Money Trh syntetických sekuritizací se utrhl ze řetězu, varuje ECB

Trh syntetických sekuritizací se utrhl ze řetězu, varuje ECB

Evropská centrální banka ve Frankfurtu nad Mohanem
Zdeněk Pečený
Evropská centrální banka bije na poplach kvůli rostoucímu využívání syntetických sekuritizací. Ty umožňují bankám přesouvat úvěrové riziko mimo své účetnictví – podobně jako před hypoteční krizí ve Spojených státech.

Evropská centrální banka varuje banky před přílišným spoléháním se na komplexní finanční deriváty pro tzv. syntetické převody rizik (SRT), uvedla agentura Bloomberg. Tyto transakce bankám umožňují půjčovat víc peněz, aniž by musely navyšovat kapitál. Na první pohled to zvyšuje efektivitu, ve skutečnosti ale může vytvářet zranitelná místa v celém finančním systému.

Podle ECB by se banky měly více zaměřit na jiné, tradičnější způsoby sekuritizace. Centrální banka upozorňuje, že plán Evropské unie na oživení tohoto trhu by měl brát v úvahu možné dopady na stabilitu eurozóny.

Nebezpečné deja vu

Objem syntetických sekuritizací vydaných velkými evropskými bankami v první polovině letošního roku vzrostl meziročně o více než 85 procent. Tento prudký růst vyvolává u regulátorů obavy – mechanismus totiž nápadně připomíná praxi amerických bank před rokem 2008, kdy finanční instituce „balily“ rizikové hypotéky do složitých derivátových produktů, aby se jich zbavily z bilance. Výsledek je znám – následoval kolaps trhu s nemovitostmi a globální finanční krize.

Křetínský posiluje v energetice. EPH získá podíl v TotalEnergies a zakládá nový evropský projekt

Zprávy z firem

Energetický a průmyslový holding miliardáře Daniela Křetínského a společnost TotalEnergies založí společný podnik, který se zaměří na flexibilní výrobu elektřiny v Itálii, Nizozemsku, Spojeném království, Irsku a případně i Francii. Jeho hodnota bude 10,6 miliardy eur, tedy zhruba 256 miliard korun, informoval mluvčí EPH Daniel Častvaj.

ECB: Nespoléhejte na syntetické produkty

Pedro Machado z dozorčího orgánu ECB varoval, že by se banky při kapitálovém plánování neměly na syntetické sekuritizace spoléhat. Centrální banka dokonce doporučila, aby se z těchto produktů vyloučilo úvěrové riziko protistrany u derivátových expozic.

Pokud by trh se syntetickými sekuritizacemi zmrzl, banky by podle ECB musely držet výrazně více kapitálu, než s čím počítaly při poskytování úvěrů. Ačkoliv evropský trh není zdaleka tak rozsáhlý jako americký, jeho rychlý růst v posledních měsících znepokojuje regulátory.

ECB opět snížila základní úroky. Sazba se nachází na dvouletém minimu

Money

Gruzie dál couvá od EU. Země zruší protikorupční úřad

Gruzie zruší protikorupční úřad, který zřídila v roce 2022 na doporučení Evropské unie. Podle agentury TASS to uvedl šéf gruzínského parlamentu Šalva Papuašvili, který je představitelem vládní strany Gruzínský sen. Zároveň oznámil, že země zruší hlasování voličů ze zahraničí.

Vládnoucí strana přerušila kdysi vřelé vztahy země s Evropskou unií, pozastavila jednání o přistoupení Gruzie k bloku a obviňuje Brusel z plánování revoluce ve Tbilisi, což EU odmítla. Gruzínský sen tvrdí, že stále usiluje o členství země v bloku, ale jen pokud bude možné zachovat mír s Ruskem a takzvané tradiční pravoslavné hodnoty Gruzie.

Podle organizace Transparency International se situace v Gruzii ohledně korupce v uplynulých letech příliš nezměnila. Podle indexu vnímání korupce loni i v roce 2023 hodnocení činilo 53 bodů, v roce 2022 pak 56 bodů. Nejlepšího hodnocení od roku 2012 Gruzie dosáhla v roce 2018 s 58 body. Nejhorší hodnocení Gruzie zaznamenala s 49 body v roce 2013.

Papuašvili podle agentury TASS oznámil také projednání návrhu volebního zákona, podle kterého by v budoucnosti bylo možné volit jen v místě bydliště na gruzínském území. Voliči by tak přišli o možnost volit ze zahraničí. Papuašvili změnu odůvodnil vlivem, který může mít na voliče cizí prostředí.

Jitka Látal Znamenáčková

Diplomatka: Česko se stalo konstruktivním hráčem v Bruselu, hlavně kvůli Ukrajině

Politika

Poslední tři roky v evropské diplomacii byly horská dráha, hodnotí česká diplomatka Jitka Látal Znamenáčková. "Pomohli jsme vytvořit cestu pro Ukrajinu a Moldavsko a jejich perspektivu v EU," říká. Vytvářet kompromis v ožehavých tématech je ale stále těžší.

Češi žijí déle, pohodlněji a levněji než před revolucí, ukázala analýza

Češi žijí déle, pohodlněji a levněji než před revolucí, ukázala analýza
Češi si nyní za průměrnou mzdu koupí víc potravin i spotřebního zboží než před sametovou revolucí. Prodloužila se také průměrná délka života i doba strávená v penzi. Vyplývá to z analýzy investiční platformy Portu, která porovnává životní úroveň v roce 1989 a nyní.

Podle analýzy je jedinou ze základních potravin, na kterou nyní lidé vydělávají déle, chléb. Zatímco před rokem 1989 na něj člověk s průměrnou mzdou vydělával 11 minut, nyní je to 12 minut. U ostatních potravin se jejich reálná cena snížila. Například na litr mléka nyní člověk s průměrnou mzdou vydělává šest minut, zatímco před rokem 1989 to bylo osm minut. Doba na vydělání na čtvrt kilogramu másla se snížila ze 40 na 14 minut, u kilogramu mouky z 15 na čtyři minuty či u kilogramu vepřové kýty z tří hodin a pěti minut na 32 minut.

Levnější je podle analýzy také spotřební zboží. Doba potřebná na vydělání na dámské punčocháče se snížila z 57 minut na 21 minut, pro pánskou košili klesla z osmi a čtvrt hodiny na tři hodiny a tři čtvrtě. Levnější je také benzin, když na jeho litr člověk s průměrnou mzdou před rokem 1989 vydělával 32 minut, zatímco nyní devět minut. Ještě větší rozdíl je podle analýzy v cenách elektroniky.

Dalibor Martínek: Upálili Palackého? K čemu jsou vlastně státní svátky

Názory

Státní svátky mají Češi spojeny především s otázkou, jestli budou otevřené velké obchody. Je v tom totiž zmatek. Každý si před přicházejícím svátkem hledá na internetu, zda bude otevřeno nebo zavřeno.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

„Existuje mnoho příkladů, které svědčí o zvýšení životní úrovně. Přesvědčení, že život byl za socialismu lepší, lze připsat hlavně emocím. V poslední době společnost prošla několika krizemi. Zvýšily se také rozdíly v příjmech. Zatímco v ekonomice nedostatku si lidé z různých sociálních vrstev mohli dovolit kupovat víceméně stejné věci, dnes jsou rozdíly viditelné na první pohled. To je jeden z důvodů, proč v průzkumech socialismus oplakávají hlavně lidé s nižším vzděláním a nižšími příjmy,“ uvedl analytik Portu Lukáš Raška.

Žijeme déle

Analýza upozornila i na prodloužení průměrné délky života. Zatímco v roce 1989 byla očekávaná doba dožití u mužů 68,1 roku a u žen 75,5 roku, v současnosti to je 77,2 roku u mužů a 83,1 roku u žen. Podle materiálu prodloužení doby života souvisí se snížením kojenecké úmrtnosti a se zlepšením kvality ovzduší.

„S rostoucí délkou života se prodloužila i doba, jakou tráví lidé ve starobním důchodu. Loni v průměru trvala 24,62 roku. Od sametové revoluce v roce 1989 se čas strávený v penzi protáhl skoro o deset let,“ uzavírá analýza.

Průměrná mzda loni ve 4. čtvrtletí stoupla na 46 013 korun, reálně opět klesla

Reálná mzda klesla podeváté v řadě. Dvě třetiny zaměstnanců nedosáhnou ani na tu průměrnou

Money

Škoda Auto, ilustrační foto

Lukáš Kovanda: Čechům se dramaticky zhoršuje životní úroveň, potíže vyjít se mzdou má polovina z nich

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
