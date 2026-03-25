Kdo jiný než ženy má dělat finanční poradenství? ptají se Nikola Havránková, Lucie Pěchová a Nikol Koštělová ze skupiny 4fin
Marketing, obchod, reality, finance a klikaté kariérní cesty žen v těchto oblastech. Nejen tento výživný mix byl náplní dalšího dílu podcastu #FinŽeny, kam zavítaly tři zástupkyně skupiny 4fin, marketingová ředitelka 4fin holding Nikola Havránková, zemská ředitelka 4fin Better together Lucie Pěchová a také Nikol Koštělová, regionální realitní ředitelka Century 21, což je franšíza divize 4fin Reality.
Byznys skupiny 4fin je podle její marketingové šéfky Nikoly Havránkové stále dosti „kalhotový“, proto vítá jakoukoli příležitost ukázat, že ve strukturách společnosti je místo i pro schopné dámy, čehož důkazem jsou i její dvě spoludiskutérky.
„Častěji jsem v kontaktu s Lucií, protože hodně mé práce spadá do 4fin Better Together. Lucie je naše, jak my říkáme, nejmladší seniorní zemská ředitelka a jsme rádi, že to na tuto pozici svou pílí a prací dotáhla. Je v tom takovou průkopnicí a věříme, že další ženy budou následovat,“ říká Havránková.
Pěchová reaguje s tím, že posilování žen ve svém okolí chápe jako součást své profesní mise. „Beru trochu jako své poslání ponoukat ženy k tomu, aby se cítily sebevědoměji, aby věděly, že i ony mohou, když chtějí, a aby se nebály budovat kariéru a prosadit se,“ předkládá svůj pohled Pěchová.
Na adresu Nikol Koštělové Havránková poznamenává, že ji obdivuje pro eleganci, a to jak na osobní, tak pracovní úrovni. „Nikol sleduji z trochu jiného pohledu. Vždy se mi líbilo, že svou kariérou prochází s lehkostí a vždy jí to neskutečně sekne. Je také dobrým příkladem toho, že kariéru lze dělat bez toho, aniž by tím trpěl soukromý život, že není třeba u toho vysedávat v kanceláři do noci,“ doplňuje Havránková.
Podle Koštělové se nedá říci, že by kariérou proplouvala vždy jen s lehkostí. „K manažerské pozici jsem se dostala, aniž jsem vlastně chtěla. Dlouhé roky jsem měla k dispozici jen minitým a teprve můj muž mě popostrčil k tomu, abych se do toho ponořila naplno. Takže spíše ta lehkost přišla až s určitým časem stráveným v byznysu. Teď se ale opravdu snažím, aby to nebylo na sílu,“ vysvětluje realitní expertka.
Výsledky jako cesta
K realitám to Koštělovou dle vlastních slov táhlo odnepaměti. „Reality mě vždy bavily, včetně investic do nich. Ty patří spíše do finančního světa, ale ten mi sám o sobě připadal vždy vzdálenější a pro ženy složitější. I proto se v realitním byznyse pohybuje více žen než v tom finančním, alespoň tedy na manažerských pozicích,“ dodává Koštělová.
Havránková byla naladěna vždy byznysově a bavila ji podpora podnikání. Proto uvítala příležitost být ve 4fin přímo u zrodu. „Dostala jsem příležitost budovat s majiteli firmu od začátku a podílet se na její prezentaci. To je svým způsobem moje dítě, ale zároveň i proto, že máme dvě nohy, tedy finance a reality, se na svou roli nedívám jen marketingově, je to pro mě i byznys, který musím znát,“ říká.
Pěchová se k světu financí dostala shodou okolností. Našla v tom však zalíbení, protože ji práce v tomto segmentu připadá smysluplná. „Hledala jsem něco, co bude dávat smysl mně, mým blízkým i klientům. Ve finančním poradenství jsem to našla. Spousta žen si pod tím představí čísla, matematiku a odradí je to. Podle mě jde ale o empatii a o schopnosti vymyslet řešení, díky němuž si lidé splní své sny. Na rovinu, kdo jiný než ženy má tohle dělat?“ táže se řečnicky.
Podobně překvapivě může znít i přiznání Pěchové, že těžko snáší tlak. „Nenávidím tlak na výsledky, na plnění. Je to možná paradoxní v tomto světě orientovaném na výsledek, ale já se snažím k tomu přistupovat jinak. Spíš mě zajímají cíle a silné stránky lidí a výsledky vlastní práce vnímám jako cestu, nikoli cíl,“ vysvětluje.
Proč jste šéfkou
Všechny tři účastnice podcastu přiznávají, že na vlastní kůži poznaly sílu imposter syndromu. Ten sám o sobě umí vzít šanci na úspěch i těm nejschopnějším. Jakými recepty ho potlačit a na manažerskou roli si troufnout? Podle Koštělové je zásadní složení kolektivu. „Vždy se mi dařilo se obklopovat fajn lidmi, kteří mě dokázali inspirovat. Dodnes sázím na kvalitu místo kvantity a mí kolegové jsou zároveň mými dobrými přáteli,“ předkládá inspiraci.
Pěchová navazuje s tím, že dobré vztahy jsou v kariérách žen klíčové. „Můj byznys je postaven na vztazích a souhlasím, že důležitější než kvantita je kvalita, která se dlouhodobě selektuje,“ říká a přidává, že sama byla v otázkách sladění kolektivů flexibilní. „Uměla jsem se přizpůsobit různým individualitám. Nejdůležitější ale je, aby vás to bavilo,“ myslí si.
Havránková svou kariéru nazírá jako přirozené vyústění faktu, že není příliš „politickým člověkem“, který by mohl fungovat v korporátu, lidsky příliš komplikované struktuře. „Věděla jsem, že potřebuji být ve firmě, která je hodně vztahová. Takový je náš byznys i naše firma, ve které fungují týmy, které se znají třeba i z předchozích působišť. Tím pádem je tam hodně důvěry, což ale přináší i závazky tu důvěru nezklamat,“ uzavírá.
Vyplácí se v byznysu „hrát na ženskou kartu“?
Může být imposter syndrom v něčem prospěšný?
A na co ze své práce jsou dámy opravdu hrdé?
I o tom se diskutovalo v podcastu #FinŽeny.
