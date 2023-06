Češi si na důchod spoří, ale málo. Investování se bojí, raději spoléhají na štěstěnu a sází

Sedm z deseti Čechů si spoří na penzi a více než polovina populace si odkládá peníze na důchod pravidelně. To je pozitivní. Částky, které si ale lidé odkládají na stáří nejsou nijak závratné a část lidí si nespoří dokonce vůbec. A ti, co si šetří, peníze dávají hlavně na produkty s nízkým či žádným zhodnocením a do investování se příliš nehrnou. Obava většiny z nich, že jim klesne v penzi životní úroveň a budou se muset více uskrovnit, tak může být více než oprávněná, pokud s tím nezačnou rychle něco dělat, jak apelují odborníci.

Až polovina Čechů by chtěla mít na důchod naspořeno alespoň milion nebo ideálně dva miliony korun a spoří si už minimálně deset let, jak vyplývá z reprezentativního průzkumu agentury Ipsos pro Broker Consulting. Způsob, jakým si ale Češi na penzi spoří a své peníze investují, je k tomu zatím však asi nedovede. Nad dva tisíce korun si na penzi odkládá každý měsíc jen 26 procent lidí.

Většina respondentů v průzkumu si nespoří právě ani ty dvě tisícikoruny měsíčně, a dokonce necelá třetina respondentů si na rentu nespoří ani neinvestuje vůbec. Jako hlavní důvod uvádějí, že jim jejich částka takto stačí nebo že na větší spoření se jim nedostává peněz. Až 73 procent respondentů pak očekává, že se budou muset v důchodu uskrovnit, omezit své výdaje a bojí se, že jim tak celkově poklesne životní úroveň.

Češi tedy už začínají podle průzkumu mít reálnější představy o ideálním stavu úspor na penzi než měli dříve. Nedokáží ale tyto představy naplnit. Osm z 10 lidí se tak sice obává znehodnocení úspor vlivem inflace. A více než tři čtvrtiny lidí mají navíc obavy z nominálního snížení částky vypláceného důchodu. V reálu zatím ale proti tomu příliš mnoho nedělají.

Dopisy čtenářů: Kdo makal, ten si důchodu moc neužije. A i to málo, co našetřil, mu požere inflace Názory Poslanecká sněmovna v noci na pátek schválila zpomalení valorizací penzí a zpřísnění podmínek pro předčasné důchody. Debata poslanců trvala přes třináct hodin. Náš redaktor Dalibor Martínek během této debaty napsal komentář s titulkem Důchodci, přestaňte vydírat stát. Buďte solidární se svými vnoučaty. Do redakce přišlo velké množství reakcí, z nichž některé, ty bez vulgarit, nyní publikujeme. Příspěvky jsou bez větších redakčních úprav, některé jsou mírně zkráceny. Vzhledem k velmi osobnímu charakteru některých reakcí uvádíme místo celého jména, která redakce zná, pouze iniciály. Dopis čtenáře Přečíst článek

Fenomén odkládání nikoho nespasí

Ani naspořený milion, který si Češi do důchodu přejí mít, totiž není podle finančních expertů dostačující a lidé by měli mít ušetřeno o dost více, aby jim životní úroveň v penzi příliš neklesla. Je to tedy tak trochu gordický uzel. Češi si chtějí sice spořit na důchod, ale až budou mít peníze a pravidelné odkládání stále odsouvají na vyšší věk, často až po padesátce. Tím se jim přitom zkracuje doba, po kterou mohou peníze pro ně pracovat a zhodnocovat se. „Odkládání přípravy na důchod je jev, který Čechy provází už od revoluce a je bohužel hlavní příčinnou finanční slaboty penzistů v České republice. Naším společným hlavním cílem v této souvislosti je vysvětlit lidem, že tomu mohou předejít, když se k tomu rozhodnou,“ apeluje hlavní analytik Broker Consulting Martin Novák.

„To, abych měl v důchodu příjem kolem 30 tisíc korun, v praxi znamená měsíční rentu ke státnímu důchodu ve výši 10 tisíc korun. K té ale vede dlouhá cesta, a to by si měl každý uvědomit. Pro třicátníky to vychází na měsíční spoření kolem 2 200, u čtyřicátníka necelých 3 700 a padesátníka 7 200 korun. Vlastní příprava bude do budoucna enormně zásadní a je potřeba o tom mluvit,“ dodal Novák.

Češi se bojí investic. Ve Švédsku skrze fondy investují i děti, říká portfolio manažerka Money Češi v investování zatím zaostávají, částečně za to může chybějící podpora ze strany státu. „Ten může pomoci skrze daňové zvýhodnění, to je nejjednodušší způsob,“ říká Nicole Krajčovičová, generální ředitelka ČSOB Asset Management. Nadějí by mohli být mladší ročníky. „U mladých lidí vidím zájem, lákají je i investice do jednotlivých akcií. Takže si říkám, že je tu naděje, že se něco změní, že to možná chce jen čas,“ říká Krajčovičová v rozhovoru pro Newstream. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Mezi produkty ke spoření na důchod přitom vedle penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření Češi navíc často využívají jen klasický spořicí účet, a v horším případě i běžný účet s naprosto minimálním či nulovým zhodnocením. Peníze do investičních produktů si posílá jen malá část z oslovených respondentů. „Zaujalo mne, že téměř 40 procent lidí, kteří neinvestují, odrazuje obava ze ztráty peněz, a to téměř z třiceti procent proto, že nemají dostatek informací. Ukazuje to bohužel, že ani tak jednoduchý, transparentní a státem výrazně regulovaný produkt nedokážeme lidem vysvětlit tak, aby jej nepovažovali za příliš složitý nebo rizikový,“ konstatuje předseda představenstva Conseq Investment Management Richard Siuda. Podle něj nás tak čeká v oblasti osvěty kolem investičních produktů evidentně ještě hodně práce na tom, abychom uměli věci správně vysvětlovat.

Jana Brodani: Češi budou moci spořit a investovat mnohem kreativněji - a s daňovým odpočtem Money Účet dlouhodobých investic neboli investiční penzijní účet a nová regulace v připravované novele nepřináší z pohledu regulace kapitálového trhu nijak zásadní novinky. Nově ale přináší pravidla, na jejichž základě bude možné zajímavěji investovat i uplatňovat daňové odpočty, popisuje výkonná ředitelka Asociace pro rozvoj kapitálového trhu (AKAT) Jana Brodani v rozhovoru k novele, kterou by měla vláda projednat ještě před letními prázdninami. Na podzim by mělo dojít k její schválení tak, aby od ledna už mohla nová pravidla začít platit. Věra Tůmová Přečíst článek

Úspory na důchod nejsou závratné

Nejvíce si na penzi podle průzkumu spoří v Česku tedy ti, kteří mají v současnosti vyšší měsíční příjmy. Lidé s průměrným čistým měsíčním příjmem mezi 40 až 50 tisíci korunami mají nejčastěji na důchod už naspořenou částku, která se pohybuje v rozmezí čtvrt až půl milionu korun. Více než milion má zatím ušetřeno jen tři procenta lidí. Naopak dva lidé z pěti mají zatím pod 100 tisíc korun, přičemž častěji jsou mezi těmito lidmi svobodní a ženy. Zhruba 14 procent respondentů pak odmítlo prozradit, kolik už si stihli naspořit.

„Průzkum prokázal, že na důchod si spoří především ti, kteří si to mohou vzhledem ke svým současným příjmům relativně nejvíce dovolit. Zároveň platí, že vzhledem k rovnostářskému nastavení 1. pilíře to ale budou nejvíce potřebovat pro zachování podobné životní úrovně, jakou měli v období před důchodem,“ poznamenal k výsledkům průzkumu Jiří Rusnok, současný poradce představenstva Allianz a bývalý premiér a guvernér ČNB.

Češi radši sází, než investují

„Podíl Čechů, kteří dnes skutečně investují, je stále příliš nízký. V domácích fondech je dosud kumulativně nainvestováno zhruba 500 miliard korun. Vedle toho přitom Češi za jediný rok prosázejí 400 miliard korun. Potřebujeme Čechy přesvědčit, že by se neměli spoléhat pouze na stát, ale měli by myslet na své zajištění ve stáří vlastními silami. Čím dříve se začnou o svou budoucí finanční situaci zajímat, tím lépe pro ně, protože je to bude stát méně,“ dodává Čížek.

Ačkoliv Češi mají ve spoření na důchod a v investování stále, co dohánět, pozitivní alespoň podle expertů je, že až 44 procent lidí se chystá zvýšit své měsíční úspory s ohledem na novou vládní úpravu.

Reprezentativní celorepublikový průzkum společnosti Broker Consulting od agentury Ipsos se uskutečnil letos v květnu mezi 1015 respondenty.

Nový produkt spoření na stáří má ambici naučit Čechy aktivně investovat Money Dlouhodobý investiční produkt (DIP) se teprve ve vládních kuloárech finišuje a jeho parametry se vyjasní při schvalování až v průběhu nadcházejících týdnů či měsíců. Už teď je ale zřejmé, že formulace a využívání DIP vnese lepší světlo i větší spravedlnost do investic, které mají Čechy zajišťovat na stáří. Vláda by se měla novelou zabývat na svém zasedání nejspíš 18. června a má v plánu její schválení tak, aby mohla začít platit od 1. ledna 2024. Banky i finanční poradci finální podobu DIP už proto netrpělivě vyhlíží. Věra Tůmová Přečíst článek

Rekordní sázky na hokejové mistrovství přesáhly dvě miliardy. Bookmakeři skončili v plusu Money Objem sázek na skončené mistrovství světa v hokeji u českých sázkových kanceláří přesáhl dvě miliardy korun, a byl tak mírně vyšší než při loňském rekordním šampionátu. Zájem sázkařů snížilo vypadnutí českého týmu ve čtvrtfinále. Šampionát přinesl ve vyřazovacích bojích řadu překvapení, takže sázkové společnosti celkově nad sázkaři vyhrály. ČTK Přečíst článek

Jak porazit inflaci. Češi spoří a investují do fondů Money O svoji finanční situaci se kvůli inflaci bojí 95 procent Čechů. Dvě třetiny lidí mají větší obavy než před rokem. Kvůli současné ekonomické situaci ubylo lidí, kteří drží peníze v hotovosti nebo na běžných účtech. Téměř 40 procent naopak začalo více spořit. V Česku také přibývá také lidí, kteří své úspory investují. Vyplývá to z průzkumu společnosti Generali Investments mezi více než 1000 respondentů. ČTK Přečíst článek