Živě: Do čeho se letos vyplatí dát peníze, radí experti

Co přinese rok 2024 z pohledu investic? A jak správně investovat v prostředí nízkého růstu a vyšší inflace? To je téma pro ekonomy a investiční titány, kteří se sejdou na konferenci Investiční výhledy pořádané investiční společností EMUN. Sledujte živý stream z akce. Newstream je mediálním partnerem konference.

Viceguvernérka ČNB Eva Zamrazilová, zástupci investičních gigantů Blackrock a Blackstone a místní investiční špičky budou speakery letošní konference Investiční výhledy 2024. Tématem číslo jedna pořád zůstává inflace a úrokové sazby.

Rok 2023 přinesl mimořádný růst zhodnocení investic do akcií i dluhopisů. Jak na to navázat v roce 2024? Na to budou odpovídat odborníci v čele s viceguvernérkou České národní banky Evou Zamrazilovou na konferenci Investiční výhledy pořádané investiční společnosti EMUN.

Přinášíme živý stream z akce: