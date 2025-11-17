Trh syntetických sekuritizací se utrhl ze řetězu, varuje ECB
Evropská centrální banka bije na poplach kvůli rostoucímu využívání syntetických sekuritizací. Ty umožňují bankám přesouvat úvěrové riziko mimo své účetnictví – podobně jako před hypoteční krizí ve Spojených státech.
Evropská centrální banka varuje banky před přílišným spoléháním se na komplexní finanční deriváty pro tzv. syntetické převody rizik (SRT), uvedla agentura Bloomberg. Tyto transakce bankám umožňují půjčovat víc peněz, aniž by musely navyšovat kapitál. Na první pohled to zvyšuje efektivitu, ve skutečnosti ale může vytvářet zranitelná místa v celém finančním systému.
Podle ECB by se banky měly více zaměřit na jiné, tradičnější způsoby sekuritizace. Centrální banka upozorňuje, že plán Evropské unie na oživení tohoto trhu by měl brát v úvahu možné dopady na stabilitu eurozóny.
Nebezpečné deja vu
Objem syntetických sekuritizací vydaných velkými evropskými bankami v první polovině letošního roku vzrostl meziročně o více než 85 procent. Tento prudký růst vyvolává u regulátorů obavy – mechanismus totiž nápadně připomíná praxi amerických bank před rokem 2008, kdy finanční instituce „balily“ rizikové hypotéky do složitých derivátových produktů, aby se jich zbavily z bilance. Výsledek je znám – následoval kolaps trhu s nemovitostmi a globální finanční krize.
Energetický a průmyslový holding miliardáře Daniela Křetínského a společnost TotalEnergies založí společný podnik, který se zaměří na flexibilní výrobu elektřiny v Itálii, Nizozemsku, Spojeném království, Irsku a případně i Francii. Jeho hodnota bude 10,6 miliardy eur, tedy zhruba 256 miliard korun, informoval mluvčí EPH Daniel Častvaj.
Křetínský posiluje v energetice. EPH získá podíl v TotalEnergies a zakládá nový evropský projekt
Zprávy z firem
Energetický a průmyslový holding miliardáře Daniela Křetínského a společnost TotalEnergies založí společný podnik, který se zaměří na flexibilní výrobu elektřiny v Itálii, Nizozemsku, Spojeném království, Irsku a případně i Francii. Jeho hodnota bude 10,6 miliardy eur, tedy zhruba 256 miliard korun, informoval mluvčí EPH Daniel Častvaj.
ECB: Nespoléhejte na syntetické produkty
Pedro Machado z dozorčího orgánu ECB varoval, že by se banky při kapitálovém plánování neměly na syntetické sekuritizace spoléhat. Centrální banka dokonce doporučila, aby se z těchto produktů vyloučilo úvěrové riziko protistrany u derivátových expozic.
Pokud by trh se syntetickými sekuritizacemi zmrzl, banky by podle ECB musely držet výrazně více kapitálu, než s čím počítaly při poskytování úvěrů. Ačkoliv evropský trh není zdaleka tak rozsáhlý jako americký, jeho rychlý růst v posledních měsících znepokojuje regulátory.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.