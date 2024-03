Češi častěji do exotiky létají z Vídně nebo Mnichova. Je to mnohem levnější než z Prahy

Z pražského letiště podle některých prodejců letenek odlétá čím dál méně Čechů. Roste zájem o odlety z Vídně nebo Mnichova, odkud jsou letenky levnější. Vyplývá to z informací prodejců letenek. Největší meziroční propady zájmu o odlety z pražského letiště zaznamenali prodejci Pelikán a Student Agency Travel.

U společnosti Student Agency Travel v roce 2022 volilo Prahu jako místo odletu 61 procent Čechů, loni to bylo méně, a to 55 procent. Cestující společnosti Pelikán volili vídeňské a mnichovské letiště častěji než před pandemií koronaviru v roce 2019. Zájem o vídeňské letiště vzrostl z 20 procent v roce 2019 na 30 procent loni, o letiště v Mnichově ze dvou na čtyři procenta, uvedla mluvčí prodejce Katarína Šuchterová.

Velkým lákadlem vídeňského letiště byl podle Šuchterové po skončení pandemie příchod nových dopravců, například Saudia Airlines. Letiště v rakouském hlavním městě také po covidu-19 dříve zvládlo návrat na původní kapacity do vybraných destinací, uvedla. „Podobně jsou na tom i německá letiště, které mají ve srovnání s Prahou často výrazně vyšší kapacitu a letecké společnosti tak ve vysoce konkurenčním prostředí lákají právě na nižší ceny letenek,“ dodala.

Letenky levnější o desítky procent

Češi podle prodejců volí vzdálenější letiště kvůli výhodným cenovým nabídkám. „Podle našich dat využívají cestující svoje spádové letiště v případě, že cena letenky v průměru není vyšší o 20 a více procent. Pokud jsou ceny vyšší, jsou ochotní lidé cestovat i na vzdálené letiště na úkor vlastního komfortu,“ řekl ředitel portálu Letuška.cz Josef Trejbal.

Podle dat společnosti Pelikán se výhodnější ceny mimo pražské letiště týkají hlavně vzdálenějších exotických destinací. Také pražské letiště v období po pandemii eviduje do dálkových destinací větší zájem cestujících, uvedla mluvčí Letiště Praha Klára Divíšková. Podle Šuchterové ale roste podíl lidí, kteří do těchto destinací upřednostňují odlety ze zahraničí. „Zatímco v roce 2019 z Prahy do Thajska létala více než polovina našich cestujících, v minulém roce odlétalo 53 procent cestujících do Thajska z Vídně, letos je to zatím 56 procent,“ řekla Šuchterová. Cena letenky do Thajska je podle ní při odletu z Vídně nižší i o 30 procent.

Odlet z Vídně je výhodnější také v případě letů do Saúdské Arábie, o 67 procent, nebo o 20 procent u letů do Punta Cany v Dominikánské republice. Letenky do dominikánské destinace jsou při odletu z Mnichova proti Praze levnější o 40 procent. Cestující, kteří kupují letenky od společnosti Pelikán, volí také často Mnichov při cestách do thajského Bangkoku nebo Mexika. Cesta do Spojených arabských emirátů se pak podle Šuchterové nejvíce vyplatí s odletem z Budapešti. Oproti Praze je levnější o 60 procent. „I proto z maďarského hlavního města směřuje do Emirátů sedm procent cestujících, 46 procent volí Vídeň,“ řekla Šuchterová.

Podle ředitelky prodeje Student Agency Travel Martiny Hrnčířové má na rostoucí poměr cestujících s odlety z Vídně vliv konkurenční prostředí. To je na letišti ve Vídni větší než na Letišti Praha, uvedla. Dražší jsou při odletu z Prahy podle Hrnčířové letenky například do Bangkoku nebo New Yorku, naopak letenka do evropských destinací jako Paříž je levnější právě z Prahy.

Podíly letišť u rezervací přes Kiwi.com jsou podle dat společnosti v meziročním srovnání velmi podobné, liší se maximálně v několika procentech. Zájem cestujících o pražské letiště loni v meziročním srovnání vzrostl o zhruba 1,6 procenta. Nárůst o méně než jedno procento zaznamenala společnost u Bratislavy, Brna, Norimberku nebo Mnichova. Zájem o odlety z Vídně naopak mírně klesl.

Portál Letuška.cz propad u ruzyňského letiště nezaznamenal. „V současnosti prodáme 93 procent letenek z Letiště Praha, dvě procenta z Mnichova a pět procent z Vídně, u té je to dáno spádovostí cestujících z jižní Moravy. Těch pět až sedm procent prodaných letenek mimo pražské letiště odpovídalo i předcovidovému období," řekl Trejbal. Společnost podle něj v roce 2021 zaznamenala výkyv, kdy z mimopražských letišť kvůli malé nabídce letů z Prahy a vyšším cenám letenek odcestovala pětina cestujících. Situace se podle něj ale změnila.

Ruzyňské letiště neeviduje vyšší ceny letenek ani nižší zájem o odlety z Prahy, řekla Divíšková. „V rámci spádové oblasti Letiště Václava Havla Praha (v rádiu do 165 km od letiště) je podíl odletů z Prahy cca 77 procent cestujících, přičemž z Vídně odlétá cca 15 procent cestujících žijících v naší spádové oblasti a další čtyři procenta cestujících odlétají z Mnichova," řekla.

Podle dat pražského letiště je meziroční nárůst cen letenek o zhruba 15 procent, „což je plně v souladu s průměrným růstem cen letenek v regionu střední Evropy, a současně o trochu nižší nárůst ve srovnání se zvýšením průměrných cen letenek z Vídně (+18 %) nebo z Mnichova (+17 %)," řekla Divíšková. Připustila ale, že se vyšší ceny mohou týkat některých destinací.

