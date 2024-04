Živě z Investiční snídaně: Jak zhodnocovat peníze v čase klesajících sazeb. A na co si dát pozor u dluhopisů

Investiční snídaně s podtitulem „Dluhopisy a kredit: Jak investovat při klesajících sazbách“, kterou pořádá skupina EMUN, investorům poradí, jak se v aktuálním investičním prostředí nejlépe zorientovat, na co se zaměřit a jak neudělat chybu. Setkání expertů přes investice proběhne ve středu 24. dubna 2024 od 9 hodin. Živý přenos z akce můžete sledovat i na webu newstream.cz nebo na www.investicnivyhledy.cz.

Potom, co inflační vlna prakticky po celém světě dosáhla v loňském roce svého maxima, zahájily centrální banky cyklus snižování úrokových sazeb nebo se k tomu chystají. Česká národní banka již své úrokové sazby v několika krocích snížila ze 7 na 5,75 procenta a dá se čekat, že po zbytek roku půjde podobným směrem. Na finančních trzích proto vzniká pro investory nová situace. Komerční banky reagují na měnovou politiku a rychle snižují úročení svých termínovaných vkladů.

Jak v takovém prostředí nejlépe zhodnotit peníze? Odpověď přinesou investiční titáni.

První část Investiční snídaně vstoupí tři přednášející. Jako první se slova ujme Leoš Jirman, partner a CIO EMUN investiční společnost, který poskytne přehled o vývoji trhů v letošním prvním čtvrtletí a o tom, jak se vyvíjejí výnosy dluhopisů.

Po něm vystoupí Ľuboš Mokráš, makroekonomický analytik PPF banky. Ten rozebere makroekonomický výhled Evropy a USA. Slovo převezme Jakub Seidler, hlavní ekonom České bankovní asociace, který se zaměří na české úrokové sazby a na vývoj kurzu české koruny.

Rok dluhopisů

„Předpokládáme, že na konci letošního roku budou úroky u termínovaných vkladů v českých bankách blízko třem procentům. Domácím investorům tak nezbude nic jiného než se podívat po jiných investičních příležitostech. Řadu z nich jistě zaujme dobrá výkonnost českých státních dluhopisů, které za loňský rok vydělaly 12,3 procenta, což byl druhý nejlepší rok za posledních dvacet let. Přestože očekáváme jejich zhodnocení i v roce letošním, tak s největší pravděpodobností lze konstatovat, že ‚snadné‘ peníze v této třídě aktiv již byly ‚vydělány‘,“ říká Leoš Jirman ze skupiny EMUN.

O to důležitější bude dobře se v dluhopisech orientovat. Na přednášky o investičním prostředí proto naváže tematická panelová diskuse, v níž vystoupí majitel fondu Českých korporátních dluhopisů Martin Dočekal, partner CVI Radoslav Tausinger a portfolio manažer investiční společnosti EMUN Vojtěch Železný. Jejich debata se zaměří na postup ČNB během posledního cyklu zvyšování a nynějšího snižování úrokových sazeb a na to, podle čeho se centrální bankéři budou rozhodovat o svých dalších krocích. S tím souvisí i snaha hledat odpovědi na otázky, zda se svět vrátí zpět k nulovým sazbám či jaká je běžná úroveň sazeb v Česku.

Jak vybrat nejlepší dluhopisový fond

Diskutující se budou věnovat také stavu dluhopisového trhu v Česku a rozeberou příčiny bankrotů některých emitentů dluhopisů. Dotknou se také problematiky, jak vybrat nejlepší dluhopisový fond pro aktuální investiční prostředí, jaké parametry sledovat při výběru takovýchto fondů a zda vybrat pasivní fond státních dluhopisů, nebo aktivně řízený fond. Zaměří se i na private credit, jeho nejvýznamnější segmenty a související problematiku.

Investiční snídaní provede moderátorka Michala Hergetová. Detailní program a medailonky jednotlivých vystupujících jsou na webu www.investicnivyhledy.cz, kde bude také možné se k Investiční snídani připojit. Otázky všem vystupujícím lze zasílat prostřednictvím aplikace sli.do pod #dluhopisy.

Pravidelné Investiční snídaně jsou určeny nejen investorům. Jsou přínosné i pro ty, koho zajímá dění a předpokládaný vývoj v ekonomice a na kapitálových trzích. Přinášejí výhled makroekonomického vývoje v Česku i ve světě. Přednášející a hosté diskutují o tématech, kterými právě žijí finanční trhy a investiční svět. Navazují na konferenci skupiny EMUN Investiční výhledy.

Cyklus pořádá přední česká multi family office EMUN. Partnery akce jsou skupina RSJ, Burza cenných papírů Praha, advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, Weinhold Legal a Mavericks, dále Aalto Residences, Panorama Golf Resort a SONBERK. Newstream je mediálním partnerem.

EMUN investiční společnost spravuje majetek klientům především v majetkové kategorii přes 100 milionů korun. Na trhu funguje již přes 12 let. Od roku 2019 disponuje licencí na obhospodařování a administraci fondů kvalifikovaných investorů, dále licencí na individuální portfolio management a licencí na činnost svěřenského správce. Pod dohledem ČNB spravuje v individuálním a fondovém asset managementu a jako institucionální svěřenský správce majetek v hodnotě přes 5,5 miliardy korun a obhospodařuje 9 investičních fondů.

EMUN family office je přední českou multi family office, která se věnuje efektivní a komplexní správě majetku významných klientů.

