Začátek roku investicím přál. Češi drží v podílových fondech 780 miliard

Objem majetku, který mají Češi uložený v podílových fondech, v prvním čtvrtletí 2023 vzrostl o 29 miliard na 780 miliard korun. Uvedla to Asociace pro kapitálový trh (AKAT). Loni vzrostla hodnota majetku ve fondech o 44 miliard na 751,5 miliardy korun.

„Na tomto růstu se podílel jak příznivý vývoj na finančních trzích, tak i příliv nových investic,“ uvedla výkonná ředitelka AKAT Jana Brodani.

„Začátek roku 2023 investicím vyloženě přál, když drtivá většina tříd aktiv zaznamenala cenový růst a částečně kompenzovala korekce z minulého roku,“ doplnil předseda asociace Martin Řezáč.

Na trhu zavládla pozitivní nálada

Víra v postupný pokles inflace a jen mírný pokles tempa růstu korporátních zisků vedly podle něj k pozitivní náladě na trhu. Krátkodobé korunové státní dluhopisy pak svými výnosy do splatnosti a repo sazba na úrovni sedni procent přilákaly vysoké objemy investic do dluhopisových fondů a fondů peněžního trhu, dodal.

Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech poklesla o 12 miliard korun, domácí fondy zaznamenaly nárůst o 40 miliard korun. Největší nárůst majetku vykázaly dluhopisové fondy, a to o 23 miliard korun, následovaly fondy peněžního trhu s nárůstem pět miliard a fondy smíšenými a peněžního trhu, které dohromady stouply o tři miliardy korun. Kvartální pokles naopak měly akciové fondy o dvě miliardy korun a strukturované fondy o miliardu korun.

V březnu však podle Řezáče byla metodická změna v reportingu AKAT, jejíž dopadem je snížení celkového objemu investic do domácích a zahraničních fondů o celkem 25 miliard korun, bez které by výrazněji narostla hodnota majetku ve fondech, a to i těch akciových.

TOP 5 zprostředkovatelů

Nejvíce peněz bylo koncem března ve smíšených fondech (245,1 miliardy korun), dluhopisových fondech (257,4 miliardy korun) a akciových fondech (184,7 miliardy korun).

Celkem 90 procent objemu majetku je drží fyzické osoby, deset procent vlastní právnické osoby. Mezi pětici největších zprostředkovatelů fondů kolektivního investování v ČR patří Česká spořitelna s 200,58 miliardy korun, ČSOB se 198,85 miliardy korun, Komerční banka se 97,85 miliardy korun, Conseq Investment Management se 69,7 miliardy korun a Raiffeisenbank se 44,394 miliardy korun.

