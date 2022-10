Vzorní Češi. I v době rapidní inflace vzorně splácí úvěry a hypotéky

Podíl problematických bankovních úvěrů, tedy těch po splatnosti, se v Česku v srpnu opět snížil. U hypoték klesl od začátku roku o 0,15 procentního bodu na rekordní minimum 0,59 procenta. U spotřebitelských úvěrů to bylo o 0,7 bodu na 3,97 procenta, u podniků o 0,56 bodu na 3,28 procenta. Uvedla to Česká bankovní asociace (ČBA). Podle ní se na číslech ale ještě plně neodráží současný vývoj na trhu.

„Ani v srpnu se domácnosti a podniky nedostávaly do potíží se splácením závazků vůči bankám," uvedl poradce asociace Miroslav Zámečník. Veřejnost podle něj nejvíce sleduje vývoj u hypoték, kde podíl těch, jež domácnosti nezvládaly řádně splácet, poklesl z červencových 0,61 na 0,59 procenta z celkového objemu hypotečních úvěrů, což je i v mezinárodním srovnání velmi nízké číslo.

Bankovní statistika ČNB uvádí u domácností nepatrné zvýšení podílu spotřebních úvěrů v selhání, avšak o pouhé dvě setiny procentního bodu na 3,97 procenta. Naopak podíl firemních úvěrů v selhání klesl ze 3,43 v červenci na srpnových 3,28 procenta, dodal.

Souhrnné statistiky úplně neosvětlují finanční situaci jednotlivých domácností a firem, podle Zámečníka nicméně nadále platí, že jak firmy, tak domácnosti včetně živností mají v bankách uloženo více peněz, než kolik jim dluží, a že kvalita úvěrového portfolia je zatím velmi uspokojivá. Proti 'předpandemickému' a 'předválečnému' srpnu 2019 vzrostly celkové úvěry obyvatelstvu o více než 407 miliard korun, úvěry firmám stouply za stejné období o 166 miliard, podotkl.

Zámečník upozornil na rychle rostoucí objem úvěrů v cizích měnách, meziročně o ekvivalent téměř 200 miliard korun na 566 miliard korun ke konci srpna. Při existujícím úrokovém diferenciálu mezi korunou a eurem chtějí podle něj mnozí ušetřit na úrokových nákladech, a v případě exportérů nejde o riskantní chování.

„Pokud však podniky, které nemají ani přirozené ani smluvně sjednané zajištění, spoléhají na to, že ČNB bude ve prospěch koruny intervenovat dlouhodobě, může je v případě výraznějšího oslabení koruny tato 'úspora' vyjít draho," varoval. U domácností lze podle něj sice vysoký meziroční nárůst půjček v eurech sledovat také, ale objemy jsou zatím v podstatě zanedbatelné, sotva překračují pět miliard v přepočtu na koruny.

