard korun může přijít stát, tzn. zdravotní pojišťovny, finanční úřady a Česká správa sociálního zabezpečení. Soukromí věřitelé odhadují ztrátu dokonce na 85 miliard korun. ČTK Přečíst článek