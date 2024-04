Investoři věří více Evropě než Spojeným státům

Evropské dluhopisy lákají investory na úkor amerických bondů. Může za to paradoxně horší výhled evropské ekonomiky, který donutí Evropskou centrální banku snižovat úrokové sazby dříve a rychleji.

Velcí investoři se obracejí zády k amerických vládních dluhopisům a nakupují evropské bondy. Mohou za to očekávaní, že Evropská centrální banka (ECB) začne snižovat úrokové sazby dříve než její americký protějšek (Fed). S klesajícími sazbami pak roste hodnota dluhopisů a na to velcí investoři nyní sázejí.

Poslední ránu nadějím, že by Fed mohl na svém červnovém zasedání snížit úrokové sazby, zasadila včerejší data o inflaci. V březnu ceny ve Spojených státech vzrostly o 3,5 procenta a zaskočily analytiky, kteří očekávali menší nárůst. Stejně jako Česká národní banka také Fed cílí na dvouprocentní inflaci. Momentálně se tak americká ekonomika tomuto cíli vzdaluje.

Správci aktiv jako Pimco, JPMorgan Asset Management či T Rowe Price v posledních týdnech zvýšili svou expozici vůči evropským vládním dluhopisům. To posunulo takzvaný spread neboli rozdíl mezi desetiletými německými a americkými bondy náklady na dva procentní body. Zatímco americká vláda musí za desetileté dluhopisy nabídnout úrok 4,4 procenta, německé vládě investoři na stejnou dobu ochotně půjčí za 2,4 procenta ročně.

„Cesta ke snížení sazeb v Evropě je jasnější, než v USA,“ řekl Bob Michele, investiční ředitel v JPMorgan Asset Management pro deník Financial Times. „Je těžké najít ekonomický důvod, proč by měl Fed snížil sazby,“ doplnil.

Stagnující ekonomika

Posun přichází v době, kdy se americká a evropská ekonomika začínají rozcházet. Zpomalující inflace a slabší ekonomika v Evropě podněcují sázky na to, že ECB letos přistoupí k razantnějšímu snižování úrokových sazeb než Fed.

Trhy v současné době čekají tři nebo čtyři snížení sazeb ECB do konce roku a pouze dvě od Fedu. Inflace ve Spojených státech za březen dosáhla 3,5 procenta. Byl to třetí měsíc v řadě, kdy ceny na druhé straně Atlantiku rostly rychleji, než predikovali analytici.

Inflace v eurozóně naopak minulý měsíc klesla na 2,4 procenta, tedy méně, než se předpokládalo. A posílilo to očekávání, že ECB do léta sníží úrokové sazby.

„Upřednostňujeme odprodej amerických státních dluhopisů ve prospěch dluhopisů eurozóny,“ uvedl Quentin Fitzsimmons, senior portfolio manažer společnosti T Rowe Price.