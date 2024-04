Češi si cestu ke korporátním dluhopisům našli. Trhu pomáhají pozitivní příběhy firem

Firemní dluhopisy jsou standardní a důležitý nástroj financování pro podniky v každé vyspělé ekonomice. Tyto cenné papíry umožňují firmám získat kapitál prostřednictvím půjčky od investorů v pozici věřitelů na stanovenou dobu a s jasně danými podmínkami. Investoři přitom dostanou jako protiplnění nad rámec poskytnuté jistiny smluvený výnos z investovaných prostředků. Přístup k tomuto typu financování je ale různý a bližší pohled na české prostředí odhalí oproti zahraničí řadu specifik.

Dědictví historie

Může to sice znít jako klišé, ale dnešní stav kapitálového trhu včetně způsobů firemního financování ve značné míře vyplývá z dob minulých. Nejde ani tak o legislativu či využívané standardy. Ty jsou totiž skrze transpozice unijních předpisů i působení nadnárodních koncernů a hlubokému propojení Česka zejména s Evropou na patřičné úrovni. Jde spíše o „mentální“ nastavení, které je do jisté míry charakteristické pro celou střední Evropu.

Typickým příkladem je obecný názor přejatý z německého prostředí, že pro peníze si firmy nejprve „chodí“ do banky. Na kapitálový trh a další alternativy se potom obrací až ve chvíli, kdy neuspějí, nebo nedostanou nabídku dle svých představ. Realita je ale jiná. České firmy se naučily pracovat s různými možnostmi a variantami financování. I proto velká část z nich dnes využívá mix investičních zdrojů a už dávno neplatí, že je to výsada jen mnohamiliardových kolosů. Naopak, bez výrazných obtíží dnes mix využívají i relativně malé firmy. Díky tomu se mění i zdroje kapitálu a peněz z velkých odosobněných institucí na pestrou škálu investorů od fondových až po retailové.

Vlastní emise dluhopisů, jakožto jedna z alternativ financování, navíc nabízí hned několik zajímavých výhod. Jedním příkladem za všechny může být ČEZ a jeho přístup k akvizici kontrolního podílu v plynárenské distribuční skupině GasNet za 846,5 milionu eur. Financování si zajistil skrze překlenovací bankovní úvěr. Ten má ale v plánu refinancovat pomocí emise dluhopisů. To mu umožní se vzniklým dluhem v čase lépe pracovat, a to ať už skrze potenciální rozložení mezi více věřitelů, prodlužování doby splácení nebo prostřednictvím aktivní politiky refinancování v období příznivých tržních podmínek.

Měnící se trendy

Využití dluhopisového financování je často spojeno s expanzí podniku, kdy je potřeba vynaložit relativně značný kapitál, který ale firma není schopna v nějakém rozumném časovém horizontu sama vygenerovat. To jde vidět i na příkladu již zmíněné akvizice GasNet. V českém prostředí pak známe i zapojení dluhopisů do podpory organického růstu, konkrétně třeba v provedení skupiny Rohlík, nebo využití pro konkrétní projekty.

Kde však tuzemský kapitálový trh zatím za zahraničím poměrně dost pokulhává, není financování firem s miliardovými obraty nebo projekty, ale u těch pohybujících se o jeden, či dva řády finančně níže. Vše přitom začíná a končí na burze. Bohužel si stále ani po třech dekádách tuzemské firmy na pražský parket nenašly cestu, respektive způsob, jak efektivně zaujmout širší masu investorů. Přitom se jedná o jeden z nejlepších způsobů, jak zvýšit povědomí o své firmě a zároveň si zajistit přísun dostupného financování, a to ať už skrze burzu nebo třeba právě vlastní emise dluhopisů, které mají logicky od pravidelně reportujících subjektů na burze jiné nacenění než zbytek trhu. Při pozitivní zkušenosti s investováním do akcií pak roste pravděpodobnost, že se investor rozhodne v budoucnu i pro další cenný papír dané firmy.

Posledních pár let se ale situace přeci jen pomalu mění, a to zejména díky zapojení trhu START a lidí okolo něj. Pozitivní příběhy firem jako Primoco, KARO Leather nebo mmcité určitě stojí za následování. Odboural by se tím totiž také jeden z hlavních neduhů stávajícího dluhopisového trhu v České republice, a to nedostatek relevantních informací a transparentnosti. To jsou totiž nutné podmínky pro kvalitní rozhodnutí o realizaci případné investice v podobě nákupu korporátního dluhopisu.

Autor komentáře je CEO EFEKTA, obchodníka s cennými papíry

