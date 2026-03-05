Česko dává na obranu maximum, tvrdí Babiš. Velvyslanec USA ale varuje před nízkými výdaji
Česká republika podle premiéra vydává na obranu v současnosti maximum možného. Reagoval tak na výzvu amerického velvyslance v Praze, který upozornil, že Česko by podle návrhu státního rozpočtu mohlo patřit mezi země s nejnižším podílem obranných výdajů v rámci NATO.
Výdaje, které Česká republika letos podle návrhu státního rozpočtu vynaloží na obranu, jsou podle premiéra Andrej Babiš v současné situaci maximem možného. Uvedl to v rozhovoru pro Českou televizi. Reagoval tak na dnešní výzvu amerického velvyslance v Praze Nicholas Merrick, aby Česko dodržovalo své závazky vůči NATO týkající se obranných výdajů.
Babiš zdůraznil, že obrana a armáda patří mezi důležité priority vlády a výdaje na ni v posledních letech rostou. Současně ale upozornil, že kabinet musí hledat rovnováhu mezi financováním armády a dalšími klíčovými oblastmi veřejných výdajů. „Musíme řešit také zdravotnictví, sociální otázky a každodenní život občanů,“ uvedl premiér.
Česká vláda pokračuje v repatriaci občanů z Blízkého východu, kde leteckou dopravu narušil konflikt mezi Izraelem a Íránem. Do jordánského Ammánu nyní letí letadlo společnosti Smartwings, další stroje směřují z ománského Maskatu. Podle premiéra Andreje Babiše jsou repatriační lety pro české občany zdarma, otázka jejich ceny ale vyvolala spor mezi vládou a ministerstvem zahraničí.
Česko posílá další repatriační lety z Blízkého východu. Pro občany míří letadla do Ammánu i Maskatu
Politika
Česká vláda pokračuje v repatriaci občanů z Blízkého východu, kde leteckou dopravu narušil konflikt mezi Izraelem a Íránem. Do jordánského Ammánu nyní letí letadlo společnosti Smartwings, další stroje směřují z ománského Maskatu. Podle premiéra Andreje Babiše jsou repatriační lety pro české občany zdarma, otázka jejich ceny ale vyvolala spor mezi vládou a ministerstvem zahraničí.
Merrick dnes vystoupil na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost, kde připomněl závazky spojenců v NATO ohledně postupného navyšování obranných výdajů. Podle něj se členské státy dohodly, že do roku 2035 by měly výdaje na obranu dosáhnout 3,5 procenta hrubého domácího produktu (HDP) a dalších 1,5 procenta HDP by měly tvořit související nevojenské investice, například do infrastruktury či bezpečnostních technologií.
Velvyslanec zároveň varoval, že podle návrhu státního rozpočtu na letošní rok by se Česko mohlo ocitnout mezi státy s nejnižšími výdaji na obranu v rámci NATO, pokud jde o jejich podíl na HDP. Zdůraznil, že bezpečnostní prostředí v Evropě zůstává napjaté a spojenci by měli své závazky plnit.
Debata o výši obranných výdajů je v rámci NATO dlouhodobým tématem. Aliance už dříve stanovila cíl, aby členské státy vydávaly na obranu alespoň dvě procenta HDP. Některé země, včetně České republiky, se k této hranici přibližují postupně a navyšování výdajů často provází politická diskuse o prioritách státního rozpočtu.