Privatbanka končí, přichází Penta Bank. Skupina chce z banky udělat evropskou platformu
Privatbanka ze skupiny Penta Investments mění název na Penta Bank. Banka se chce nyní výrazněji rozvíjet v Česku a později i v dalších zemích, kde skupina Penta působí, například v Polsku. Na tiskové konferenci to uvedl ředitel banky Petr Řehák.
Banka, která se zaměřuje na individuální a firemní bankovnictví, představila také novou vizuální identitu a produktovou řadu vytvořenou v AI laboratoři.
Privatbanka působí na trhu 31 let. Posledních osm let je vedle Slovenska aktivní také v Česku. Součástí investiční skupiny Penta je od roku 2007. Podle spoluzakladatele Penty Marka Dospivy jí silné zázemí skupiny otevírá nové příležitosti.
„V sektoru bankovnictví a finančních služeb, který v naší skupině reprezentují Privatbanka, Penta Fund a Prima banka, vidíme s ohledem na vývoj trhu významný růstový potenciál. Privatbanka má ambici vytvořit platformu s přesahem mimo český a slovenský trh,“ řekl Dospiva.
Penta Bank se nyní soustředí hlavně na růst v Česku. Podle obchodního ředitele a člena představenstva Marka Benčata je český trh investic a depozit v cílových segmentech banky třikrát až čtyřikrát větší než slovenský. V první fázi rozvoje je proto podle něj vstup na český trh logickým krokem.
V další fázi se banka podle Řeháka zaměří na další evropské trhy, kde už skupina Penta působí. Kromě organického růstu zároveň vyhodnocuje i možné akvizice, které by mohly posílit její tržní pozici. Cílem je budovat jednu banku s mezinárodním přesahem, nikoli paralelní banky v každé zemi.
Petr Řehák vede banku od listopadu 2025. Podle Dospivy do ní přišel s cílem vybudovat další růstovou platformu skupiny. Změně značky předcházela analytická fáze. Ředitelka marketingu Penta Bank Henrieta Arslanová uvedla, že znalost značky Penta dosahuje v Česku 75 procent a na Slovensku 98 procent.
Penta Bank chce stavět také na digitálních inovacích a moderních technologiích. Ty mají klientům umožnit rychlejší přístup ke kvalitním informacím a efektivnější správu majetku.
„Budujeme technologickou platformu, na které naši bankéři budou klientům poskytovat poradenství,“ řekl provozní ředitel a člen představenstva Penta Bank Jiří Mizera. Technologickou platformu začala banka stavět v prosinci 2025. Nyní představila nový web, internetové bankovnictví, digitální onboarding a mobilní aplikaci.
Privatbanka, nově Penta Bank, poskytuje finanční služby v Česku a na Slovensku. Privátním i firemním klientům nabízí individuální správu majetku, investiční poradenství a firemní financování.
Penta je středoevropská investiční skupina založená v roce 1994. Působí hlavně v maloobchodu, zdravotnictví, developmentu, finančních službách, médiích a výrobě. Její portfoliové firmy zaměstnávají více než 60 tisíc lidí a hodnota souhrnného obratu skupiny loni dosáhla 296 miliard korun. Penta působí v 11 evropských zemích a má kanceláře v Praze, Bratislavě, Varšavě a Limassolu.
