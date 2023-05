Jak porazit inflaci. Češi spoří a investují do fondů

O svoji finanční situaci se kvůli inflaci bojí 95 procent Čechů. Dvě třetiny lidí mají větší obavy než před rokem. Kvůli současné ekonomické situaci ubylo lidí, kteří drží peníze v hotovosti nebo na běžných účtech. Téměř 40 procent naopak začalo více spořit. V Česku také přibývá také lidí, kteří své úspory investují. Vyplývá to z průzkumu společnosti Generali Investments mezi více než 1000 respondentů.

Reklama

Na rostoucí inflaci Češi podle průzkumu nejčastěji reagují tím, že více spoří. Spořicí produkty považuje za nejvhodnější způsob ukládání peněz 35 procent lidí, o čtvrtinu více než před rokem. Přibylo také těch, kdo považují za nejvhodnější investice do akcií a dluhopisů nebo prostřednictvím podílových fondů. Naopak ubylo Čechů, kteří považují za nejvhodnější nechávat peníze ležet v hotovosti či na běžných účtech. Před rokem to bylo 25 procent lidí, nyní pětina.

Lukáš Kovanda: Euro není samospásné. V Česku letos klesá inflace čtyřikrát rychleji než na Slovensku Názory Dubnová inflace v Česku dosáhla úrovně 14,3 procenta v meziročním vyjádření, vyplývá z čerstvých dat Eurostatu. Slovensko podle stejné statistiky, která je mezinárodně srovnatelná, vykazuje inflaci prakticky totožnou, čítající rovných čtrnáct procent v meziroční perspektivě. Lukáš Kovanda Přečíst článek

„Rekordní inflace, skokový růst cen energií i nejistota spojená s válkou na Ukrajině otřásly způsobem, jak Češi uvažují o financích. Dobrou zprávou rozhodně je to, že tři čtvrtiny lidí se z událostí roku 2022 poučily a více přemýšlí, jak chránit svoje úspory. Na druhou stranu jim ale chybí potřebné zkušenosti k tomu, aby svoje peníze skutečně zhodnotili. Více peněz tedy vkládají do spořicích produktů a fondů krátkodobých investic,” uvedl obchodní ředitel Generali Investments CEE Petr Mederly.

Stavební spořitelny rozpůjčovaly ke konci dubna meziročně o 60 procent méně peněz Money Stavební spořitelny poskytly od ledna do dubna úvěry za 10,85 miliardy korun. Meziročně se jejich objem snížil o 61,2 procenta. Klesá především zájem o úvěry zajištěné zástavním právem k nemovitosti. Počet nových smluv zůstává na úrovni loňského roku, lidé si sjednávají vyšší cílovou částku spoření. ČTK Přečíst článek

Zkušenosti s investováním už má 49 procent dotázaných, a to nejčastěji prostřednictvím podílových fondů. Ty aktuálně využívá 32 procent Čechů a z toho polovina v nich drží přes 100 tisíc korun.

„Rok 2022 také výrazně zamíchal s tím, do čeho Češi investují. Investorů, kteří sami nebo prostřednictvím fondů investují do akcií, už je více než polovina. Třetina investorů využívá dluhopisy. Navzdory dění na trhu s realitami přibylo i investorů do nemovitostí, které jsou mezi Čechy dlouhodobě oblíbené. Vzhledem k drahým a obtížně dosažitelným hypotékám jsou v tuto chvíli pro investory obzvláště výhodné nemovitostní fondy,” dodal Mederly.

Regulace kryptoměn má zelenou. EU schválila nejpřísnější pravidla na světě Money Nová pravidla by měla lépe ochránit zájmy Evropanů, kteří do kryptoaktiv investovali. Státy Evropské unie definitivně schválily regulace trhů s kryptoměnami, která zavádějí dosud nejpřísnější mezinárodní standard pro obchodování na trhu s virtuálními aktivy. Zprostředkovatelé budou díky nové normě shromažďovat údaje o prodávajících a kupujících, což má zabránit praní špinavých peněz či zkomplikovat obcházení unijních sankcí. ČTK Přečíst článek

Výrazně naopak podle něj ubylo třeba investorů do kryptoměn, a to jak kvůli jejich vysoké rozkolísanosti a propadům hodnoty, tak kvůli celkové ztrátě důvěryhodnosti způsobené krachy kryptoměnových burz.

Pro začínající investory může být aktuální turbulentní vývoj na trzích do značné míry zastrašující. Více než 40 procent nových investorů přitom začne mít obavy již při poklesu hodnoty jejich investic o desetinu, upozornil Mederly.