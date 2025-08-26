Jak přežít blackout. Co si připravit pro krizovou situaci
Lidí, kteří stav nouze neberou na lehkou váhu, přibývá i v České republice. Své rodinné domy vybavují dieselagregáty, ve sklepích a garážích uchovávají zásoby trvanlivých potravin a mají i plné mrazáky. Trend energeticky nezávislejších domácností tak sílí.
Riziko výpadku elektřiny nebo jiných mimořádných situací je skutečné a je nutné jej brát vážně, což v Česku potvrdil nedávný částečný blackout. Ten ukázal, jak nepříjemná a náročná může krizová situace být, byť trvala pouze několik hodin a k žádné katastrofě nedošlo.
Co bychom měli mít pro takový případ připravené po ruce? Moderní technologie, spolu s pečlivým plánováním, umožní posílit soběstačnost domácnosti a připravit ji na nepředvídané události.
Nouzový scénář
Vytvořte krizový plán, který bude obsahovat kontakty na důležité osoby a instituce, rozmístění zásob a postupy v případě nouze. Seznamte s ním všechny členy domácnosti, aby byli připravení a věděli, jak postupovat. Mějte připraveny pohromadě klíčové doklady a dokumenty nebo jejich kopie. Soběstačnost domácnosti není pouze o technologiích, ale i o dobrém plánování a spolupráci mezi členy rodiny. Pečlivá příprava může zmírnit dopad jakékoliv krizové situace a zajistit bezpečí i komfort.
Mobilní telefonní sítě a internet nemusí být v době blackoutu dostupné. Pro zajištění přísunu informací se doporučuje pořídit si radiopřijímač s plně nabitými bateriemi nebo solárním nabíjením. „Některé takové přístroje jsou vybaveny i světelnými zdroji a mohou sloužit jako nouzové lampy. Dále se doporučuje mít externí baterie či powerbanky s vysokou kapacitou, které dokáží dobít nejen mobilní telefony, ale i jiná zařízení, jako jsou tablety nebo malé spotřebiče. Pro maximální soběstačnost lze využít multifunkční solární nabíječky, které pracují nezávisle na elektrické síti a zajišťují energii i v dlouhodobějších krizových situacích,“ říká Jan Dvořák z Počítačové školy GOPAS.
Moderní technologie nabízejí i nová řešení, které vypadá skoro jako ze špionážního filmu. Jedná se o malé krabičky typu Meshtastic nebo GoTenna, které se spárují s mobilem a vytvoří vlastní síť, která funguje úplně bez operátora. Každé zařízení přeposílá zprávy dál, takže se informace dostanou i tam, kam by se běžný signál nedostal.
Zásoby pitné vody
V případě krizové situace je důležité hlavně mít co pít a jíst. Nedostatek vody je proto hrozbou, kterou je třeba zohlednit. Nouzově si dospělý člověk vystačí se dvěma litry vody denně. Zásoby je vhodně mít minimálně na několik dní, dobré je mít také filtr. Moderní filtrační technologie dokáží z vody odstranit bakterie, viry i fyzické a chemické nečistoty, a zajistit tak bezpečnou pitnou vodu. „Jedním z řešení, jak se vyhnout nezdravé vodě i kdyby byla ohrožena i voda v řadu, je využití speciální filtrace. Díky ní lze připravit zcela zdravou a chutnou vodu přímo z kohoutku a představuje tak pojistku pro případ nenadálých krizových situací,“ říká Jaroslav Žák ze společnosti BWT.
Trvanlivé potraviny
Zajistěte si dostatečné množství trvanlivých potravin, které nevyžadují chlazení ani složitou přípravu. Do této skupiny patří konzervy, sušené ovoce, ořechy, cereálie a další produkty s dlouhou dobou trvanlivosti. Konzervované potraviny nabízejí pestrý výběr – od masových výrobků a zeleniny až po hotová jídla, která lze jednoduše ohřát. Sušené ovoce je výborným zdrojem energie a vitamínů, ořechy dodají zdravé tuky i bílkoviny a cereálie či instantní kaše zajistí rychlou přípravu a přísun sacharidů. Do zásoby se vyplatí pořídit také sušené luštěniny, rýži nebo těstoviny, které snadno připravíte na plynovém vařiči či jiném záložním zdroji tepla.
Vlastní energie
Jedním z nejspolehlivějších způsobů, jak zajistit energetickou soběstačnost a vyhnout se tak problémům s absencí elektřiny, je pořízení solárních panelů spolu s domácím bateriovým systémem. Solární panely vyrábějí elektřinu z obnovitelných zdrojů a baterie ji dokážou uskladnit pro pozdější využití. „Pokud dojde k výpadku proudu, budete moci nadále používat nejdůležitější spotřebiče jako je lednička a mraznička, ale i osvětlení, ohřev vody nebo zařízení pro komunikaci,“ říká Pavel Bursa ze společnosti Resacs.
„Možností záložního zdroje energie jsou i palivové články primárně určené pro campingové využití. Jedná se o zcela autonomní a bezúdržbové řešení pro zajištění dostatečného množství elektrické energie,“ doporučuje Milan Rakowski ze společnosti Audiopro. Dalším řešením, které se nabízí jsou dieselové agragáty na výrobu elektřiny. Ty ale vyžadují větší zásobu nafty v kanystrech.
Plná nádrž v autě
V případě dlouhodobého výpadku proudu nemusí být čerpací stanice v provozu. Udržování plné nebo alespoň dostatečně naplněné nádrže vám zajistí možnost bezpečně odjet do jiné lokality, dovézt zásoby nebo vyhledat pomoc, i když nebude možné natankovat. Automobil vám také může pomoci dobít například mobilní telefon.
Finanční hotovost
Při blackoutu mohou být platební terminály a bankomaty mimo provoz. Mít doma dostatečnou částku v hotovosti vám umožní nakoupit základní potřeby nebo zaplatit za služby, když bezhotovostní platby nebudou fungovat. Pomoci mohou nejen bankovky, ale i mince malé hodnoty. V krizové situaci vám bankovka vyšší hodnoty může ztížit situace, pokud druhá strana nebude mít na vrácení.
Sousedská spolupráce
Jedním z nejvíce podceňovaných tipů je domluva se sousedy. Sdílené zdroje, informace a vzájemná pomoc mohou rozhodnout o tom, zda se krizová situace zvládne hladce. Mít předem domluvený jednoduchý komunikační signál nebo kontaktní místo je praktické a zvyšuje bezpečnost.
