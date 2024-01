Luděk Sekyra: Na Smíchově vzdáme úctu ženám, na Rohanu filosofům

Luděk Sekyra je jedním z největších českých developerů. V současnosti rozvíjí tři velká území v hlavním městě, na Smíchově, na Rohanském ostrově a na bývalém nákladovém nádraží na Žižkově. Na všech těchto třech místech v jeho režii vyrůstají úplně nové městské čtvrti. Celkově jde o více než milion metrů čtverečních pozemků, které zcela mění svou tvář.

„Na Smíchově jde o největší urbanizaci Prahy od vzniku Vinohrad,“ říká Sekyra. Mimo jiné tam má vzniknout kilometr dlouhý pěší bulvár, který celé území protne. Celková investice na vybodování nové čtvrti přesáhne třicet miliard korun. Podle Sekyry půjde zároveň do jisté míry také o infrastrukturní projekt. Vznikne tam nové nádraží, parkoviště systému P+R pro tisíc aut, kam se přesune velká část zátěže z Knížecí. Investice veřejného sektoru do těchto projektů má být kolem třinácti miliard korun.

Projekt na celou generaci

Zároveň tam vznikne nové sídlo České spořitelny a další velká administrativní budova. „A to je pouze druhá fáze, kterou začneme stavět v letošním roce. Celková investice veřejná i soukromá bude zhruba miliarda euro,“ říká Sekyra. Veškerá výstavba bude probíhat v jedné fázi výstavby. „Územní rozhodnutí, které tam bylo vydané, je největším územním rozhodnutím na výstavbu komplexu staveb od listopadu roku 1989.“

Celý projekt bude vznikat ještě dalších deset let, je to projekt na generaci. „Je pro mě důležité, aby každý projekt měl přesah, aby něco symbolizoval,“ vysvětluje Sekyra. V jeho firmě proto vymysleli, že na Smíchově by se všechny nově vzniklé ulice měly jmenovat po ženách. „Zjistili jsme, že v Praze je jen asi pět procent ulic pojmenovaných po ženách.“ Takže na Smíchově zřejmě brzy vznikne třída Madeleine Albrightové, ulice Medy Mládkové nebo ulice Růženy Vackové, kterou chtěli popravit nacisté o po válce se stala ředitelkou na Filozofické fakultě UK, aby ji potom zase věznili komunisté.

Originální záměry má Sekyra i jeho dalším obřím projektu, Rohan City. „Je to premiéra, že to říkám. Chtěli bychom, aby se to tam jmenovalo po filozofech.“ S čímž souvisí druhý výrazný počin, na kterém se Sekyrova firma podílí. „Byl ulit velký, několikatunový zvon,“ říká Sekyra. Ten má odkázat na fakt, že za druhé světové války byly na Invalidovně shromážděny zvony, odvezeny do Hamburku a přetaveny na děla. Idea je, aby Rohanský ostrov symbolizoval protiválečnou tematiku. Pojmenováním ulic po filozofech má posílit myšlenky na mírové soužití.

Kromě zmíněných tří nových čtvrtí se Sekyrova firma bude také podílet na dostavbě Vítězného náměstí v pražských Dejvicích, a také se nyní velmi angažuje v nájemním bydlení. Například pro Českou spořitelnu a Kooperativu staví nájemní byty na pražském Opatově. A kromě toho se ještě podílí na revitalizaci slavného obchodního domu Kotva.

Minul jsem se povoláním, říká veleúspěšný developer

Sekyra je kromě toho, že je jedním z nejbohatších Čechů, také známým podporovatelem vzdělání. Podílel se na vzniku Centra pro filozofii, etiku a náboženství na Univerzitě Karlově, založil vlastní nadaci, jejímž cílem je podpora rozvoje občanské společnosti a kritického myšlení. Nadace spolupracuje s Harvardovou univerzitou, Oxfordskou univerzitou nebo Knihovnou Václava Havla. Na Oxfordské univerzitě je členem správní rady na Harris Manchester College.

Jak se Sekyra vůbec stal jedním z největších tuzemských developerů? „Minul jsem se povoláním,“ říká s nadsázkou miliardář, který studoval právo, právní filozofii a ústavní právo. Po studiu založil advokátní kancelář, která se mimo jiné věnovala i restitucím. „Měl jsem řadu klientů ze zahraničí, kteří už se po revoluci nechtěli vrátit.“ Sekyra restituentům nejen pomáhal získat majetek zpět, ale také jim ho poté spravoval. Takže, jak říká, svou advokátní kancelář „transformoval“ v realitní kancelář. Nejdříve malou, potom větší.

„Vysledoval jsem v západních metropolích trend. Nejdříve přichází suburbanizace, což u nás byla satelitní městečka… Ale chyběla infrastruktura.“ Podle Sekyry však již na západě probíhal opačný trend, zastavování brownfieldů. „Děti rodičů ze satelitů se vracejí do center měst.“ A „jizvy“ na tvářích měst byla podle něj především nádraží. Nebo pobřežní místa, jako je třeba v Praze Rohanský ostrov. „Jako jeden z prvních jsem se koncentroval na tato velká území,“ říká Sekyra v podcastu Realitní Club. Epizodu s majitelem přední developerské skupiny v Česku si můžete poslechnout v úvodu tohoto článku nebo na vaší oblíbené podcastové platformě. Najdete ji na Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts.

