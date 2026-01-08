Karel Pučelík: A nechcete tu ODS raději rozpustit? Pověsti cynických politických řezníků se jen tak nezbaví
Zanedlouho začne volební kongres Občanské demokratické strany. V éteru přibývají vpravdě děsivé výroky. Diskuse naznačují dilema, zda se strana chce odebrat zpět do 90. let, nebo... Nebo kam vlastně?
Občanská demokratická strana je jednou z posledních stálic naší politické scény. Dokázala přežít korupční kauzy z doby Václava Klause, vznik konkurenční TOP 09, kritické události roku 2013 i nástup Andreje Babiše. Ačkoliv to možná nepůsobí tak dramaticky, i nyní se nachází na jednom ze zásadních rozcestí.
Na kongresu, který v podání české pravice vždy býval politickou obdobou střílečky Counter-Strike, budou o moc soupeřit různé směry. V zásadě půjde o to, zda ODS zůstane nadále umírněnou a jestli v nějaké formě bude počítat s partnery ze Spolu, nebo zda se vydá hledat cestu „sebevědomé a autentické“ pravice, ať už to znamená cokoliv.
Některé argumenty pro druhou variantu jsou v pravdě děsivé. Třeba šéf senátorů z ODS Zděněk Nytra se podle Deníku N nechal slyšet, že ODS byla vůči koaličním partnerům „zbytečně slušná“. Pokud toto vyjádření budeme brát jako černý humor, pak se Nytrovi vtip povedl. Pokud je to myšleno vážně, těžko se hledají slova k reakci.
Je třeba si to říct na rovinu. ODS nikdy nebyla „zbytečně slušná“, mnohdy nebyla ani bazálně slušná. ODS je celá desetiletí symbolem pro brutální politiku ostrých loktů, a to včetně měst, obcí i regionů, kde se v jejích řadách elegantně snoubí politická moc s tou ekonomickou. Morálce, ideálům a „slušnosti“ se spíše už od Klause „modří“ posmívají ze svých slonovinových věží.
Ostatně i to slavné Spolu nevzniklo z nějaké filozofické myšlenky obecného dobra. Kdyby se to ODS nevyplatilo, nikdy by do takového projektu nešla. Nesmíme zapomínat, že právě spojení do širší koalice jim pomohlo do vlády a k funkci premiéra. Kdyby v roce 2021 kandidovala samostatně, skončila by v opozici. Žádná slušnost, ale kalkul.
Konzervativní revoluce? Spíš Waterloo
Je tedy otázkou, z čeho pramení sebevědomí čelných představitelů. Bez Spolu jsou jen středně velkou stranou s ani ne 20 procenty. Byť možná je ODS v českých podmínkách jednookou královnou, sama o sobě může reálně jen těžko pomýšlet na jiné vládnutí, než ve formě široké a patrně díky tomu bezzubé koalice. Sebevědomí a přeceňování vlastních šiků nepřipomíná konzervativní revoluci Thatcherové a Reagana, ale spíše Napoleona u Waterloo.
Nic nenaznačuje, že by se tato pozice měla v dohledné době změnit. Politici ODS se pasují do role zachránců pravice i Česka, ale preference strany stagnují. Stručně řečeno, málokdo o jejich záchranu stojí.
Vidíme to i v zahraničí. Liberální pravicové strany nejsou v kurzu. Podstatnou část voličstva jim uloupila krajní pravice. Například dánské Venstre nebo španělští či němečtí lidovci – kdysi hegemoni, dnes partaje bez ukotvení a životně závislé na svých partnerech.
Média jsou plná zpráv o všeobecném vzestupu krajní pravice. Tento problém se ovšem možná vyřeší sám, protože mladí lidé a nastupující generace v těchto stranách spasitele povětšinou nevidí. Co však se svými radikalizovanými rodiči a prarodiči mají společné, je nechuť k neslané a nemastné politice tradičních stran. Politika se nemusí stát kořistí pravicového populismu, ale aby se zachránila, musí se dost zásadně změnit.
Podobnému problému čelí ODS. Zdá se, že apelování na podnikatele dostatečný balík hlasů nepřinese. Ono přesvědčení, že kdo pracuje, ten se bude mít skvěle, pod tíhou empirie ztratilo svůj devadesátkový lesk. Kdo ostatně bude volit stranu pro podnikatele, když podstatná část občanů pracuje, aby horko těžko splatila nájem? Český „podnikatel“ je často zaměstnanec, kterému šéf odmítá dát smlouvu. Takhle stranu s masovou podporou vytvořit nelze. Kdo to nechápe, měl by skončit tam, kde je jeho místo – mimo parlament nebo v malém koutku Poslanecké sněmovny, určeném pro bizarní a nerelevantní straničky.
Různě po Evropě selhávají pravicově-liberální strany dnes a denně, a to nemusí bojovat s tak negativním historickým nánosem jako ODS. Pachuť korupce, papalášství a image regionálních politických řezníků, se jen tak nesmaže. Nemají nakonec pravdu ti, kteří tvrdí, že ODS není reformovatelná? Jestli by nebylo lepší začít znovu – a pokud možno lépe. Na troskách ODS vytvořit středopravé uskupení, které neskončí zastydlé v devadesátkách.