Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Money Doba ve starobní penzi se opět prodloužila, lidé v ní stráví téměř 25 let

Doba ve starobní penzi se opět prodloužila, lidé v ní stráví téměř 25 let

Doba ve starobní penzi se opět prodloužila, lidé v ní stráví téměř 25 let
iStock
ČTK
ČTK

Doba, kterou lidé tráví ve starobním důchodu, se loni zase prodloužila. V průměru trvala 24,74 roku, tedy skoro o 44 dnů déle než v roce 2023. U žen se v minulém roce penze meziročně protáhla průměrně téměř o 55 dnů, u mužů asi o 25,5 dne, uvádí důchodová ročenka České správy sociálního zabezpečení.

Podle údajů se za posledního půl století čas v důchodu víc než zdvojnásobil. Od začátku tisíciletí je delší o pět let. ČSSZ vznikla před 35 lety 1. září sloučením tří někdejších zabezpečovacích úřadů. Podle svého webu je největší finančně-správní institucí v ČR.

Projekt Elpida nominovaný na Good Company Circle Awards 2025

Restaurace, kde obsluhují senioři? Proč by ne

Filantropie

Kavárna Stará škola poblíž pražského Anděla je svého druhu unikát. Obsluhují zde výlučně seniorky a senioři. Jedná se o společný projekt neziskové organizace Elpida a Ambiente Tomáše Karpíška. „Firma pochopila, že to, co děláme, má smysl a dokáže to velmi lidsky komunikovat mezi své další zaměstnance,“ říká o Staré škole Jiří Hrabě z Elpidy. Projekt Stará škola je dalším kandidátem na letošní ocenění Good Company Circle, které oceňují spolupráce mezi neziskovým a byznysovým sektorem. Ceny budou předány 14. října v pražské Spirále.

Katarína Krajčovičová

Přečíst článek

Podle ročenky trval loni důchod mužů v průměru 19,54 roku a žen 28,72 roku. Celkově v Česku doba na odpočinku zabrala průměrně 24,74 roku. Meziročně se důchod prodloužil 0,12 roku, tedy bezmála o 44 dnů. Ženám se ve srovnání s rokem 2023 v průměru protáhl o 0,15 roku, což je v přepočtu téměř 55 dnů. Muži strávili v penzi meziročně o 0,07 roku víc, tedy asi o 25,5 dne.

Doba v penzi je o něco delší každý rok. Meziročně se zkrátila jen jednou, a to za covidové epidemie s vysokým počtem zemřelých. Mezi rokem 2020 a 2021 tak z penze ubylo průměrně sedm měsíců. Hned následující rok se ale situace vrátila k původnímu trendu.

V roce 1970 trávili lidé v důchodu v průměru 11 let, o deset let později 13 let a v roce 1990 pak 16 let. Na přelomu tisíciletí to bylo bezmála 20 let. V roce 2010 sociální správa vyplácela penzi v průměru 22,8 roku a v roce 2020 celkem 24,5 roku.

K udržitelnosti systému penzí přispívá už léta odsouvání důchodového věku každý rok u mužů o dva měsíce a u žen obvykle o čtyři měsíce, a to do 65 let. Této hranice dosáhne v příštím desetiletí. Poté se má podle vládní reformy dál zvedat, ale už pomalejším tempem o jeden měsíc. Opoziční hnutí ANO a SPD už ohlásila, že po případném nástupu do vlády po volbách navyšování zruší a věk zmrazí na 65 letech. Podle odborů a některých opozičních či mimoparlamentních politiků lidé déle pracovat nevydrží. Někteří argumentují také tím, že se neprodlužuje doba ve zdraví. Ta ale podle expertů nevychází z přesných kritérií a demografických ukazatelů, ale z výpovědí a pocitů lidí. Podle výsledků dřívější studie Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) Univerzity Karlovy Češi a Češky do důchodu odcházejí hlavně proto, že dosáhli důchodového věku, podíl mužů a žen s chronickými onemocněními a dalšími omezeními je v Česku a na západě srovnatelný.

Učitelům vzrostou platové tarify o sedm procent

Dalibor Martínek: Nenasytní učitelé. Platy jim rostou, nestačí jim to

Názory

Ne rozšíření Dukovan. Ani výstavba dálnic, ani bydlení. Dokonce ani ne valorizace důchodů. Klíčovým tématem Česka je růst platů učitelů. Kupodivu nejde o vzdělávání našich dětí a posouvání Česka vpřed v soutěži národů. Jde prostě a jenom o ty platy. Že prý když budou vyšší platy, děti budou chytřejší.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

ČSSZ funguje od 1. září 1990. Vznikla sloučením úřadu důchodového zabezpečení v Praze, správy nemocenského pojištění a nemocenské správy svazu výrobních družstev. Spadá pod ministerstvo práce. Podle svého webu spravuje záležitosti více než 8,9 milionu klientů, z nich asi 2,9 milionu důchodců. Měsíčně vyplácí přes 3,5 milionu starobních, invalidních a pozůstalostních penzí a přes 300 tisíc nemocenských, mateřských, otcovských či ošetřovných. Úřad vybírá zhruba třetinu příjmů státního rozpočtu na sociálních odvodech. Zajišťuje také lékařskou posudkovou službu.

Průměrný plat v ČSSZ dosahoval loni 39 023 korun. Polovina zaměstnanců vydělávala ale méně než 34 975 korun hrubého. V minulém roce v úřadu pracovalo 788 mužů a 7261 žen. Téměř 47 procentům pracovníků bylo přes 51 let. Třetina personálu měla vysokoškolské vzdělání.

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Související

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL)

Jurečka snížil důchody prominentům minulého režimu. Ti i přesto pobírají nadprůměrné penze

Money

ČTK

Přečíst článek

Blackouty budou častější, myslí si Češi. Jejich připravenost na ně je však slabá

Čechům kvůli obnovitelným zdrojům hrozí častější blackouty
ČTK
ČTK
ČTK

Češi při výpadku dodávek elektřiny nejvíce postrádají internet. Po červencovém blackoutu to jako největší problém označilo 30 procent lidí. Postrádali také možnost vařit nebo informace o situaci. Většina obyvatel očekává, že se podobné situace budou opakovat. Připravenost veřejnosti na ně je ovšem nízká. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro společnost epet.

Průzkum, kterého se zúčastnilo 1047 respondentů, se uskutečnil v polovině srpna, tedy více než měsíc po masivním výpadku elektrického proudu v části Česka. Výpadek trval několik hodin, postihl asi milion z celkového počtu 6,3 milionu odběrných míst. Podle dřívějších zpráv provozovatele přenosové soustavy v České republice ČEPS byl rozsáhlý výpadek důsledkem souběhu několika událostí, přesné příčiny zatím stále známy nejsou.

Červencový rozsáhlý výpadek proudu v Česku podle průzkumu ovlivnil postoj Čechů k podobným situacím, 60 procent dotázaných očekává, že blackouty budou častější. Situace navíc ovlivnila i očekávání k dalšímu vývoji cen energií. Celkem 47 procent Čechů je tak přesvědčeno, že opakování podobných událostí povede ke zdražení elektřiny.

Slabá příprava

Průzkum se zaměřil také na připravenost tuzemských domácností pro případ blackoutu. Dvě třetiny z nich mají pro tyto situace připravenou bateriovou svítilnu a více než polovina spoléhá na nabitou powerbanku. Klasické svíčky využívá 43 procent lidí, na záložní zdroj energie pak spoléhá třetina domácností. Například pitnou vodu na 24 hodin pro všechny členy domácnosti mají podle průzkumu připravenou jen dvě pětiny lidí. Jídlo má pak v zásobě přes 60 procent domácností, ale pouze pětina má zásoby na týden a více, zatímco čtyři z deseti vystačí s potravinami na dva až šest dní.

Co dělat, když vypnou proud

Jak přežít blackout. Co si připravit pro krizovou situaci

Enjoy

Lidí, kteří stav nouze neberou na lehkou váhu, přibývá i v České republice. Své rodinné domy vybavují dieselagregáty, ve sklepích a garážích uchovávají zásoby trvanlivých potravin a mají i plné mrazáky. Trend energeticky nezávislejších domácností tak sílí.

nos

Přečíst článek

„Bez ohledu na vlastní zkušenost s blackoutem v letošním roce je připravenost lidí v ČR spíše nízká. Domácnosti mají baterky nebo powerbanky, ale systematičtější připravenost často chybí. Téměř polovina navíc přiznává, že nemá dost informací, jak se správně připravit. Červencový výpadek ale pro řadu domácností znamenal impulz ke změně. Více než třetina od té doby zvažuje vlastní zdroje energie ve formě tepelných čerpadel či fotovoltaiky,“ uvedl obchodní ředitel epet Roman Šmíd.

Průzkum poukázal také na to, že lidem při výpadcích proudu nechybí jen praktické věci, ale i samotné informace. Nejčastěji je lidé hledají u svého dodavatele energií, ačkoliv výpadky řeší spíše distributoři a správci sítě. Naopak na stát či média by se v podobných případech obrátila jen třetina domácností.

V případě dlouhodobějšího výpadku by Češi podle průzkumu od svého dodavatele elektřiny nejčastěji očekávali jasné a aktuální informace, 68 procent chce znát odhadovaný čas obnovení dodávek a 61 procent průběžné zprávy o poruchách. Téměř polovina by zároveň uvítala zajištění náhradních zdrojů, zatímco přímou technickou pomoc či obecná doporučení pro domácnosti zmínila přibližně čtvrtina respondentů.

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Související

Česko postihl velký výpadek proudu

Glosa Dalibora Martínka: Česko zažilo nebývalý výpadek proudu. Už se nebudeme smát Španělům

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Levné bydlení lze sehnat i v centru Prahy

Levné bydlení lze sehnat i v centru Prahy
Petra Nehasilová/Newstream
Dalibor Martínek
ČTK

Průměrná cena nového bytu v Praze už přesáhla 160 tisíc korun za metr čtvereční. Vyplývá to z dat společnosti Flat Zone, která je českým lídrem ve sledování cen nemovitostí. Starší nemovitosti jsou obecně o deset až dvacet procent levnější. To ovšem neplatí pro centrum Prahy. Josefov, Staré Město, Malá Strana. Tam se nové byty nestaví. Ty staré naopak nabírají na hodnotě. I tam však lze nalézt levné perly.

Podle pravidelné čtvrtletní zprávy trojice velkých developerů, Trigema, Central Group a Skanska Residential, se v prvním pololetí letošního roku prodalo 4 300 bytových jednotek, což je téměř o čtvrtinu více než ve stejném období loňského roku. Ceny nových bytů meziročně vzrostly o devět procent. To jsou jiná čísla než kolik transakcí se uděje v centru města. Tam se však hraje jiná liga.

FOTOGALERIE: Bytový dům s galerií na Malé Straně

22 fotografií v galerii

Zajímavé je rozpětí cen bytů v centru. Na Josefově cena za metr vyskočila v některých případech až na 472 tisíc korun za metr. Na Starém Městě na 483 tisíc korun. Nicméně, i v těchto lokalitách lze pořídit bydlení levnější. Nejnižší transakce na Josefově byla za 149 tisíc korun za metr bytu. Na Starém Městě dokonce za 87 tisíc korun, na Malé Straně za 130 tisíc korun. Z průzkumu nevyplývá, o jaké byty jde. Lze si dobře představit, že jsou někde ve sklepě nebo něco podobného.

Nicméně, data popírají tradovanou legendu, že si v centru Prahy nelze pořídit levně byt. V průměru stál loni metr bytu na Josefově 252 tisíc korun. Ovšem na Starém Městě již „jen“ 184 tisíc korun a na Malé Straně dokonce 174 tisíc korun. Což už se přibližuje celopražskému cenovému průměru nových bytů.

Na jednu stranu, pro takovéto byty v centru hraje lokalita. To je zaklínadlo všech realitních makléřů. Vždy opakují, lokalita, lokalita, lokalita. V neprospěch těchto bytů ovšem hraje nemožnost parkování, tragická energetická náročnost bydlení, nevyhovující dispozice, případně památkáři, kteří neumožní úpravy. Faktem zůstává, že „levné“ bydlení lze sehnat i v centru města.

O cenu Česká cena za architekturu soutěží i tento projekt.

Králíkárna? Ale kdeže, byty v panelácích neustále zdražují

Reality

Trh s byty v panelových domech zažívá výraznou proměnu. Po dlouhé době, kdy byly „panely“ vnímány jako nejlevnější forma bydlení, se ceny nejen v Praze, ale i v některých regionech republiky dostávají na nové rekordní úrovně.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Lenka Munter

Makléřka: Rusové se zámků zbavují, kupují je Češi. Ti se o ně lépe starají

Reality

Situace na trhu s historickými nemovitostmi není předvídatelná a nehodnotí se tak snadno jako ostatní segmenty realitního trhu, říká Lenka Munter, makléřka z realitní kanceláře Luxent, která se na prodej zámků věnuje. Pravidelně také odhaduje hodnotu majetku britské královské rodiny pro americký časopis Forbes. A jak se podle ní cena zámků vyvíjí? „Nezaznamenala jsem ani nárůst ani pokles, cena každé takové nemovitosti je stanovena velmi individuálně,“ říká Munter.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Speciál Realitní Club

Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části –  webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu. 

  • Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
  • Komerční reality: kanceláře, coworking;
  • Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
  • Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.

Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry. 

Témata související s realitami:

Související

Bez provize makléřovi je možné koupit byt i v Německu nebo v Rakousku, říká šéf Bezrealitky

Reality

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Doporučujeme