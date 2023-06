Dopisy čtenářů: Namleto nemám. A i to málo, co mám našetřeno, těžce požírá inflace

Poslanecká sněmovna v noci na pátek schválila zpomalení valorizací penzí a zpřísnění podmínek pro předčasné důchody. Debata poslanců trvala přes třináct hodin. Náš redaktor Dalibor Martínek během této debaty napsal komentář s titulkem Důchodci, přestaňte vydírat stát. Buďte solidární se svými vnoučaty. Do redakce přišlo velké množství reakcí, z nichž některé, ty bez vulgarit, nyní publikujeme. Příspěvky jsou bez větších redakčních úprav, některé jsou mírně zkráceny. Vzhledem k velmi osobnímu charakteru některých reakcí uvádíme místo celého jména, která redakce zná, pouze iniciály.

Reklama

Vážený pane, jsem v důchodu tři roky, celý život jsem řádně pracovala, vychovala tři děti a odváděla státu dávky po dobu 45 let, kdy jsem aktivně pracovala, nikdy jsem nečerpala dávky v nezaměstnanosti, vždy jsem řádně pracovala. Máte pocit, že teď mám žít jako žebrák? Že mám s někým soucítit, kdo bude soucítit se mnou? Vážený pane, taky vás čeká stáří!!! /D.M./

Dobrý den, celý život platíme daně, protože pracujeme a vytváříme hodnoty, ve výrobním závodě. Ty daně, někteří pak rozhazují, tam, kde nemusí a ani je tam nikdo nechce. Takový Válek hospodaří tak, že se nestará ani o onkologické pacienty, protože nejsou léky, které se nedají ničím nahradit, tak si je musíme shánět v zahraničí. Tam je mají, ale musíme je zaplatit, prý je ale proplatí. (pojišťovny) Je to LITALIR, můžete si zjistit na co to je a proč je nemáme. Novináři o tom ani nepíší, jo to dřív by si trhali vlasy, když byl ministr Vojtěch, to řádili každý den. Dnes? Novináři se chovají jako před čtyřiceti lety. Ticho, všichni spokojeni, tak asi i vy. /V.S./

Stanislav Šulc: Schyluje se k bitvě o důchody. Přitom zatím o nic nejde Názory Již za pár hodin vypukne ve sněmovně boj o novou podobu důchodů. Vláda se snaží protlačit zejména pomalejší růst valorizací. Argumentuje udržitelností průběžného systému pro další dekády. Opozice se chce za seniory (obrazně řečeno) prát a chce schválení zamezit všemi dostupnými prostředky. Výživné to jistě bude. Přitom tato bitva nemá vůbec smysl. Nevěříte? Tady jsou hlavní argumenty, proč aktuální vláda jen protahuje agónii systému, který by se měl raději zhroutit. Stanislav Šulc Přečíst článek

Ten kdo makal, ten si důchodu moc neužije

Vážený pane, vládu podvodníků, kteří slibovali před volbami „nebudeme zvyšovat daně!“, kteří po volbách jednají, jako diktátoři a diletanti (Putin v pytli na státní budově ministerstva vnitra mluví za úroveň celé vlády), zákony mění podle svých potřeb, nectí základní principy právního státu, když stát má plnit zákonnou povinnost, raději zákon rychle změní, tohle je demokraticky zvolená vláda a podle Vás odvážná vláda? Tohle je on-line rozklad morálky, společnosti, kde stát, sněmovna, Senát i vláda neplní základní úlohu. Jen blázen věří tomu, že politika této vlády zajistí důchody dalším generacím, když zpochybnila nároky současných důchodců a vymýšlí, jak snížit výpočet důchodů vůbec, tedy i těm co v příštím roce do důchodu odejdou. Celý život pracovat a těsně před nárokem na důchod snížený výměr důchodu, to má být právní stát, to je čistá anarchie a politické moci. Pokud vláda dělá opak toho, co slibovala voličům, pak se jedná o záměrný volební podvod a nelze takovou vládu vnímat za demokraticky zvolenou. Naopak, volební podvod by měl být součástí trestního zákoníku, jinak příště mohou být zvoleni tzv. demokraticky fašisté. Vyzdvihování volebního podvodu za zodpovědné vládnutí, či odvahu je absurdně nízký názor, protože zodpovědný vládce se nevyhýbá plnění zákona. Tahle partička skončí deficitem i kdyby měla neomezený bezúročný kontokorent. Jsou jako zhýralá manželka v domácnosti odtržená od reality hodnoty peněz, která utratí jakoukoliv částku, kterou má k dispozici, a ještě si půjčí. Zvyšování věku odchodu do důchodu je jen snaha státu vyhnout se plnění závazkům ze sociálního pojištění. Důchod je přece odměna za odpracovaná léta a odvedenou část výdělku státu na důchod formou sociálního pojištění a nemá nic společného s průměrným věkem dožití, když každý má svůj individuální důchod a ne průměrný důchod. Ten kdo makal, ten si důchodu moc neužije. Ten kdo jen žvanil a točil se na ředitelské židli, ten může žvanit do smrti a počítat kolik mu to ještě hodí, když se ještě na úřad do teplého kanclu pár let doplazí. Později do důchodu mohou úředníci, ředitelé ČEZ, ČT, soudci jako Rychetský, celoživotní poslanec Benda, kterýmu by se v důchodu stýskalo po astronomických příjmech s minimální námahou. Copak někdo zaměstná 65letého pokrývače, zámečníka nebo zedníka raději než 30ti letého chlapa plného sil? Už od 50 let každý zaměstnavatel uchazeči bez servítek řekne, že je starý. /Ing. J.H./

Mojmír Hampl: Náš penzijní systém je absurdní. Každý třetí senior odchází do penze předčasně Leaders Mojmír Hampl dodal z pozice šéfa Národní rozpočtové rady vládě na konci loňského roku dvacet stran podkladů s návrhy na škrty ve výdajích a navýšení příjmů, aby se veřejné finance přestaly potápět do stamiliardových dluhů. A pak nechal vládu půl roku koupat se ve vlastní šťávě. Kabinet minulý týden představil úsporný balíček, který do velké míry kopíruje návrhy Hamplova úřadu. Jak je hodnotí sám Hampl? „Jsem rád, že politici vůbec našli nějaký kompromis,“ říká v rozhovoru pro Newstream. Prostor pro další škrty vidí a nejvíc ho děsí přemýšlení politiků o garantovaném důchodu. Dalibor Martínek Přečíst článek

To málo, co mám, mi požírá inflace

Nu bude mně 67 ... žel stala se událost, že jsem zůstal sám.... Mám započteno na důchod 47 let. Vydírat stát..... hmmm...multifokální brýle v nejnižší ceně s levnými obroučkami jedny 12 tisíc v rezervě potřebují ještě jedny tedy 24 tisíc...speciální vada toricka skla. Hmmm... 2krát ročně injekce do kolen 6 tisíc.... nyní zuby...předpoklad 30 tisíc ...nu atd atd...atd... Kdysi mně byly svěřeny do péče 2 děti ... namleto nemám, a i tu nevelkou rezervu kterou mám, požírá těžce inflace .... Existuje něco jako situační priorita ...jistě hlady neumírám a inkaso atd zvládám. Děkuji Bohu že mám svoji střechu nad hlavou. Ceny potravin škoda mluvit jen kilo cibule 40 Kč... Něco jsem státu poctivě odpracoval ...a teď? Hmmm nevydírejte.... co k tomu dodat.... /L.M./

Je mi přes 74 let, manželce přes 66, vychovali jsme čtyři děti, vlastnili jsme donedávna dům po rodičích, máme auto staré 16 let, koupené ojeté kdy mělo 5 let. Podílíme se na financování domu se synem, kterému jsme dům dali. Já a manželka máme střední školu. Tři děti mají VŠ jedno SŠ. Tedy jsme jim dali dobré vzdělání, které ovšem stálo nemalé peníze. Na dovolené u moře jsme byli 2x, na tuzemské téměř na žádné. Nežijeme si špatně, ale že bychom šetřili tak že by se z toho dalo lépe žít? Tedy k moři apod. Na dům a děti byly investice tolik, že bychom místo toho měli nový Mercedes, nebo opravdu jezdili pravidelně k moři. Snažíme se šetřit kde se dá i nedá. Nechápu vás v tom, že bychom nějak vydírali stát. Kdybyste napsal, že je X lidí, kteří nepracují a mohli by, berou sociální podpory zadarmo, to by bylo něco jiného. Je dost lidí, co nikdy pořádně nepracovali, mají více dětí, které také tak vychovávají a stát je doslova živí, to bych bral. Ale toto je citlivé téma, které je téměř tabu. Pusťte se do takového téma a napište o tom pravdu. Zde jsou miliardy které právě chybí jinde. Také velká korupce téměř všude, o tom byste měli psát denně. Místo toho jste si vzal téma důchodci. /V.K./

Vladimír Bezděk: Vše směřuje k rovnému důchodu. Každý penzista dostane stejně peněz Leaders Vedl dvě důchodové komise, tu první v letech 2004 až 2005. Pro Vladimíra Bezděka je to dávnověk, v současnosti je předsedou představenstva investičního fondu Avant, jednoho z největších fondů pro kvalifikované investory na českém trhu. Jeho doménou jsou nyní investice do nemovitostí. Téma penzí se však táhne jeho profesní kariérou. Je členem poradního týmu nastupujícího prezidenta Petra Pavla. Podepíše Pavel nižší zvýšení důchodů, o kterém se už dva dny baví poslanci? Bezděk k tomu jistě řekne své. A co bude s českým penzijním systémem? „Vše směřuje k jedné státní důchodové dávce,“ říká trochu věštecky. Dalibor Martínek Přečíst článek