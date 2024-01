Jak správně investovat v roce 2024? Poradí odborníci z ČNB i globálních investičních titánů

Rok 2023 přinesl mimořádný růst zhodnocení investic do akcií i dluhopisů. Jak na to navázat v roce 2024? Na to budou odpovídat odborníci v čele s viceguvernérkou České národní banky Evou Zamrazilovou na konferenci Investiční výhledy pořádané investiční společnosti EMUN. Ta se uskuteční již ve středu 17. ledna v Lobkowiczkém paláci a dostupná bude on-line na www.investicnivyhledy.cz či na byznysovém portálu newstream.cz, který je mediálním partnerem akce.

Viceguvernérka ČNB Eva Zamrazilová, zástupci investičních gigantů Blackrock a Blackstone a místní investiční špičky budou speakery letošní konference Investiční výhledy 2024. Tématem číslo jedna pořád zůstává inflace a úrokové sazby.

„Inflace v roce 2024 výrazně klesne. Obnoví se tak reálný růst mezd, což podpoří růst domácí poptávky, která tvoří asi polovinu HDP. S růstem domácí poptávky se obnoví i růst ekonomiky. Měnová politika však bude i nadále přísná, abychom zaručili trvalejší stabilizaci inflace poblíž dvouprocentního cíle", shrnuje očekávání pro českou ekonomiku viceguvernérka ČNB Eva Zamrazilová.

Její bývalý kolega z rady ČNB Vojtěch Benda zároveň varuje před tzv. fiskální dominancí, kdy „politika centrální banky pro udržení cenové stability bude muset být více restriktivní, nebo nebude dostatečně účinná“.

Makroekonomickému výhledu včetně americké a evropské ekonomiky se bude v úvodu konference věnovat i analytik PPF banky Ľuboš Mokráš, podle kterého nás letos čeká „optimističtější výhled, ale opatrnost je stále na místě“.

Čekání na pokles sazeb

Všichni se shodují v tom, že rok 2024 bude patřit postupnému snižování úrokových sazeb. Což opět podpoří zájem o riziková aktiva. „Šance měkkého přistání je z dnešního pohledu objektivně vyšší, na obzoru však stále vidíme lokalizovaná rizika plynoucí ze změny úrokového režimu a z pokračujících vyšších měr zadlužení. Věříme, že v tomto prostředí se nadále vyplatí široká diverzifikace a aktivní přístup investorů.", připomíná Filip Savi, partner EMUN. A jeho kolega CIO EMUN Leoš Jirman doplňuje, že „po konci dlouholetého trendu poklesu dluhopisových výnosů je široká diversifikace přes všechny třídy aktiv, včetně alternativních, hlavním faktorem ochrany reálné hodnoty portfolia".

Investiční titáni

Na aktivní investování a různé třídy aktiv se zaměří řada zahraničních hostů, pod heslem „Grabbing the wheel: putting money to work“ zahájí blok věnovaný investování Martin Lück z Blackrock, který radí investorům „pustit peníze do práce“.

V souvislosti s loňskou zkušeností s pádem americké Silicon Valley Bank na popularitě získává tzv. private credit. Tomu se bude věnovat partnerka ve skupině Ares Secondaries Group, Chrissy Lamont Svejnar, podle které „Private credit hraje důležitou roli jako druh investice s menšími výkyvy, což znamená, že může přinést slušné výnosy při nižším riziku. Navíc je málo propojený s klasickými investicemi a je odolný i v neklidnějších obdobích na finančních trzích. Věřím, že soukromý úvěr má významný prostor pro další rozvoj – jak na primárních, tak sekundárních trzích – kde může zaplnit mezery, které nezaujímají tradiční banky".

Prostor dostanou i témata veřejných akciových trhů a IPO, na které se zaměří Sarah Sakkej z Goldman Sachs, ale i private equity, o které bude mluvit Jakub Čanda z CVC Capital Partners, jako zástupce nového majitele Packeta Group, což byla největší česká transakce loňského roku.

Odrazí se nemovitosti ode dna?

Real Estate v loňském roce zamrzl. A turbulentní období přináší zajímavé příležitosti. Michael Swank z Blackstone naznačí, kde vidí největší z nich významný celosvětový hráč. A na infrastrukturní aktiva se zaměří Mickael Deligny z Brookfield Asset Management, celosvětového lídra v investicích do infrastruktury. Podle něj jsou „investice do infrastruktury skvělým nástrojem diverzifikace, snížení rizika a přirozenou ochranou před inflací, která by v portfoliích investorů neměla chybět“.

