V Německu se schyluje k dalšímu sporu v rámci vládní koalice
Německá vládní konzervativní unie CDU/CSU chce snížit daně a i jinými způsoby ulevit podnikům. Na tiskové konferenci se na tom shodli kancléř a předseda CDU Friedrich Merz a bavorský premiér a předseda CSU Markus Söder. Podle německých médií se tak rýsuje další spor v německé vládní koalici. Sociální demokraté (SPD) daňové plány konzervativních stran totiž odmítají a navrhují naopak třeba vyšší dědickou daň.
„Chci využít prostor, který v rozpočtu máme, abych co nejdříve ulevil podnikům, obzvlášť těm středostavovským,“ řekl Merz na tiskové konferenci v klášteře Seeon, kde poslední tři dny jednali poslanci strany CSU. CDU a CSU jsou sesterské strany, CSU kandiduje jen v Bavorsku, CDU ve zbytku Německa.
„Ceny energií jsou pořád příliš vysoké, náklady na byrokracii v Německu jsou stále příliš vysoké, náklady na práci jsou stále příliš vysoké a daně jsou v Německu příliš vysoké. O tom musíme se sociálními demokraty mluvit,“ dodal s odkazem na koaličního partnera kancléř.
CDU a CSU chtějí hospodářství podpořit hlavně snížením podnikových daní a CDU například i snížením daně z příjmu u nižších a středních výdělků. SPD naopak v daňové oblasti hodlá prosadit vyšší zdanění mimořádně velkých dědictví. Předseda CSU Söder to dnes rezolutně odmítl. Podle německých médií se tak rýsuje další spor v koaliční vládě, která vzešla z loňských předčasných voleb. Cíl vládních stran je sice stejný, tedy nastartovat churavějící německé hospodářství, liší se ale v prioritách.
Merz dnes připustil, že nebude lehké dospět s koaličním partnerem ke kompromisu. Zároveň ale dodal, že si je jist, že se kompromis nakonec najít podaří. Letošní rok totiž podle něj bude rozhodující pro úspěch vlády i blahobyt Německa.
Bývalý premiér Petr Fiala varuje, že obnovení mezivládních konzultací se Slovenskem signalizuje posun české zahraniční politiky směrem na východ. Podle něj se postoj Bratislavy k válce na Ukrajině nezměnil a změna nastala pouze na české straně po nástupu vlády Andreje Babiše.
Posouváme se na Východ, zareagoval Fiala na obnovení mezivládních konzultací se Slovenskem
Politika
Bývalý premiér Petr Fiala varuje, že obnovení mezivládních konzultací se Slovenskem signalizuje posun české zahraniční politiky směrem na východ. Podle něj se postoj Bratislavy k válce na Ukrajině nezměnil a změna nastala pouze na české straně po nástupu vlády Andreje Babiše.
Spor mezi prezidentem Petrem Pavlem a Motoristy kvůli nejmenování jejich poslance Filipa Turka ministrem životního prostředí se vyostřuje. Pavel označil za politický faul výroky šéfa Motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky zpochybňující nezávislost ústavních soudců, které nynější prezident jmenoval, při případném rozhodování o kompetenční žalobě. Macinka na to reagoval slovy, že rozhodnutí nejmenovat Turka může zase on vnímat jako ústavní faul vůči výsledkům voleb. Proti Macinkovým výrokům na adresu ústavních soudců se ohradil i předseda soudu Josef Baxa.
„Politický faul“. Pavel zareagoval na výroky Macinky, ten odpověděl
Politika
Spor mezi prezidentem Petrem Pavlem a Motoristy kvůli nejmenování jejich poslance Filipa Turka ministrem životního prostředí se vyostřuje. Pavel označil za politický faul výroky šéfa Motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky zpochybňující nezávislost ústavních soudců, které nynější prezident jmenoval, při případném rozhodování o kompetenční žalobě. Macinka na to reagoval slovy, že rozhodnutí nejmenovat Turka může zase on vnímat jako ústavní faul vůči výsledkům voleb. Proti Macinkovým výrokům na adresu ústavních soudců se ohradil i předseda soudu Josef Baxa.