Ekonom Petr Budínský: Letošní a příští rok budou skvělé pro dluhopisy

Státní protiinflační dluhopisy byly nejlepší možnou investicí v době vysoké inflace. Uvedl to v pořadu Svět financí na CNN Prima NEWS prorektor Vysoké školy finanční a správní Petr Budínský. A dluhopisy, ačkoli ne ty protiinflační, budou podle něj mimořádnou investicí také v letošním a příštím roce.

Investice do dluhopisů jsou pro každého, je ovšem potřeba chápat rizika, která jsou s tím spojená. Myslí si to prorektor Vysoké školy finanční a správní Petr Budínský, který o investicích do dluhopisů mluvil v pořadu Svět financí s Trinity bank na CNN Prima NEWS.

„Český státní dluhopis je investicí s minimálním rizikem. Česko má totiž čtvrtý nejlepší rating, který lze vůbec mít, a je důvěryhodnějším dlužníkem než řada velkých států včetně Itálie nebo Španělska,“ uvedl Budínský.

Podle něj je přitom zajímavé v současné době soustředit se zejména na dlouhodobé dluhopisy. Ideální příležitost pro jejich nákup přitom je právě nyní.

„Nejdelší český dluhopis má splatnost v roce 2057. Jak u něj bude klesat výnos, poroste jeho cena na trhu. Počítám, že za rok na to bude zajímavá příležitost,“ dodal Budínský. Ten zároveň připomněl zajímavost, že cena dluhopisu je rovna nominálu jen při jeho vydání a pak při splatnosti. „Ale mezitím skoro nikdy. Tam už vstupuje do hry trh,“ připomněl ekonom.

Rizika a výnos

Podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy se čeští investoři zatím učí vnímat rizikovost investice prostřednictvím výše výnosu.

„Investoři si musejí uvědomit, že nejbezpečnější dluhopisy nabízejí nejnižší výnos, protože tam je malé riziko, že dojde k nevyplacení závazků. A nemusí jít zrovna o Zimbabwe, ale například na vrcholu řecké dluhové krize nabízely řecké dluhopisy výnos přes 40 procent. Bylo velké riziko, že země zbankrotuje a investoři svoje peníze už neuvidí,“ připomněl jeden z klíčových okamžiků evropské ekonomiky posledních dvaceti let Kovanda. „Kdo chce mít jistotu, že své peníze uvidí, může koupit německé dluhopisy,“ uzavřel hlavní ekonom Trinity Bank.

Jak lze investovat do dluhopisů? Jaká rizika jsou spojena s investicemi do státních i korporátních dluhopisů? A jak se mění cena v závislosti na výnosu a splatnosti dluhopisu? Sledujte celý pořad Svět financí s Trinity Bank na CNN Prima NEWS.