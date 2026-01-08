Nový magazín právě vychází!

Karel Pučelík: A nechcete tu ODS raději rozpustit? Pověsti cynických politických řezníků se jen tak nezbaví

Zleva Marek Benda, předseda strany a dosluhující premiér Petr Fiala, Martin Kupka a Jan Skopeček na tiskové konferenci poslaneckého klubu ODS
ČTK
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Zanedlouho začne volební kongres Občanské demokratické strany. V éteru přibývají vpravdě děsivé výroky. Diskuse naznačují dilema, zda se strana chce odebrat zpět do 90. let, nebo... Nebo kam vlastně?

Občanská demokratická strana je jednou z posledních stálic naší politické scény. Dokázala přežít korupční kauzy z doby Václava Klause, vznik konkurenční TOP 09, kritické události roku 2013 i nástup Andreje Babiše. Ačkoliv to možná nepůsobí tak dramaticky, i nyní se nachází na jednom ze zásadních rozcestí.

Na kongresu, který v podání české pravice vždy býval politickou obdobou střílečky Counter-Strike, budou o moc soupeřit různé směry. V zásadě půjde o to, zda ODS zůstane nadále umírněnou a jestli v nějaké formě bude počítat s partnery ze Spolu, nebo zda se vydá hledat cestu „sebevědomé a autentické“ pravice, ať už to znamená cokoliv.

Některé argumenty pro druhou variantu jsou v pravdě děsivé. Třeba šéf senátorů z ODS Zděněk Nytra se podle Deníku N nechal slyšet, že ODS byla vůči koaličním partnerům „zbytečně slušná“. Pokud toto vyjádření budeme brát jako černý humor, pak se Nytrovi vtip povedl. Pokud je to myšleno vážně, těžko se hledají slova k reakci.

Je třeba si to říct na rovinu. ODS nikdy nebyla „zbytečně slušná“, mnohdy nebyla ani bazálně slušná. ODS je celá desetiletí symbolem pro brutální politiku ostrých loktů, a to včetně měst, obcí i regionů, kde se v jejích řadách elegantně snoubí politická moc s tou ekonomickou. Morálce, ideálům a „slušnosti“ se spíše už od Klause „modří“ posmívají ze svých slonovinových věží.

Ostatně i to slavné Spolu nevzniklo z nějaké filozofické myšlenky obecného dobra. Kdyby se to ODS nevyplatilo, nikdy by do takového projektu nešla. Nesmíme zapomínat, že právě spojení do širší koalice jim pomohlo do vlády a k funkci premiéra. Kdyby v roce 2021 kandidovala samostatně, skončila by v opozici. Žádná slušnost, ale kalkul.

Konzervativní revoluce? Spíš Waterloo

Je tedy otázkou, z čeho pramení sebevědomí čelných představitelů. Bez Spolu jsou jen středně velkou stranou s ani ne 20 procenty. Byť možná je ODS v českých podmínkách jednookou královnou, sama o sobě může reálně jen těžko pomýšlet na jiné vládnutí, než ve formě široké a patrně díky tomu bezzubé koalice. Sebevědomí a přeceňování vlastních šiků nepřipomíná konzervativní revoluci Thatcherové a Reagana, ale spíše Napoleona u Waterloo.

Nic nenaznačuje, že by se tato pozice měla v dohledné době změnit. Politici ODS se pasují do role zachránců pravice i Česka, ale preference strany stagnují. Stručně řečeno, málokdo o jejich záchranu stojí.

Vidíme to i v zahraničí. Liberální pravicové strany nejsou v kurzu. Podstatnou část voličstva jim uloupila krajní pravice. Například dánské Venstre nebo španělští či němečtí lidovci – kdysi hegemoni, dnes partaje bez ukotvení a životně závislé na svých partnerech.

Podobnému problému čelí ODS. Zdá se, že apelování na podnikatele dostatečný balík hlasů nepřinese. Ono přesvědčení, že kdo pracuje, ten se bude mít skvěle, pod tíhou empirie ztratilo svůj devadesátkový lesk. Kdo ostatně bude volit stranu pro podnikatele, když podstatná část občanů pracuje, aby horko těžko splatila nájem? Český „podnikatel“ je často zaměstnanec, kterému šéf odmítá dát smlouvu. Takhle stranu s masovou podporou vytvořit nelze. Kdo to nechápe, měl by skončit tam, kde je jeho místo – mimo parlament nebo v malém koutku Poslanecké sněmovny, určeném pro bizarní a nerelevantní straničky.

Různě po Evropě selhávají pravicově-liberální strany dnes a denně, a to nemusí bojovat s tak negativním historickým nánosem jako ODS. Pachuť korupce, papalášství a image regionálních politických řezníků, se jen tak nesmaže. Nemají nakonec pravdu ti, kteří tvrdí, že ODS není reformovatelná? Jestli by nebylo lepší začít znovu – a pokud možno lépe. Na troskách ODS vytvořit středopravé uskupení, které neskončí zastydlé v devadesátkách.

Americká správa Venezuely může trvat roky, naznačuje Trump

Americký prezident Donald Trump
ČTK
ČTK
ČTK

Americký prezident Donald Trump očekává, že Spojené státy budou Venezuelu spravovat a získávat ropu z jejích rozsáhlých zásob po řadu let. Šéf Bílého domu to prohlásil v rozhovoru s deníkem The New York Times. Prozatímní vláda Venezuely podle Trumpa poskytuje Spojeným státům vše, co považují za nutné.

Trump podle listu neuvedl přesný časový rámec politické nadvlády USA nad Venezuelou. „Řekl bych, že mnohem déle,“ odpověděl ale americký prezident na otázku, zda to bude trvat déle než rok. Pouze čas podle něj ukáže, jak dlouho bude jeho administrativa požadovat přímou kontrolu nad latinskoamerickou zemí.

Trump očekává, že USA budou Venezuelu spravovat po řadu let ČTK

„Přebudujeme ji velmi výnosným způsobem. Použijeme ropu a budeme ji odebírat. Snižujeme ceny ropy a budeme Venezuele dávat peníze, které zoufale potřebuje,“ popsal v The New York Times Trump plány na řízení Venezuely.

Americký ministr energetiky Chris Wright ve středu oznámil, že USA budou prodávat venezuelskou ropu na mezinárodních trzích bez časového omezení. Výnosy budou uloženy na speciální účet pod americkou kontrolou, vysvětlil ministr.

„Dávají nám vše, co považujeme za nutné. Nezapomeňte, že nám tu ropu před lety vzali,“ prohlásil Trump v narážce na to, že Venezuela před lety znárodnila svůj ropný průmysl.

Američané 3. ledna bombardovali několik míst ve Venezuele a jejich speciální síly v prezidentském paláci zajaly prezidenta země Nicoláse Madura a jeho ženu. Pár nyní v USA čelí obviněním z pašování drog. Při americkém útoku podle Caracasu zemřelo 100 lidí. Prozatímní prezidentkou se pak stala dosavadní viceprezidentka Delcy Rodríguezová, od které Washington požaduje poslušnost. Trump jí pohrozil dalším vojenským zásahem, pokud s USA nebude spolupracovat.

Americký prezident Donald Trump

„Armáda snů“. Trump chystá masivní navýšení vojenského rozpočtu

Money

Vojenský rozpočet USA na rok 2027 by měl činit 1,5 bilionu dolarů (v přepočtu 31,19 bilionu korun), oznámil na své sociální síti Truth Social americký prezident Donald Trump. K závěru podle svého vyjádření dospěl po jednání se senátory, kongresmany a dalšími politickými představiteli. Podle agentury AP by šlo o masivní navýšení obranného rozpočtu USA. Rozpočet na letošní rok, který schválil Senát Spojených států, činí 901 miliard dolarů (18,7 bilionu korun).

ČTK

Přečíst článek

Trump neodpověděl na otázky The New York Times, proč ve vedení země podpořil Rodríguezovou místo šéfky opozice a nositelky Nobelovy ceny za mír Maríe Coriny Machadové. Rovněž odmítl sdělit, zda s prozatímní prezidentkou Venezuely hovořil. „Marco s ní ale mluví pořád. Řeknu vám, že jsme v neustálém kontaktu s ní a její administrativou,“ řekl Trump s odkazem na amerického ministra zahraničí Marka Rubia.

Přerušený rozhovor

Krátce poté, co se reportéři The New York Times s Trumpem sešli, prezident rozhovor přerušil, aby přijal telefonát od kolumbijského prezidenta Gustava Petra. Trump v posledních dnech Kolumbii hrozil, že by tam mohl podniknout podobnou vojenskou akci, jako ve Venezuele. Šéf Bílého domu Petra opakovaně obviňuje, že má továrny na kokain, který prý posílá do USA.

Trumpův telefonát s Petrem, který trval asi hodinu, podle The New York Times rozptýlil bezprostřední hrozbu vojenského útoku USA na Kolumbii. Trump podle deníku vyjádřil názor, že odstranění Madura z čela Venezuely zastrašilo ostatní latinskoamerické lídry a přimělo je, aby se Washingtonu podřídili.

Chyby jsou přirozené. Netrestáme je, jdeme po příčině, říká zakladatelka školy CPIS Lana Gergisak

Jaroslav Kramer
Jaroslav Kramer

Američanka, která v Česku řídí školu, vyučující podle britských vzdělávacích standardů. To zní jako mix, v němž o pikantní momenty nemůže být nouze. A toto zdání neklame. „Když měly první ročníky z naší školky odejít a nastoupit na základní školu, slyšela jsem od rodičů, že nejlepší by bylo, kdybych založila školu. Tak jsme otevřeli základní školu. A teď věříme, že otevřeme i druhý stupeň a střední,“ říká Lana Gergisak v podcastu Global Minds, který představuje inspirativní lídry s mezinárodním přesahem.

Lana Gergisak v Česku zakotvila, protože zde nalezla životního partnera. „Původně jsme plánovali žít jinde, ale nakonec jsme tu zůstali. A nestěžuji si, žiji tu 22 let a mám to tu ráda,“ říká Gergisak.

K nápadu, aby založila vlastní školu, ji přivedli rodiče dětí ve školce, kde pracovala předtím. „To zařízení mělo dost problémů, ale rodičům se líbilo, jak děti vedu, tak mi dodali kuráž, abych si otevřela svou školu. Nevěřila jsem, že by to mohlo vyjít, ale stalo se. Spolu se mnou tam odešlo pět dětí, do konce roku jsme jich měli dvacet,“ líčí počátky Central Point International School (CPIS).

Tato instituce spolu se sesterskou Panda Learning Center nabízí předškolní program pro děti od dvou let a program odpovídající prvnímu stupni, tedy pro děti do 11 let. První vzniklo právě předškolní zařízení. „Když měly první ročníky z naší školky odejít a nastoupit na základku, slyšela jsem od rodičů, že nejlepší by bylo, kdybych založila základku. Tak jsme otevřeli základku. A teď věříme, že otevřeme i druhý stupeň a střední,“ předkládá plány do budoucna.

Blaho dětí

Škola sází na holistický přístup k dítěti, což Gergisak nazývá základním stavebním kamenem. „Klademe důraz na celostní rozvoj dětí. Chceme, aby byly na budoucnost připraveny po stránce emocionální, akademické i sociální. Musí se jít krok za krokem. Můžete jim dát sebelepší kurikulum, ale když nejsou emocionálně a sociálně zdatné, nebudou úspěšné. Je důležité zapojit je do vzdělávacích procesů, ale i do diskuzí, aby rozuměly rozhodnutím lektorů,“ přibližuje přístup školy.

Obnáší to absenci trestů a příkazů. Místo toho učitelé v případě mravního poklesku se žáky diskutují a ti sami hledají adekvátní způsob nápravy. „Sami pak přicházejí s tím, že by se měli omluvit, nebo se měli zachovat jinak. Není to snadné a není to hned. Někdo na to přijde potřetí, počtvrté, ale když jste konzistentní, vede to k tomu, že se děti umí chovat ve společnosti,“ dodává.

V centru jejího edukativního přístupu je blaho dětí. Jako vystudovaná klinická psycholožka to považuje po celou svou pedagogickou kariéru za zásadní. „Setkala jsem se s případy zneužívaných dětí, proto jsem na to citlivá. Je to naprostý základ. Pokud se dítě necítí bezpečně, jde mu všechno hůř. Tím bezpečím se rozumí prostředí, kde je možné důvěřovat dospělým, moci si dovolit udělat chybu. To ale neznamená, že jim je dovoleno vše. Děti potřebují znát hranice, ty proto musí existovat,“ myslí si Gergisak.

Proč britský systém

Český vzdělávací systém je postaven na prokazování znalostí a hodnocení dosažených výsledků. Gergisak tvrdí, že jí praktikovaný systém s tím není v zásadní opozici. „Také sledujeme výsledky. Ale není to tak, že po jedné chybné odpovědi zhoršujeme hodnocení. Podle nás jsou chyby přirozené, protože dětem umožňují se zlepšovat. Ani vědci či vynálezci neuspějí napoprvé. Chyby tedy nepenalizujeme, ale jdeme po jejich příčinách,“ uvádí s tím, že správnost tohoto přístupu dokazují úspěchy absolventů v dalším studiu.

Jak je zmíněno výše, CPIS funguje na bázi britského vzdělávacího systému. Podle Gergisak je legitimní, pokud si rodiče, sami vyškoleni českým systémem, přejí, aby tímtéž prošly jejich děti. Zároveň ale klade důraz na jistou flexibilitu příštích generací. „Svět se rychle mění a rodiče by měli uvážlivě vybírat, čemu chtějí své děti vystavit. Pokud si myslí, že budou žít v Česku, je český systém vyhovující. Pokud ale očekávají, že děti vycestují, je dobré jim dopřát mezinárodní mindset a výbornou znalost angličtiny. Děti z našich škol mluví tak, že není poznat, že nejsou rodilí mluvčí. Rodičům, kteří si to mohou dovolit, bych to určitě doporučila, i kdyby se pak děti měly vrátit do českého vzdělávacího systému. I takové případy samozřejmě máme,“ říká zakladatelka školy.

  • Jak složité je zapracovat české lektory do systému uplatňovaného školou CPIS?
  • Daří se škole inspirovat rodiče, aby podobné výchovné principy uplatňovali i doma?
  • A proč Lana Gergisak usiluje o otevření dalších škol vyšších stupňů?

I to se diskutovalo v podcastu Global Minds. Epizioda se spouští v úvodu článku. Ve formě podcastu ji najdete i na Spotify či Apple Podcasts. 

