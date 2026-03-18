Pracujeme na finančně zdravějším Česku, říkají Michaela Perman, Zuzana Gabzdylová a Renata Vítková z České spořitelny

Jaroslav Kramer

Co obnáší práce regionální ředitelky v největší tuzemské bance? Pozvání do podcastu #FinŽeny přijala hned trojice regionálních ředitelek České spořitelny, a to Renata Vítková, Zuzana Gabzdylová a Michaela Perman. Jaké byly jejich kariérní cesty? Co rozhodlo o tom, že na nabídku kývly? A co je jejich x-faktor?

Renata Vítková je regionální ředitelkou retailového bankovnictví v jihomoravském regionu. Zuzana Gabzdylová zastává stejnou pozici na severní Moravě. Michaela Perman je také regionální ředitelkou a má na starost oblast jihozápadních Čech, což dle jejích slov obnáší region od Aše po Dačice.

Role všech tří dam se neformálně dá popsat tak, že jsou šéfkami šéfů poboček. A rozhodně mají na co dohlížet – společně totiž zodpovídají zhruba za 150 poboček České spořitelny.

Krok za krokem

Cesta každé z účastnic podcastu do současné pozice byla unikátní. Vítková, která v bankovnictví působí od roku 1993, ji popisuje jako velmi dlouhou. „Začínala jsem jako bankéř v jiné společnosti a v mém životopise je hodně položek, protože jsem vystřídala snad všechny pozice, které v bankovnictví existují. Na každé z nich jsem se ale snažila být výborná,“ říká žena, která dnes řídí region, v němž má Česká spořitelna 400 zaměstnanců. „Neměla jsem ale přehnané ambice. Svou roli mohlo mít i to, že jsem byla ve správnou dobu na správném místě a všimli si mě správní lidé,“ dodává.

Z pohledu Michaely Perman je v průběhu kariéry důležité nebát se udělat zásadní krok dopředu. Současně ale přiznává, že sama by se k němu neodhodlala, nebýt podpory blízkého okolí. „Ženy nemusí mít nutně nižší sebevědomí než muži, ale zvažují širší kontext takového kroku. Sama jsem hodně pochybovala a nešla bych do toho, nebýt podpory manžela a nejbližších spolupracovníků. Ani já jsem neměla tak obrovské ambice, že bych si tvrdě šla za svou vysněnou pozicí a vše tomu podřídila,“ vysvětluje Perman, která má rovněž v bankovnictví obrovské zkušenosti čítající více než 25 let.

Gabzdylová na rozdíl od svých kolegyň nemá zkušenost s jiným finančním ústavem než Českou spořitelnou. Zato se jí ale na startu kariéry podařilo stát se regionální ředitelkou ve zcela jiném byznysu. „Zhruba v pětadvaceti jsem ve společnosti Avon vedla spoustu lidí, kteří pracovali na živnostenský list. Byla jsem mladá a byla to pro mě obrovská škola. Lituji jen, že jsem se tehdy nebyla schopna na chvíli zastavit a vyhodnotit, co se mi děje. Žila jsem hrozně rychle,“ vzpomíná. Po příchodu do České spořitelny strávila asi deset let v podpůrných rolích v rámci vzdělávání. „To mě velmi bavilo a myslím, že jsem v tom byla dost úspěšná. Ale pak jsem začala mít dojem, že mi něco chybí. A tím byl návrat do praxe, kde jsem ostatně také chtěla ověřit, zda to, co vyučuji, skutečně funguje,“ popisuje Gabzdylová. Skrze rotaci si pak šla vyzkoušet novou roli do regionu a z původně dočasné role se pak, po úspěchu ve výběrovém řízení, stala role trvalá. „Chytlo mě to,“ přiznává.

Mise regionálních ředitelek

Bankovnictví obecně v posledních letech prošlo bouřlivým vývojem, který je do jisté míry dán i technologickým rozvojem. Značných změn tak doznala i role bankéřů a řadu dovedností ve svých pozicích integrují i účastnice podcastu. Dá se říci, co je jejich hlavní misí?

Podle Gabzdylové je to v podstatě finanční osvěta a komplexní finanční péče. „Z hlediska klientely je to jednoduché. Naším cílem je pomoci Česku, aby bylo finančně zdravé, aby každý klient, který nám dává důvěru, odcházel silnější a věděl, že jeho finanční budoucnost je zářivější. A vzhledem k tomu, jak máme zpracovanou současnou strategii a jak dobře proškolené máme týmy, myslím, že je to naprosto unikátní,“ říká Gabzdylová. Na osobní úrovni ale sleduje i trochu jiné cíle. „Těší mě vidět, jak se lidé v mém týmu posouvají a rostou,“ dodává.

Michaela Perman navazuje s tím, že osobně je téměř „posedlá“ zákaznickou zkušeností a její kvalitou. „Po svých lidech chci, aby každý klient, který k nám zavítá, odcházel s tím, že mu ta návštěva něco dala. Aby to mělo smysl, když už do toho investoval svůj čas. Hodně se o tom snažím s lidmi mluvit. A taky chci, aby i moji lidé ve své práci viděli smysl, aby je to bavilo a ne aby chodili do práce jen proto, že za to na konci měsíce dostanou zaplaceno. Oni to totiž klienti poznají,“ vysvětluje svůj pohled.

Vítková vidí svou roli ve vytváření prostředí, v němž lidé ze sebe mohou vydat to nejlepší, baví je to a své práci rozumějí. „Ne vždy je to jednoduché. Každý může mít den blbec, ale myslím, že soukromý a pracovní život bychom měli umět oddělit, když pracujeme ve službách. Klienta nezajímá, že máme špatný den,“ říká.

Podle Vítkové se tento důraz vyplácí, jak dokazují výsledky měření zákaznické zkušenosti. „Když jsem do spořitelny před 11 lety nastoupila, byl parametr NPS (Net Promoter Score měřící loajalitu zákazníků – pozn. red.) mínus 35 a zaměstnanci, včetně manažerů, se styděli za to, že pracují v České spořitelně. Za tu dobu se situace úplně obrátila,“ dodává Vítková.

Co považují účastnice podcastu za svůj X-faktor?

Mají se za typické, nebo netypické bankéřky?

A připadají si kariérně úspěšné?

I to se dozvíte v podcastu #FinŽeny. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji také na Spotify či Apple Podcasts. Hezký poslech.

Cover Story, užito se svolením

Raškův Natland spojuje síly s advokátem Eisenreichem. Míří na byznys v problémech

Raškův Natland spojuje síly s advokátem Eisenreichem. Míří na byznys v problémech
ilustrační foto, iStock
nst
nst

Firmy v problémech, dluhy a insolvence. Právě na tyto situace míří nový projekt Natlandu a advokáta Jana Eisenreicha.

Investiční skupina Natland vstupuje hlouběji do byznysu s problémovými firmami a dluhy. Spojuje se s advokátem Janem Eisenreichem a zakládá novou platformu Solvance Recovery Partners. Ta se má zaměřit na složité případy – od správy pohledávek přes restrukturalizace až po insolvence. Ambicí je zasahovat tam, kde už běžné poradenství nestačí a kde hrozí ztráta hodnoty firem či aktiv. Uvedla to skupina Natland v tiskové zprávě. 

Nová platforma reaguje na rostoucí počet složitých dluhových situací ve firmách. Podle zakladatelů se navíc často řeší příliš pozdě.

„Sledujeme trend, kdy firmy a jejich věřitelé začínají situaci řešit až na poslední chvíli. To často vede k neřízené insolvenci a zbytečným ztrátám,“ říká advokát Jan Eisenreich.

Právě včasný zásah má být hlavní přidanou hodnotou projektu. Solvance chce kombinovat právní služby, financování i manažerské řízení krizových situací.

Kombinace práva, peněz a řízení

Platforma má stát na propojení právní expertizy a kapitálu. Vedle právního řešení insolvence chce zajistit i financování a aktivní řízení restrukturalizací.

„Honza Eisenreich je pro nás partnerem, který kombinuje hlubokou znalost trhu s respektem v odborné komunitě. Dokáže vyhledávat příležitosti a přetavovat je v udržitelné právně-finanční struktury. Jeho reputace nám dává důvěru ve společný projekt,“ uvedl zakladatel Natlandu Tomáš Raška.

Skupina Natland má více než dvacetiletou zkušenost s investicemi do středně velkých podniků, realit či finančních služeb. V minulosti se věnovala i správě pohledávek nebo financování sporů.

Dluhopisové krize jako varování

Impulzem pro vznik projektu jsou i problémy z posledních let, zejména pády firem financovaných dluhopisy. „Viděli jsme řadu insolvencí velkých skupin, zejména v segmentu dluhopisářů. Máme za to, že to může být jen část celkového problému,“ říká Eisenreich. Podle něj tak roste prostor pro specializované hráče, kteří dokážou řídit složité situace mezi věřiteli, dlužníky a investory.

Daňové přiznání za rok 2025: méně slev, nové limity a tvrdší kontrola. Na co si dát pozor?

S daněmi radí odbornice, ilustrační foto
Newstream
Michal Nosek
nos

Daňová sezona je v plném proudu a letos přináší víc než jen tradiční povinnost odevzdat „růžový formulář“. Přiznání za rok 2025 odráží změny z posledních let. Omezení některých slev, posun daňových pásem i přísnější pravidla pro bonusy. Zároveň roste tlak na správné vykazování vedlejších příjmů a digitalizaci podání.

Základní termín pro papírové podání připadá na 1. dubna 2026, elektronicky lze přiznání podat do 4. května a s daňovým poradcem až do 1. července. Právě elektronická forma je dnes dominantní, a pro řadu podnikatelů i povinná. „Právě delší lhůta je jedním z důvodů, proč elektronickou formu každoročně využívá stále více poplatníků,“ říká Anna Kevorkyan z portálu JenPráce.cz. OSVČ s datovou schránkou navíc musí podávat výhradně online.

Portál Moje daně nabízí interaktivní formuláře i průvodce, který zjednodušuje vyplnění a kontroluje chyby. Přiznání lze odeslat přes datovou schránku, bankovní identitu nebo Identitu občana a následně sledovat jeho zpracování. Právě kombinace delší lhůty a automatických kontrol dělá z elektronického podání nejbezpečnější variantu.

Povinnost podat přiznání mají tradičně OSVČ, ale také zaměstnanci s vedlejšími příjmy. Platí, že přiznání musí podat každý, kdo měl zdanitelné příjmy nad 50 tisíc korun, případně zaměstnanci s vedlejšími příjmy nad 20 tisíc korun ročně. „Typickou situací je příjem z pronájmu, investic nebo vedlejší živnosti,“ říká Jana Jáčová z UOL Účetnictví. Povinnost se týká i lidí s více zaměstnavateli, příjmy ze zahraničí nebo kapitálového majetku.

Část zaměstnanců se může přiznání vyhnout díky ročnímu zúčtování daně. To ale bylo možné vyřídit jen do poloviny února. „Dodržení termínu je zásadní, pozdější žádost už zaměstnavatel nesmí přijmout,“ upozorňuje daňový poradce Jan Bonaventura z Bredford Consulting.

Letošní novinky

Letošní přiznání přináší několik změn. Nadále platí, že nelze uplatnit slevu na studenta ani školkovné a zpřísnila se pravidla pro slevu na manželku. Základní sleva na poplatníka zůstává na 30 840 korunách. Posunula se ale hranice pro vyšší, 23 procentní sazbu daně, nově až nad 1 676 052 korun, což u části lidí s vyššími příjmy znamená nižší daň než loni. „Daňová úspora může činit až 7 460 korun,“ říká Gabriela Ivanco z Forvis Mazars.

Beze změny zůstává daňové zvýhodnění na děti, ale zpřísňují se podmínky pro získání daňového bonusu. Nově je nutné dosáhnout ročního příjmu alespoň 124 800 korun. Změny se dotýkají i penzijního spoření, ačkoliv maximální odpočet může dosáhnout až 48 tisíc korun, u některých klientů bude kvůli úpravě výpočtu reálný odpočet nižší než dříve.

Finanční správa zároveň zesiluje kontrolu vedlejších příjmů, zejména z investic, pronájmů nebo digitálních platforem. Chyby se přitom opakují. „Lidé zapomínají na vedlejší příjmy nebo chybně uplatňují odpočty,“ upozorňuje Ivanco. Podle Pavla Janečka z Royal Bridge Partners úřady často neuznávají odpočty bez správných potvrzení.

OSVČ by neměly zapomenout ani na navazující povinnosti. Po podání přiznání musí dodat přehledy zdravotní pojišťovně a České správě sociálního zabezpečení. Nově navíc platí, že kdo má datovou schránku, musí vůči ČSSZ komunikovat výhradně elektronicky.

Zákon sice umožňuje podat přiznání ještě do pěti pracovních dnů po termínu bez pokuty, ale následně už hrozí sankce a úroky z prodlení. Letos je tak zejména důležité nepodcenit vedlejší příjmy, mít v pořádku podklady a ideálně podat přiznání online.

Polský ekonomický zázrak. Jak se z komunistické trosky stala země, která předběhla Švýcarsko

Money

Ještě na konci komunistické éry v 80. letech bylo Polsko zemí, kde se základní potraviny jako cukr nebo mouka vydávaly na příděl a průměrný Polák si vydělal jen desetinu toho, co lidé v tehdejším západním Německu. O generaci později je situace úplně jiná. Polská ekonomika dnes překonala velikostí Švýcarsko, patří mezi dvacet největších na světě a její roční výkon přesahuje bilion dolarů, tedy více než 21 bilionů korun.

nst

Přečíst článek

