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newstream.cz Money V našich profesích využijeme i zkušenosti z hudby a sportu, říkají Lenka Nekvapilová a Martina Janiuková ze skupiny Direct

V našich profesích využijeme i zkušenosti z hudby a sportu, říkají Lenka Nekvapilová a Martina Janiuková ze skupiny Direct

Jaroslav Kramer
Jaroslav Kramer

Kudy vedly životní cesty účastnic podcastu #FinŽeny? Svědčí jim spíše specifická práce s odborným detailem, nebo potřebují znát celkový kontext? A jak podle nich vypadá ideální dialog obchodu s oddělením Compliance? Nejen o tom si do studia přišly popovídat Podporovatel obchodu v Direct Investments Lenka Nekvapilová a Head of Risk and Compliance v Direct Fidoo Payments Martina Janiuková.

Pozice Nekvapilové v rámci skupiny Direct se nazývá podporovatelka obchodu, což by v obvyklé firemní hantýrce odpovídalo pozici ředitelky obchodu. „My ředitele nemáme, takže jsem podporovatelka,“ vysvětluje. Janiuková je odpovědná za oblast Risk and Compliance. „Direct Fidoo Payments je platební instituce pod dohledem ČNB. Proto máme týmy, které vyhodnocují rizika a sledují oblast Compliance, abychom vyhověli jak klientům, tak regulátorovi,“ přibližuje.

Hledání cest

Než se po studiu financí vrhla na dráhu obchodnice, snažila se Nekvapilová dlouho budovat kariéru ve zcela jiném odvětví. „Chtěla jsem být operní pěvkyně a vydrželo mi to do 23 let. Ty roky strávené ve sboru byly pro mě dobrou průpravou, protože je to tam hodně postavené na týmovosti, kombinované s velkou mírou individuální zodpovědnosti. V obchodě je to podobné,“ říká dáma, která má zkušenosti s obchodem například i v médiích.

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Proč má, nejen pro ženy, smysl začít si spořit na důchod co nejdříve? Kde jsou hlavní výhody penzijního spoření? A jak si v této disciplíně stojí Češi? Hosty další epizody podcastu #FinŽeny jsou CEO Generali penzijní společnosti Jana Zelinková a Chief Risk Officer téže společnosti Gabriela Kuvíková.

Jaroslav Kramer

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Také Janiuková začínala na obchodní pozici a ke svému současnému oboru se dostala později. „Po škole jsem nastoupila jako konzultantka penzijních programů pro zaměstnance se státním příspěvkem. Poté jsem byla v manažerské pozici, kdy jsem vedla provozní a administrativní týmy. Do Directu jsem nastoupila na procesní management s agendou AML (opatření proti praní špinavých peněz – pozn. red.), z čehož pak vyplynulo, že jsem postupně převzala Compliance a později i Risk,“ uvádí.

Podobně jako Nekvapilová i Janiuková nachází paralely mezi svou současnou kariérní rolí a dlouholetým koníčkem, jímž je sport. „Sport se neobejde bez pravidel. Je tam rozhodčí a je dáno, co se smí a nesmí. Zároveň je to často týmová záležitost. V Compliance je to vlastně dost podobné, jen se to nehraje s balonem. Hledáte cesty v rámci možností a mantinelů,“ dodává.

S urputností pod povrch

Nekvapilová si pochvaluje, že její kolegyně ve studiu má zkušenost s obchodem, což usnadňuje spolupráci. „Obvyklejší je, že se obchod s riskaři a oddělením Compliance příliš nemusí. V našem případě to neplatí. Vedeme otevřené diskuze a je skvělé, že v Compliance sedí člověk, který má background v byznysu,“ těší ji.

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Detektivní práce plná oříšků k rozlousknutí. Tak svou profesi popisují seniorní advokátky z kanceláře Bird & Bird Natálie Rosová a Barbora Růžičková, specialistky na oblast bankovnictví a financí. „Bez zápalu to dělat nejde,“ shodují se v podcastu #FinŽeny.

Jaroslav Kramer

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Co mají obě dámy společné, je jistá zarputilost, s níž se chápou svých agend. Typická je pro ně snaha proniknout pod povrch věcí a dobře je chápat. „Nemohu věci dělat, pokud jim nerozumím. Potřebuji jim detailně rozumět a jdu si za tím s určitou urputností,“ říká Nekvapilová.

Stejně tak Janiuková se nepovažuje za fanynku teoretické regulatoriky, ale zajímá ji její aplikace. „Baví mě praktická část, tedy jak regulaci smysluplně a jednoduše dostat do našeho fungování. A podobně jako Lenka potřebuji rozumět procesu. Tomu, čeho chceme dosáhnout. Ani já nemám ráda, když někdo přijde s tím, že se má dělat jedna dílčí věc. Nejprve potřebuji znát big picture, pak mohu řešit detaily,“ říká Janiuková.

Má obchodník umět prodat vše, co se mu řekne?

Jak moc zorientovaný ve světě investic musí být drobný investor?

A co hlavně se účastnice podcastu snaží naučit své mladší kolegyně?

I o tom byla řeč v podcastu #FinŽeny. Aktuální epizoda se spouští v úvodu článku. Najdete ji také na Spotify či Apple Podcasts.

Cover Story, užito se svolením

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Do finančního poradenství míří nový hráč, skupina Stelar

Do finančního poradenství míří nový hráč, skupina Stelar
iStock
nst
nst

Pod novou značku Stelar Holding se začlení mimo jiné i dosavadní finančně-poradenská síť SMS finance s více než půlmilionem klientů a bezmála šesti stovkami vázaných zástupců. Investory projektu jsou skupina Axelor společně se zakladateli SMS finance. 

Na trh vstupuje nový nebankovní hráč, Stelar Holding. Firma sdělila serveru newstream.cz, že bude usilovat o klienty kapitálového trhu z řad fyzických i právnických osob. Začíná přitom s více než půl milionem klientů a bezmála šesti stovkami vázaných zástupců. Za projektem Stelar Holding stojí investiční skupina Axelor společně se zakladateli společnosti SMS finance Zbyškem Kawulokem a Lumírem Wolterem. 

Poradenství, investice i reality

Stelar má velké plány. „Skupina v blízké době zahrne nejen poradenskou síť, ale i obchodníka s cennými papíry, investiční společnost, servisní společnost, realitní kancelář či nemovitostní fond Aurelia,“ uvedla firma.

Od konkurence se chce lišit důrazem na kvalitu, špičkovým IT zázemím a také širokým záběrem – od běžných produktů pro domácnosti, jako jsou životní a neživotní pojištění či hypotéky, přes investiční produkty, až po sofistikované služby pro profesionální zákazníky poskytované prostřednictvím investiční společnosti či obchodníka s cennými papíry. 

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Umělá inteligence má potenciál změnit globální ekonomiku. Nicméně bude to pomaleji, než se očekávalo. Vychází to z nového reportu Světového ekonomického fóra, jehož zástupci analyzovali predikce využití AI v průmyslu od ekonomů z celého světa. Nejpomaleji se přitom umělá inteligence pozitivně projeví v zemědělství a rybolovu.

Stanislav Šulc

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Start s velkou klientskou základnou

Projekt Stelar se od začátku bude řadit mezi největší nebankovní finanční skupiny v Česku. Jednak se do něj začlení nezávislá finančně-poradenská síť s více než 500 tisíci klienty a 600 vázanými zástupci dosud známá pod značkou SMS finance, jednak bude těžit z know-how svého majoritního vlastníka – investiční skupiny Axelor. Ta je v oblastech energetiky, nemovitostí a IT rozkročena do 16 zemí Evropy.  

Trh se konsoliduje

„Český kapitálový trh se nadále rozvíjí a prochází zásadními změnami. Na jednu stranu na něm působí čím dál více subjektů a roste také objem spravovaných peněz, na druhé straně vnímáme významnou profesionalizaci a konsolidaci velkými hráči. Jako aktivní účastník trhu jsme se na tento vývoj rozhodli reagovat a vytvořit vertikálně integrovaný subjekt, jenž svou kvalitou a technologickou vyspělostí osloví nejen retailové klienty, ale dokáže poskytovat špičkové služby i fondům kvalifikovaných a retailových investorů, emitentům cenných papírů či jiným investičním skupinám,” říká Michal Špírek, výkonný ředitel Stelar (na snímku).

CEO firmy Stelar Michal Špírek Stelar/užito se svolením

Podle Špírka Stelar kromě finančního-poradenství a servisní společnosti pro nezávislé finanční poradce zaměřené na investice brzy zkonsoliduje také obchodníka s cennými papíry, investiční společnost či služby v oblasti realit. Pod novou značku se zařadí rovněž nemovitostní fond Aurelia. 

Vznik a následný provoz holdingu Stelar bude financován výhradně z prostředků jeho akcionářů. „Hlavní část investic půjde především do oblasti IT a infrastruktury napříč všemi společnostmi nově vznikajícího holdingu. Vedle toho ale plánujeme na všech úrovních posílit i personálně, a to jak management, tak oblast marketingu, obchodu a back office,” uvádí Zbyšek Kawulok s tím, že akcionáři holdingu Stelar pro příštích pět let vyčlenili jen na rozvoj celkem čtvrt miliardy korun. 

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VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Lukáš Kovanda: Eurozóna není VIP klub. Bulharsko hned testuje její slabiny

Euro měna
iStock
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Bulharsko přijalo euro a už se prudce zadlužuje, spoléhá na Němce, že jeho dluhy zamázne. Eurozóna není žádný klub silnějších, rekordních více než 71 procent zemí s jednotnou měnou má nyní horší rating než Česko. Přitom ještě v roce 2008 to bylo 0 procent, komentuje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Jen co Bulharsko přijalo euro, už s ním dnes Evropská komise zahájí řízení kvůli nadměrnému rozpočtovému deficitu. Ten letos podle prognózy Evropské komise stoupne z loňských 3,5 procenta HDP na 4,1 procenta HDP a v roce 2027 pak na 4,3 procenta. Přitom před přijetím jednotné měny Bulhaři dlouho „sekali latinu“ – hospodařili přebytkově a udržovali poměrně nízké zadlužení v poměru k HDP.

Jenže s přijetím eura podléhají tomu, co se v ekonomické teorii běžně označuje za morální hazard. Bulhaři morálně hazardují, neboť sázejí na to, že jejich dluhy přinejhorším zaplatí Němci. Tak jako pomohli sousedním Řekům. Bez německých peněz by Řecko dávno zbankrotovalo.

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ČTK

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Eurozóna ztrácí ratingový lesk

Po letošním přijetí eura Bulharskem stoupl podíl zemí eurozóny, které mají u agentury Fitch Ratings horší rating než Česko, na dosavadní historický rekord, tedy na více než 71 procent. Už od loňska pak poprvé v historii platí, že horší rating než Česko mají více než dvě třetiny zemí eurozóny.

Lepší rating než Česko vykazuje nyní podle Fitche pouze šestice zemí eurozóny. Jedná se o Německo, Nizozemsko, Lucembursko a dále Finsko, Rakousko a Irsko. Jenže hned tři z těchto zemí mají rating lepší jen o jediný stupeň. Jde o Finsko, Rakousko a Irsko, takže jejich rating spadá do stejné kategorie jako rating České republiky.

Všechny ostatní země, včetně nejen Francie, ale i Belgie, Estonska, Slovinska či třeba Španělska, mají nejen horší rating než Česko, ale také rating nižší kategorie.

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Jen šest zemí eurozóny drží špičkové hodnocení

Rating nejvyšší, „tříáčkové“, nebo druhé nejvyšší, „dvouáčkové“, kategorie, do níž spadá i rating Česka, nyní v eurozóně vykazuje pouze šest zemí z jednadvaceti: Německo, Nizozemsko, Lucembursko, Rakousko, Finsko a Irsko.

Finsku přitom agentura Fitch zhoršila rating loni koncem července, a to ze stupně AA+ na AA. Rakousku zhoršila rating také loni, začátkem června, a to rovněž ze stupně AA+ na AA. Irsko patří k málu zemí eurozóny, jimž se rating zlepšuje. Loni koncem května mu jej Fitch zlepšila z AA- na AA.

Česko drží momentálně známku AA-, a to nepřetržitě už od začátku srpna 2018, tedy déle než sedm let.

Český rating se drží navzdory domácím sporům

Zajímavé je, že za tu dobu byl stav tuzemských veřejných financí předmětem nesčetných, leckdy vášnivých debat, ať už v rámci politické, odborné, nebo veřejné diskuse. Avšak s mezinárodně autoritativním pohledem zvenčí, tedy s pohledem ratingové agentury Fitch, to „ani nehnulo“. Doma není nikdo prorokem, dalo by se říci.

Hned 15 z 21 zemí eurozóny, tedy oněch více než 71 procent, má nyní horší rating než Česko. To je dosud historicky rekordní údaj. Přitom ještě začátkem března roku 2008 měly všechny země eurozóny lepší rating než ČR, včetně Řecka a Slovinska, které euro přijalo roku 2007, a také včetně Kypru a Malty, které do eurozóny vstoupily roku 2008.

Tedy zatímco ještě v březnu 2008 mělo 100 procent zemí eurozóny lepší rating než Česko, nyní, v červnu 2026, po necelých osmnácti letech, je to již jen zhruba 29 procent.

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Varování před stavem veřejných financí

Popsaný vývoj tedy odráží dramatické zhoršení stavu veřejných financí většiny zemí eurozóny v posledních zhruba 18 letech, a to v době, kdy Česká republika své veřejné finance dokázala naopak dále zlepšovat.

Pouze tři země eurozóny nyní mají lepší rating než ČR v rozsahu větším, než je jediný stupeň. Investiční pásmo ratingových hodnocení má deset stupňů, spekulativní pásmo pak dalších dvanáct, dohromady tedy existuje 22 možných „známek“. Jde o zmíněné Německo, Nizozemsko a Lucembursko, které vykazují „známku“ AAA.

Tyto tři země eurozóny tedy jako jediné v eurozóně vykazují ratingové hodnocení vyšší kategorie než Česko. Mají takzvané „tříáčkové“ hodnocení, AAA. Zmíněné Finsko, Rakousko a Irsko mají rating stejné kvalitativní kategorie jako Česko, vykazují totiž „dvouáčkové“ hodnocení, ať už AA, nebo AA-. Všech ostatních patnáct zemí eurozóny, včetně nováčka Bulharska, pak vykazuje rating horší kategorie než Česko, tedy „jednoáčkový“ nebo ještě horší.

Další komentáře ekonoma Lukáše Kovandy

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