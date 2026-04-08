Musíme se udržovat ve formě a neustále aktualizovat své know-how, říkají Zuzana Kubíková a Elvíra Zajícová z RSM
Překvapuje ještě dnes někoho, že implementaci technologických řešení zajišťují ženy? Kdy a pro koho je vhodné pořídit firemní ERP systém? A jak moc tuto sféru firemního softwaru mění razantní nástup umělé inteligence? Své zkušenosti přišly do podcastu FinŽeny sdílet dvě technologické expertky poradenské společnosti RSM, a to Head of Management Consulting Zuzana Kubíková a Head of NetSuite Elvíra Zajícová.
Již z profesní role Elvíry Zajícové je zřejmé, že tento díl podcastu #FinŽeny se ponese v rytmu „tvrdého techna“. NetSuite je ERP systém společnosti Oracle a společnost RSM firmám nabízí jeho implementaci. Úkolem Zajícové je, aby implementace proběhla co nejúčelněji a aby systém fungoval v souladu s obchodními potřebami společnosti.
Přežívající představa, že tyto funkce obvykle vykonávají muži, samotnou Zajícovou netrápí. „Lidi obvykle překvapí už mé křestní jméno, takže to, čím se zabývám, už pro ně takovým šokem není,“ bere to s nadhledem. Že působení žen v technologiích již většina veřejnosti přijala jako běžný fakt, potvrzuje i Kubíková. „Dříve se stávalo, že byli lidé zaražení, ale dnes jsou už ženy etablované i v této oblasti,“ říká manažerka.
Na management consultingu se Kubíkové zamlouvá pestrost a široký záběr. „Těžištěm jsou procesní analýzy související s projektovým managementem, change managementem a implementací pokročilých technologií, ať už ERP systémů, AI transformace nebo oblasti kyberbezpečnosti,“ popisuje Kubíková.
Strategické rozhodnutí
ERP systém NetSuite od Oracle patří mezi ty globálně nejpoužívanější. Expertíza Zajícové spočívá v určení optimálního nastavení systému a jeho funkcionalit pro daného klienta. „Zákazník obvykle již ví, že hledá ERP systém a má základní představu. My jsme ti, kdo mu poradí, jak by to celé mohlo vypadat, jaké funkce by bylo vhodné customizovat, jak pomoci k dosažení KPI. Podstatné je zjistit, kde chce firma za pár let být, protože součástí naší role je klientovi vysvětlit, že nejde jen o dnešek, ale především o přípravu na budoucnost,“ líčí Zajícová.
Obě diskutérky upozorňují, že rozhodnutí implementovat do firemních struktur ERP systém je strategické povahy. Jde o krok, který má zásadní dopad na chod firmy v příštích deseti až patnácti letech. „Samotná implementace, než se všechno zaběhne a proškolí se všichni lidé, trvá rok. A jelikož ta investice není malá, je dobré mít ji důkladně promyšlenou,“ myslí si Zajícová.
Aby tedy investice smysl dávala, je třeba, aby řešení bylo funkční a nejlépe i škálovatelné. Tomu slouží široký tým odborníků, který má k ruce jak Zajícová, tak Kubíková. „O kolegy se můžeme opřít, ale podstatná je i důsledná komunikace s klientem o podobě toho řešení. Je třeba dopodrobna zjistit, jaké jsou jeho cíle a co vlastně implementací sleduje,“ připomíná Kubíková. Tento model však zároveň klade vysoké nároky na RSM v oblasti aktualizace know-how. „Musíme se udržovat ve formě a informace neustále doplňovat. V oblasti nástupu AI se situace mění každý měsíc, takže v tom musíme být ponořeni,“ říká Kubíková, ale dodává, že z poradenské branže je na nutnost flexibility již zvyklá. „Mám změny ráda, ale je pravda, že teď je to trochu zběsilé, a prospělo by, kdyby se načas trochu zvolnilo.“
Tři přístupy k AI
Ve věci budoucího vývoje se žádná z dam nepouští do silných předpovědí, nicméně Zajícová tvrdí, že ERP systémy se zatím o svou existenci obávat nemusí. „V tuto chvíli není možné, že by AI nahradila ERP systém. Těžko bude někdo chtít být plně závislý na tom, zda AI dělá vše správně. AI si nepůjde sednout do vězení za to, že firma nezaplatila daně. Tam zatím nejsme,“ myslí si.
Jaká je tedy nejběžnější podoba současné poptávky ve věci implementace ERP systémů s nástroji AI? Podle Kubíkové se spektrum firem dá rozdělit do tří skupin. „První skupina je ve fázi oťukávání dílčích nástrojů. Druhá skupina se již snaží přemýšlet nad tématem strategicky, to znamená vytipovává, u jakých firemních procesů by se nasazení AI vyplatilo a u jakých ne. Třetí skupinu tvoří několik málo lídrů trhu, u nichž jsou AI nástroje účelně integrované do systémové architektury s velkým ohledem na bezpečnost dat. To jsou subjekty, které určují trend,“ vypočítává Kubíková.
Jak těžké je při implementaci ERP systémů předvídat budoucí vývoj v IT?
Které téma se při nasazení nástrojů umělé inteligence řeší jako první?
A co vlastně znamená „umět pracovat s AI“?
I to bylo náplní podcastu #FinŽeny. Epizoda se spouští v úvodu tohot článku. Najdete ji také na vaší oblíbené podcastové platformě. Jsme na Spotify i Apple Podcasts.
