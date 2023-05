Češi se bojí investic. Ve Švédsku skrze fondy investují i děti, říká investiční manažerka

Češi v investování zatím zaostávají, částečně za to může chybějící podpora ze strany státu. „Ten může pomoci skrze daňové zvýhodnění, to je nejjednodušší způsob,“ říká Nicole Krajčovičová, generální ředitelka ČSOB Asset Management. Nadějí by mohli být mladší ročníky. „U mladých lidí vidím zájem, lákají je i investice do jednotlivých akcií. Takže si říkám, že je tu naděje, že se něco změní, že to možná chce jen čas,“ říká Krajčovičová v rozhovoru pro Newstream.

Reklama

Jak jsou na tom Češi s investováním?

Z mého pohledu úplně dobře ne. Spoustě Čechů se zatím investice nedostaly úplně pod kůži. Nyní se odkazuji na průzkum, který dělala Asociace pro kapitálový trh. Z něj vyplynulo, že zhruba jen třetina Čechů má nějaké zkušenosti s investicemi.

Jak vychází srovnání třeba se západní Evropou?

Nedávno jsme se setkali s kolegy ze švédské asociace a byli jsme překvapeni, jak velká je tam podpora investování – myšleno investování do podílových fondů. Ve Švédsku má 90 procent dospělých a 70 procent dětí zainvestováno do podílových fondů. Tohle je asi něco, kam bychom mohli směřovat.

Začátek roku investicím přál. Češi drží v podílových fondech 780 miliard Money Objem majetku, který mají Češi uložený v podílových fondech, v prvním čtvrtletí 2023 vzrostl o 29 miliard na 780 miliard korun. Uvedla to Asociace pro kapitálový trh (AKAT). Loni vzrostla hodnota majetku ve fondech o 44 miliard na 751,5 miliardy korun. ČTK Přečíst článek

Investicím chybí vládní marketing

Co je potřeba udělat, abychom se tam dostali?

Je to hodně o podpoře ze strany vlády a o finanční gramotnosti. O tom, jakým způsobem jsou investiční produkty propagovány, a to i ze strany státu. Málo se vysvětluje jejich přínos například pro zajištění se na stáří či tvorbu finanční rezervy. Z tohoto pohledu stát zatím dělá strašně málo. Chybí například podpora pravidelného investování.

Jaké konkrétní kroky by stát mohl udělat?

Může pomoci skrze daňové zvýhodnění, to je nejjednodušší způsob. Takto to funguje právě i ve Švédsku. Zároveň tam ale stát tuto možnost aktivně propaguje a vysvětluje, co má taková podpora v této oblasti lidem přinést. Daňové odpočty nemusí být zásadně vysoké, protože jde o pravidelné investice.

Bavíme se stále o podílových fondech, nikoli o penzijním spoření?

Ano.

A proč se u nás státu nechce jít do podobné podpory?

Mám pocit, že se tomuto tématu nevěnuje dostatečná pozornost. Stále jedeme na setrvačník. Penze s tím souvisí. Máme tu průběžně financovaný systém. Všichni vědí, že je neudržitelný a že by se s ním mělo něco dělat, ale stále se to odkládá.

Zároveň chybí široký konsensus o tom, jak by měl reformovaný penzijní systém vypadat. Dnešní čtyřicátníci budou mít důchody o poznání nižší oproti dnešním důchodcům. Pokud si nebudou odkládat peníze stranou a budou se spoléhat pouze na stát, budou nemile překvapeni. Myslím si, že o tomhle se dostatečně nahlas nemluví. Ani se nemluví o tom, na co by se lidé měli zaměřit a co by měli dělat. Chápu, že je to složité téma a efekty jsou dlouhodobé.

Mojmír Hampl: Náš penzijní systém je absurdní. Každý třetí senior odchází do penze předčasně Leaders Mojmír Hampl dodal z pozice šéfa Národní rozpočtové rady vládě na konci loňského roku dvacet stran podkladů s návrhy na škrty ve výdajích a navýšení příjmů, aby se veřejné finance přestaly potápět do stamiliardových dluhů. A pak nechal vládu půl roku koupat se ve vlastní šťávě. Kabinet minulý týden představil úsporný balíček, který do velké míry kopíruje návrhy Hamplova úřadu. Jak je hodnotí sám Hampl? „Jsem rád, že politici vůbec našli nějaký kompromis,“ říká v rozhovoru pro Newstream. Prostor pro další škrty vidí a nejvíc ho děsí přemýšlení politiků o garantovaném důchodu. Dalibor Martínek Přečíst článek

Češi investicím nerozumí

Proč se Češi stále spoléhají na stát, že se o ně postará?

To úplně nevím. Asi jsme na to zvyklí z minulosti. Já bych se víc ptala, proč lidé více neinvestují a nesnaží se udělat něco sami pro sebe. Když se podíváte na některé průzkumy, objevují se první signály o tom, že si problém někteří lidé začínají uvědomovat. Nicméně ta část populace, která je ochotná investovat, je zatím jen malá, stále existují určité bariéry. V tom smyslu, že lidé investicím nerozumí, a proto se bojí ztrát a podvodů. Někdy jde o finanční bariéry, hlavně u žen. Často nemají dostatek peněz, takže jim nezbývá prostor pro investování.

Andrea Olejárová z Mondelēz: Ženy musí převzít odpovědnost za své finance a investovat Leaders Ženám hrozí během podzimu jejich života chudoba. „Mnohé totiž spoléhají na partnera a státem vyplácený, často velmi nízký důchod. Do investování se pustí jen hrstka žen. A to je špatně,“ říká Andrea Olejárová, director FP&A v Mondelēz International. Ženy musí převzít zodpovědnost za své osobní finance, míní jednatelka nadnárodní společnosti, která povede diskusi u kulatého stolu na setkání Innovative Women Shaping the Future pořádaném velvyslanectvím Irska, Enterprise Ireland a Newstream Business Club českých a slovenských žen. Katarína Krajčovičová Přečíst článek

Pravidelně se ale dá investovat od malých částek. S některými produkty dokonce od drobných korun. Pokud si uděláte finanční plán svého života, většinou přijdete na to, že byste si mohli (a měli) odkládat mnohem více. Někteří lidé si již odkládají peníze do penzijních fondů, ale částky jsou to zatím stále velmi nízké. Ani stát, ani finanční poradci je nejsou schopni přesvědčit, že by si měli odkládat více. Pokud chtějí dosáhnout rozumné životní úrovně v důchodu, měli by se nad zvýšením svých příspěvků do penzijních fondů či do jiných investic vážně zamyslet. Záleží také na tom, kdy začnete spořit. Nejrozumnější je začít hned, když si člověk začne vydělávat. Ještě lepší by byl zmiňovaný švédský model, kdy se začne s investováním a jeho podporou již od narození dítěte.

Vladimír Bezděk: Vše směřuje k rovnému důchodu. Každý penzista dostane stejně peněz Leaders Vedl dvě důchodové komise, tu první v letech 2004 až 2005. Pro Vladimíra Bezděka je to dávnověk, v současnosti je předsedou představenstva investičního fondu Avant, jednoho z největších fondů pro kvalifikované investory na českém trhu. Jeho doménou jsou nyní investice do nemovitostí. Téma penzí se však táhne jeho profesní kariérou. Je členem poradního týmu nastupujícího prezidenta Petra Pavla. Podepíše Pavel nižší zvýšení důchodů, o kterém se už dva dny baví poslanci? Bezděk k tomu jistě řekne své. A co bude s českým penzijním systémem? „Vše směřuje k jedné státní důchodové dávce,“ říká trochu věštecky. Dalibor Martínek Přečíst článek

Jaká by měla být ta měsíčně odkládaná částka?

Měla by v čase narůstat. Začít si odkládat třeba deset procent příjmů, ale čím je člověk starší a již má zajištěnou rodinu, bydlení, tak by měl tuto částku zvýšit až k 30 či 40 procentům příjmů. Záleží na finanční situaci každého. Když už se ale rychle blíží odchod do důchodu, je 30 procent příjmů ideál. Odkládání může probíhat různými způsoby. Můžete používat produkty, které podporuje stát. Takže např. penzijní spoření, kde jsou daňové úlevy, a ještě státní příspěvky. Nebo můžete investovat. Do podílových fondů, do akcií či do jiných aktiv.

Odkládali by si lidé do penzijních fondů více, kdyby se zvýšilo daňové zvýhodnění?

To si úplně nejsem jistá. Dnešní průměrná úložka je i přes existenci daňového zvýhodnění nízká. Velká část ho na maximum stejně ani nevyužívá. Myslím si, že je to nedostatečně vysvětleno. Chybí propagace ze strany státy, nevydávají se žádné kapacity na to, aby se vysvětlilo, že průběžný systém nakonec fungovat nebude. Ekonomicky to nepůjde a lidé by měli začít do maxima využívat produkty, které tady již fungují, a ještě používat i další produkty ke zhodnocení úspor v dlouhodobém horizontu, které využijí na stáří.

Z penzijního spoření je daňově nejvýhodnější nechat si vyplácet rentu. Pokud si ale investujete i do jiných investičních produktů, tak vám nic nebrání si vybrat částku celou. Renta by měla sloužit k pokrytí základních potřeb a jiné produkty je možné použít např. k pokrytí mimořádných vyšších výdajů. Stát by měl mnohem více klást důraz na to, že každý by se měl více spoléhat sám na sebe, a nejen na státní penzi. Stát totiž zajistí jen to nezbytné minimum.

Jiří Rusnok: Princip zásluhovosti bude z důchodů nevyhnutelně mizet Leaders Bývalý guvernér České národní banky Jiří Rusnok souhlasí s Vladimírem Bezděkem, že éra rovných důchodů je nevyhnutelná. Kvůli stárnutí populace se důchody vrátí k primárnímu účelu – tím je zabránit tomu, aby se stáří automaticky rovnalo chudobě, míní exguvernér ČNB. Stanislav Šulc Přečíst článek

Dlouhodobí investoři můžou být v klidu

To je asi na hlubší debatu o penzijní reformě. Dnešním čtyřicátníkům se špatně bude poslouchat to, že od státu v důchodu nic nedostanou, ale důchodové pojištění ať platí nadále, aby bylo na důchody pro dnešní důchodce.

Je to samozřejmě velmi těžké téma. Jak obsahem, tak i komunikačně. Možná by pomohlo, kdybychom se inspirovali u nějaké evropské země, kde je systém dlouhodobě funkční.

Jaká je struktura českých investorů? Jak vypadá typický investor?

Zmínili jsme, že zhruba třetina populace má již nějaké investiční zkušenosti. Opravdu zkušených investorů je mezi Čechy asi pět procent. Spíše investují muži a lidé s vyšším vzděláním. Většinou tou hlavní bariérou je obava ze ztráty. Na druhou stranu motivací je očekávaný výnos.

V české populaci ještě není dostatečně zakořeněno, že čím vyšší výnos chci, tím vyšší riziko musím podstoupit. Nějaké riziko při investicích bude vždy, z krátkodobého pohledu je riziko vyšší, ale v dlouhodobém horizontu se kolísavost trhů vyhlazuje a pokud dlouhodobě a pravidelně investujete, výnos se dostaví. Mluvím ale o dlouhodobém pohledu, to není rok či dva, ale třeba deset let a více. Je potřeba investovat převážně do akcií a rozkládat rizika do více titulů, regionů a sektorů. Můžete si např. zvolit podílový fond, kde máte zajištěnou dostatečnou diverzifikaci a stará se vám o něj profesionální správce. Pokud takto investujete pravidelně a dlouhodobě, není se čeho bát. Akcie napodobují vývoj ekonomiky a ta dlouhodobě roste. Ano, jsou tam různé výkyvy, některé trvají krátce, některé déle, ale dlouhodobého investora toto nemusí znervózňovat.

Jana Brodani: Pravidelné investování učí Čechy nepanikařit, když se fondům nedaří Money Majetek, který mají Češi uložený v podílových fondech, letos od ledna do konce září klesl v důsledku vývoje na trzích o tři miliardy na 705 miliard korun, uvedla Jana Brodani, šéfka Asociace pro kapitálový trh. ČTK Přečíst článek

Investuje český investor do akcií?

Moc ne. Typický tuzemský investor je konzervativní a používá konzervativní typy produktů, jako jsou spořící účty. Spousta lidí nechává peníze ležet dokonce na běžných účtech. Pak jsou v poslední době oblíbené ještě velmi krátkodobé dluhopisové fondy, po kterých je nyní velká poptávka vzhledem k tomu, jak vypadají sazby centrální banky. Opticky jsou vysoké, avšak relativně rozhodně ne, když se podíváme na aktuální výši inflace.

Je to u mladších ročníků lepší?

U mladých lidí vidím zájem, lákají je i investice do jednotlivých akcií. Takže si říkám, že je tu naděje, že se něco změní, že to možná chce jen čas.

Jak vy sama investujete?

Diverzifikuji, rozkládám riziko mezi různé kategorie aktiv, jako jsou akcie nebo dluhopisy. Investuji dlouhodobě a jsem dynamický investor, takže mám i rizikovější investice, ale – jak jsem řekla – portfolio mám rozložené do různých typů aktiv. Část financí mám v nemovitostech, něco v takzvaných krátkých penězích jako finanční rezervu a mám zainvestováno do penzijního fondu, stavebního spoření, ale převážnou část svých investic v do akciových, popř. smíšených podílových fondech.

Nicole Krajčovičová

Je generální ředitelkou ČSOB Asset Management. Ve skupině ČSOB působí od roku 1996. Vystudovala VŠE v Praze a je absolventkou programu MBA na ČVUT ve spolupráci se Sheffield Hallam University. V roce 2012 se stala členkou představenstva ČSOB Asset Management a sedm let později také její generální ředitelkou. Je zodpovědná za správu fondů a portfolií klientů, za investiční strategii a finanční řízení. Je rovněž členkou Výkonného výboru AKAT. Má dvě dcery.

video Andrea Ferancová: Sázím na investice do vzdělávání. Díky nim společnost roste Newstream TV Po pauze se vrací série rozhovorů s předními představiteli tuzemského byznysu, společnosti i kultury Victory Club. V aktuální epizodě představíme investorku Andreu Ferancovou Bartoňovou, spoluzakladatelku fondu Espira Investments, který se zaměřuje za investice s pozitivním dopadem na společnost. Stanislav Šulc Přečíst článek