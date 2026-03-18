Pracujeme na finančně zdravějším Česku, říkají Michaela Perman, Zuzana Gabzdylová a Renata Vítková z České spořitelny
Co obnáší práce regionální ředitelky v největší tuzemské bance? Pozvání do podcastu #FinŽeny přijala hned trojice regionálních ředitelek České spořitelny, a to Renata Vítková, Zuzana Gabzdylová a Michaela Perman. Jaké byly jejich kariérní cesty? Co rozhodlo o tom, že na nabídku kývly? A co je jejich x-faktor?
Renata Vítková je regionální ředitelkou retailového bankovnictví v jihomoravském regionu. Zuzana Gabzdylová zastává stejnou pozici na severní Moravě. Michaela Perman je také regionální ředitelkou a má na starost oblast jihozápadních Čech, což dle jejích slov obnáší region od Aše po Dačice.
Role všech tří dam se neformálně dá popsat tak, že jsou šéfkami šéfů poboček. A rozhodně mají na co dohlížet – společně totiž zodpovídají zhruba za 150 poboček České spořitelny.
Krok za krokem
Cesta každé z účastnic podcastu do současné pozice byla unikátní. Vítková, která v bankovnictví působí od roku 1993, ji popisuje jako velmi dlouhou. „Začínala jsem jako bankéř v jiné společnosti a v mém životopise je hodně položek, protože jsem vystřídala snad všechny pozice, které v bankovnictví existují. Na každé z nich jsem se ale snažila být výborná,“ říká žena, která dnes řídí region, v němž má Česká spořitelna 400 zaměstnanců. „Neměla jsem ale přehnané ambice. Svou roli mohlo mít i to, že jsem byla ve správnou dobu na správném místě a všimli si mě správní lidé,“ dodává.
Z pohledu Michaely Perman je v průběhu kariéry důležité nebát se udělat zásadní krok dopředu. Současně ale přiznává, že sama by se k němu neodhodlala, nebýt podpory blízkého okolí. „Ženy nemusí mít nutně nižší sebevědomí než muži, ale zvažují širší kontext takového kroku. Sama jsem hodně pochybovala a nešla bych do toho, nebýt podpory manžela a nejbližších spolupracovníků. Ani já jsem neměla tak obrovské ambice, že bych si tvrdě šla za svou vysněnou pozicí a vše tomu podřídila,“ vysvětluje Perman, která má rovněž v bankovnictví obrovské zkušenosti čítající více než 25 let.
Gabzdylová na rozdíl od svých kolegyň nemá zkušenost s jiným finančním ústavem než Českou spořitelnou. Zato se jí ale na startu kariéry podařilo stát se regionální ředitelkou ve zcela jiném byznysu. „Zhruba v pětadvaceti jsem ve společnosti Avon vedla spoustu lidí, kteří pracovali na živnostenský list. Byla jsem mladá a byla to pro mě obrovská škola. Lituji jen, že jsem se tehdy nebyla schopna na chvíli zastavit a vyhodnotit, co se mi děje. Žila jsem hrozně rychle,“ vzpomíná. Po příchodu do České spořitelny strávila asi deset let v podpůrných rolích v rámci vzdělávání. „To mě velmi bavilo a myslím, že jsem v tom byla dost úspěšná. Ale pak jsem začala mít dojem, že mi něco chybí. A tím byl návrat do praxe, kde jsem ostatně také chtěla ověřit, zda to, co vyučuji, skutečně funguje,“ popisuje Gabzdylová. Skrze rotaci si pak šla vyzkoušet novou roli do regionu a z původně dočasné role se pak, po úspěchu ve výběrovém řízení, stala role trvalá. „Chytlo mě to,“ přiznává.
Mise regionálních ředitelek
Bankovnictví obecně v posledních letech prošlo bouřlivým vývojem, který je do jisté míry dán i technologickým rozvojem. Značných změn tak doznala i role bankéřů a řadu dovedností ve svých pozicích integrují i účastnice podcastu. Dá se říci, co je jejich hlavní misí?
Podle Gabzdylové je to v podstatě finanční osvěta a komplexní finanční péče. „Z hlediska klientely je to jednoduché. Naším cílem je pomoci Česku, aby bylo finančně zdravé, aby každý klient, který nám dává důvěru, odcházel silnější a věděl, že jeho finanční budoucnost je zářivější. A vzhledem k tomu, jak máme zpracovanou současnou strategii a jak dobře proškolené máme týmy, myslím, že je to naprosto unikátní,“ říká Gabzdylová. Na osobní úrovni ale sleduje i trochu jiné cíle. „Těší mě vidět, jak se lidé v mém týmu posouvají a rostou,“ dodává.
Michaela Perman navazuje s tím, že osobně je téměř „posedlá“ zákaznickou zkušeností a její kvalitou. „Po svých lidech chci, aby každý klient, který k nám zavítá, odcházel s tím, že mu ta návštěva něco dala. Aby to mělo smysl, když už do toho investoval svůj čas. Hodně se o tom snažím s lidmi mluvit. A taky chci, aby i moji lidé ve své práci viděli smysl, aby je to bavilo a ne aby chodili do práce jen proto, že za to na konci měsíce dostanou zaplaceno. Oni to totiž klienti poznají,“ vysvětluje svůj pohled.
Vítková vidí svou roli ve vytváření prostředí, v němž lidé ze sebe mohou vydat to nejlepší, baví je to a své práci rozumějí. „Ne vždy je to jednoduché. Každý může mít den blbec, ale myslím, že soukromý a pracovní život bychom měli umět oddělit, když pracujeme ve službách. Klienta nezajímá, že máme špatný den,“ říká.
Podle Vítkové se tento důraz vyplácí, jak dokazují výsledky měření zákaznické zkušenosti. „Když jsem do spořitelny před 11 lety nastoupila, byl parametr NPS (Net Promoter Score měřící loajalitu zákazníků – pozn. red.) mínus 35 a zaměstnanci, včetně manažerů, se styděli za to, že pracují v České spořitelně. Za tu dobu se situace úplně obrátila,“ dodává Vítková.
Co považují účastnice podcastu za svůj X-faktor?
Mají se za typické, nebo netypické bankéřky?
A připadají si kariérně úspěšné?
I to se dozvíte v podcastu #FinŽeny. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji také na Spotify či Apple Podcasts. Hezký poslech.
