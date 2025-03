Týden tradera: Historická otočka Německa. Dostala Evropa konečně nový impuls?

V uplynulém týdnu došlo k historické otočce, která přinesla nebývalý růst cen evropských akcií. Mluví se o renesanci evropské ekonomiky a tolik potřebném novém impulsu pro hospodářství. Německo se rozhodlo přepsat pravidla své tradičně střídmé fiskální politiky a výrazně zvýšit státní výdaje. Vláda oznámila záměr investovat 500 miliard eur do modernizace klíčových hospodářských oblastí.

Investice budou směřovat do infrastruktury, energetiky a digitalizace hospodářství. Tento historický krok má podpořit ekonomiku Německa, posílit konkurenceschopnost země a zároveň zvýšit výdaje na obranu. Ambiciózní investiční plán přináší nejen naději na růst HDP, ale i otázky ohledně jeho dopadů. Kritici varují před možným růstem inflace a nedostatkem pracovních sil, což by mohlo realizaci projektů zkomplikovat.

Razantní růst

V reakci na oznámené změny vzrostly výnosy německého desetiletého dluhopisu ke 3 procentům, což byl nejrazantnější růst od sjednocení země v roce 1990. Akciový index DAX uzavřel na nových rekordních hodnotách nad 23 000 body. Akcie obranných gigantů, jako jsou BAE Systems, Thales Group, Leonardo S.p.A., Saab AB a Rheinmetall AG, prudce vzrostly a spolu s hlavními evropskými indexy, jako jsou Stoxx 600 a FTSE 100, dosáhly historických maxim.

O německém DAXu jsem již psal, ale tím to rozhodně nekončí – valuace evropských akcií se mohou začít sbližovat s těmi americkými. Zvýšené investice do zbrojení by totiž mohly přinést inovace v ekonomice a ve střednědobém horizontu podpořit širší konjunkturu evropského hospodářství.

Evropská centrální banka (ECB) opět snížila své úrokové sazby. V reakci na zpomalující hospodářský růst snížila svou základní depozitní sazbu o čtvrt procentního bodu na 2,5 procenta. Cílem tohoto kroku je podpořit úvěrování a stimulovat ekonomickou aktivitu. ECB však zároveň varuje před možnými riziky – obchodní bariéry ze strany USA a rostoucí výdaje na obranu mohou v budoucnu představovat další výzvy.

Jak jsem již psal posledně, americká ekonomika pod Trumpovým vedením začíná slábnout, což potvrdil i report z trhu práce ADP. V soukromém sektoru bylo vytvořeno pouze 77 tisíc nových pracovních míst, přičemž očekávání byla více než dvojnásobná. Americká centrální banka Fed tak zřejmě najde argumenty pro výraznější pokles sazeb v letošním roce. V důsledku toho se euro na páru s dolarem přiblížilo k nejvyšším úrovním od listopadu 2024, a to kolem 1,08 eura za dolar.

