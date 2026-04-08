Musíme se udržovat ve formě a neustále aktualizovat své know-how, říkají Zuzana Kubíková a Elvíra Zajícová z RSM

newstream.cz Money

Jaroslav Kramer
Překvapuje ještě dnes někoho, že implementaci technologických řešení zajišťují ženy? Kdy a pro koho je vhodné pořídit firemní ERP systém? A jak moc tuto sféru firemního softwaru mění razantní nástup umělé inteligence? Své zkušenosti přišly do podcastu FinŽeny sdílet dvě technologické expertky poradenské společnosti RSM, a to Head of Management Consulting Zuzana Kubíková a Head of NetSuite Elvíra Zajícová.

Již z profesní role Elvíry Zajícové je zřejmé, že tento díl podcastu #FinŽeny se ponese v rytmu „tvrdého techna“. NetSuite je ERP systém společnosti Oracle a společnost RSM firmám nabízí jeho implementaci. Úkolem Zajícové je, aby implementace proběhla co nejúčelněji a aby systém fungoval v souladu s obchodními potřebami společnosti.

Přežívající představa, že tyto funkce obvykle vykonávají muži, samotnou Zajícovou netrápí. „Lidi obvykle překvapí už mé křestní jméno, takže to, čím se zabývám, už pro ně takovým šokem není,“ bere to s nadhledem. Že působení žen v technologiích již většina veřejnosti přijala jako běžný fakt, potvrzuje i Kubíková. „Dříve se stávalo, že byli lidé zaražení, ale dnes jsou už ženy etablované i v této oblasti,“ říká manažerka.

Na management consultingu se Kubíkové zamlouvá pestrost a široký záběr. „Těžištěm jsou procesní analýzy související s projektovým managementem, change managementem a implementací pokročilých technologií, ať už ERP systémů, AI transformace nebo oblasti kyberbezpečnosti,“ popisuje Kubíková.

Strategické rozhodnutí

ERP systém NetSuite od Oracle patří mezi ty globálně nejpoužívanější. Expertíza Zajícové spočívá v určení optimálního nastavení systému a jeho funkcionalit pro daného klienta. „Zákazník obvykle již ví, že hledá ERP systém a má základní představu. My jsme ti, kdo mu poradí, jak by to celé mohlo vypadat, jaké funkce by bylo vhodné customizovat, jak pomoci k dosažení KPI. Podstatné je zjistit, kde chce firma za pár let být, protože součástí naší role je klientovi vysvětlit, že nejde jen o dnešek, ale především o přípravu na budoucnost,“ líčí Zajícová.

Obě diskutérky upozorňují, že rozhodnutí implementovat do firemních struktur ERP systém je strategické povahy. Jde o krok, který má zásadní dopad na chod firmy v příštích deseti až patnácti letech. „Samotná implementace, než se všechno zaběhne a proškolí se všichni lidé, trvá rok. A jelikož ta investice není malá, je dobré mít ji důkladně promyšlenou,“ myslí si Zajícová.

Aby tedy investice smysl dávala, je třeba, aby řešení bylo funkční a nejlépe i škálovatelné. Tomu slouží široký tým odborníků, který má k ruce jak Zajícová, tak Kubíková. „O kolegy se můžeme opřít, ale podstatná je i důsledná komunikace s klientem o podobě toho řešení. Je třeba dopodrobna zjistit, jaké jsou jeho cíle a co vlastně implementací sleduje,“ připomíná Kubíková. Tento model však zároveň klade vysoké nároky na RSM v oblasti aktualizace know-how. „Musíme se udržovat ve formě a informace neustále doplňovat. V oblasti nástupu AI se situace mění každý měsíc, takže v tom musíme být ponořeni,“ říká Kubíková, ale dodává, že z poradenské branže je na nutnost flexibility již zvyklá. „Mám změny ráda, ale je pravda, že teď je to trochu zběsilé, a prospělo by, kdyby se načas trochu zvolnilo.“

Tři přístupy k AI

Ve věci budoucího vývoje se žádná z dam nepouští do silných předpovědí, nicméně Zajícová tvrdí, že ERP systémy se zatím o svou existenci obávat nemusí. „V tuto chvíli není možné, že by AI nahradila ERP systém. Těžko bude někdo chtít být plně závislý na tom, zda AI dělá vše správně. AI si nepůjde sednout do vězení za to, že firma nezaplatila daně. Tam zatím nejsme,“ myslí si.

Jaká je tedy nejběžnější podoba současné poptávky ve věci implementace ERP systémů s nástroji AI? Podle Kubíkové se spektrum firem dá rozdělit do tří skupin. „První skupina je ve fázi oťukávání dílčích nástrojů. Druhá skupina se již snaží přemýšlet nad tématem strategicky, to znamená vytipovává, u jakých firemních procesů by se nasazení AI vyplatilo a u jakých ne. Třetí skupinu tvoří několik málo lídrů trhu, u nichž jsou AI nástroje účelně integrované do systémové architektury s velkým ohledem na bezpečnost dat. To jsou subjekty, které určují trend,“ vypočítává Kubíková.

Jak těžké je při implementaci ERP systémů předvídat budoucí vývoj v IT?

Které téma se při nasazení nástrojů umělé inteligence řeší jako první?

A co vlastně znamená „umět pracovat s AI“?

I to bylo náplní podcastu #FinŽeny. Epizoda se spouští v úvodu tohot článku. Najdete ji také na vaší oblíbené podcastové platformě. Jsme na Spotify i Apple Podcasts. 

Cover Story, užito se svolením

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

iStock
Dalibor Martínek

V okamžiku, kdy Donald Trump vyhlašoval, že srazí Írán během jednoho dne na kolena, a kdy během týdne zdražila nafta na burze o téměř čtyři koruny za litr, přišel český premiér s návratem plánovaného hospodářství. Začal diktovat pumpám maximální možné ceny benzínu a nafty.

Je to tragikomická představa, jak novodobá plánovací komise Aleny Schillerové každý den sedí nad tabulkami a vyhlašuje ceny pro následující den. Jako když komunisté před revolucí určovali, kolik bude stát rohlík a kolik litr mléka. Salámovou metodou se vracíme ke způsobům minulého režimu.

Všiml si Andrej Babiš, že plánované hospodářství nefungovalo? Plánování od stolu přivedlo zemi k ekonomickému rozvratu a režim nakonec padl. Už není trh, je Babiš.

Je mu jedno, že v dobách, kdy se neválčilo v Íránu, tvořily polovinu ceny paliv daně. Teď kosmeticky upravil spotřební daň z nafty. Proč ne, daně jsou výhradní pravomocí státu. Místo hrabání se v maržích soukromých subjektů by se měl starat, aby stát plnil své základní povinnosti. Například aby zajistil zemi mezinárodní ochranu. Na to Babiš nyní fatálně kašle.

Faktem je, že nafta u dálnic stála někde klidně 52,90 korun za litr. Ale co je státu do toho? Nikdo přece není nucen takovou nabídku využít. Rozumný člověk samozřejmě na dálnici netankuje. A kdo na to má, klidně ano.

Vláda začala nesystémově řídit ceny jedné komodity

Někdo by možná s novou regulací cen mohl souhlasit. Vždyť vláda argumentuje tak přesvědčivě. Chtěla prý osekat vysoké ceny na dálničních tepnách. Tak pro připomínku. Průměrná cena nafty v Česku byla v uplynulém týdnu 48,39 koruny za litr. Benzín za 41,63 koruny. Dalo by se tedy říct, že nová vládní vyhláška s maximální středeční cenou 49,59 pro naftu a 41,15 pro benzín vlastně ceny paliv zvyšuje.

Samozřejmě to není pravda. Mnohde zůstanou ceny nižší. Vláda jen zcela nesystémově a protitržně začala řídit ceny jedné komodity. Překročení hranice, kdy se stát začal, ať už pod jakoukoliv záminkou, hrabat v maržích soukromých firem, je mnohem děsivější skutečností než nějaká ta koruna za naftu navíc.

Generali Česká pojišťovna, užito se svolením
Klára Sýkora (Sudová), Newstream & Partner

Osobní kontakt umělá inteligence nenahradí, už dnes ale výrazně urychluje vyřízení pojistné události a vyplacení peněz. „U agendy škod zpracovává a třídí podklady, automaticky čte dokumenty a umí prioritizovat práci,“ vyjmenovává jmenuje senior manažerka likvidace neživotního pojištění z Generali České pojišťovny Iva Gažová. 

Kolik škod v oblasti neživotního pojištění ročně řešíte?

V loňském roce jsme v Generali České pojišťovně s klienty řešili téměř 107 tisíc pojistných událostí. To jsou téměř tři stovky denně. Jedná se přitom skutečně jen o neživotní pojištění, kam spadá třeba pojištění domů, bytů, domácností, ale také mazlíčků či odpovědnosti. 

Které události patří mezi nejčastější? 

U majetkového pojištění jsou statisticky nejčastější škody spojené s únikem vody. Často jsou to prasklé hadičky od přívodu vody k toaletě, myčkám nebo v kuchyních obecně. Velké problémy dokáží napáchat i prasklé trubky ve zdech nebo od radiátorů. Řada pojistných událostí je ale způsobena i živelními událostmi. Jen loni byly rozmary počasí příčinou víc než 21 tisíc škod v hodnotě přes 2,2 miliardy korun.

Řešili jste naopak i méně obvyklé problémy? 

Ano, bylo toho víc. Třeba pád obřího pískovcového balvanu na rekreační chalupu. Nebo poškození fasády a oken od trampolíny, kterou vichřice odmrštila na dům, a také poškození horského hotelu, když klienti zapomněli v umyvadle s puštěnou vodou plavky a následně došlo k vytopení objektu. Rovněž jsme řešili případy, kdy došlo k sesunu sněhu ze střechy domu na zaparkovaná auta. 

Dřív bylo v takovém případě třeba vyrazit na pobočku, dnes už jde vše nahlásit online. Využívají lidé i tuto možnost? 

Využívají ji ve velkém, u víc než sedmdesáti procent všech škod proběhne hlášení prostřednictvím webového formuláře nebo aplikace Moje Generali. To bylo naším cílem, proto jsme se snažili online hlášení co nejvíc zjednodušit. Třeba tím, že do formuláře automaticky doplníme všechny informace, které o klientovi víme. Šetří to čas a zamezuje zbytečným chybám nebo neúplnému vyplnění. Průměrně tak naši klienti a klientky nahlásí pojistnou událost do tří minut. 

Jak dlouho pak trvá samotné vyřízení? 

Hned po nahlášení putuje informace o škodě do našich systémů, kde se jí ujme likvidátor. Když už v momentě hlášení máme od klientů všechny potřebné fotografie nebo dokumenty, pojistné plnění vyřídíme co možná nejrychleji. Asi v osmdesáti procentech případů vyplatíme peníze do dvou dnů od dodání potřebných podkladů. Naší ambicí je toto procento dál navyšovat a také zkracovat zmíněný čas. Řadu menších událostí dokážeme už nyní vyřešit v podstatě obratem. Typicky se jedná o vodovodní škody, problémy způsobené přepětím či zkratem nebo rozbitá skla. 

Nepřevezme to v dohledné době umělá inteligence, která proces ještě víc urychlila? 

Pevně si stojíme za tím, že osobní kontakt umělá inteligence nenahradí. Už dnes nám ale pomáhá pracovat rychleji. U agendy škod zpracovává a třídí podklady, automaticky čte dokumenty a umí prioritizovat práci. Likvidátorům tak odpadá mnohdy velmi únavná administrativa. V umělé inteligenci tak vidíme velký potenciál pro ještě rychlejší vyřešení pojistné události. 

Co bývá při sbírání podkladů největší problém?

Klíčové jsou pro nás fotografie. Nutno ovšem podotknout, že musí jít o skutečně kvalitní snímky, které jsou jasné a ostré. Potřebujeme znát kontext a detaily. Například když vás vytopí soused, potřebujeme fotografii nejen celé zasažené místnosti, ale také jednotlivých poškození. Je třeba nafotit i poničené skříňky nebo podlahu. Obvykle to není žádná věda, ale lidé na fotodokumentaci mnohdy zapomínají. Opakované vyžádání fotek pak řešení škody zbytečně prodlužuje. 

Co dalšího mohou klienti udělat pro rychlejší vyřešení události? 

Podstatný je co nejpodrobnější popis vzniku poškození, základem všeho je potom správně a hlavně kompletně vyplněný formulář. V praxi se často setkáváme s tím, že nám lidé zapomenout uvést třeba číslo bankovního účtu. Pokud tento údaj nemáme ani v našich systémech, potřebujeme ho doplnit právě od klienta. V takovém případě hned voláme a snažíme se potřebné informace co nejrychleji doplnit. Pokud ovšem lidé nezvedají hovory z cizího čísla a nereagují ani na zprávu od likvidátora, musíme komunikovat přes e-mail, což celý proces zbytečně prodlužuje. 

Generali Česká pojišťovna, užito se svolením

Není doplňování údajů po telefonu nebezpečné? Lidé by přece jen měli být vůči podobným hovorům obezřetní.

Nedůvěra v rámci telefonních hovorů obecně stoupá, to je pravda. Je to bohužel důsledek nejrůznějších afér s takzvanými šmejdy či jinými nepoctivými subjekty. Na začátku hovoru tak přirozeně proběhne ověření, díky kterému si my i klient můžeme být jistí, s kým hovoříme. Slouží k tomu nejen údaje klienta, ale také číslo pojistky nebo pojistné události. Chytré telefony už navíc při příchozím hovoru dokáží zobrazit název pojišťovny na displeji. 

Iva Gažová

Absolvovala magisterské studium na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně. V Generali České pojišťovně pracuje od roku 1992 a celou svoji kariéru se věnuje oblasti řešení pojistných událostí. Začínala u odpovědnostních škod, nejprve jako likvidátorka, poté manažerka týmu. Dnes řídí útvar likvidace neživotního retailového pojištění. Její tým má na starost pojistné události z majetkového a odpovědnostního a cestovního pojištění.

