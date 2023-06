Nový produkt spoření na stáří má ambici naučit Čechy aktivně investovat

Dlouhodobý investiční produkt (DIP) se teprve ve vládních kuloárech finišuje a jeho parametry se vyjasní při schvalování až v průběhu nadcházejících týdnů či měsíců. Už teď je ale zřejmé, že formulace a využívání DIP vnese lepší světlo i větší spravedlnost do investic, které mají Čechy zajišťovat na stáří. Vláda by se měla novelou zabývat na svém zasedání nejspíš 18. června a má v plánu její schválení tak, aby mohla začít platit od 1. ledna 2024. Banky i finanční poradci finální podobu DIP už proto netrpělivě vyhlíží.

Penzijní reforma je všude ve světě třaskavé téma a nejinak tomu je i v Česku. Demografický vývoj i stav veřejných financí je ale neúprosný a podle řady ekonomů je zřejmé, že se nadcházející generace budou muset o své stáří postarat samy, pokud nebudou chtít spadnout pod hranici chudoby. Vláda chce proto motivovat Čechy k tomu, aby si sami aktivně investovali na penzi a v těchto dnech finišuje přípravu novely zákona, která má zavést některá nová opatření k rozvoji finančního trhu v České republice. Hlavní změny se budou týkat novinky zvané dlouhodobý investiční produkt (DIP) a částečně i III. penzijního pilíře.

Na detaily, jak bude DIP ve finále vypadat, nyní čekají nedočkavě nejen odborné asociace, ale i všechny zainteresované banky a regulované instituce, které budou moci s tímto produktem pracovat. Co ovšem banky klientům nabídnou, je zatím tajemstvím, protože všechny se svým vyjádřením vyčkávají až na schválenou podobu zákona. Finančně poradenská společnost Partners už teď ale podle svého investičního ředitele Martina Olivy zvažuje, že DIP zavede i do svého produktového portfolia. Nabízet DIP v rámci investičního poradenství hodlá ale například i Česká spořitelna nebo FIO banka.

Jak to bude fungovat, pokud se novela a DIP schválí

Takzvaný dlouhodobý investiční produkt (DIP) by měl tedy rozšířit možnosti investování i narovnat daňové znevýhodnění, které dosud u dlouhodobých investic na stáří bezdůvodně panuje. V rámci III. penzijního pilíře si bude moci každý člověk investovat hned do tří produktů zajištění na stáří. Dosud to šlo jen do dvou. Nyní to půjde tedy nejen do penzijních fondů (PF), které zahrnují tři různé typy PF. A dále standardně do investičního životního pojištění (IŽP). Nově se to bude týkat i dlouhodobého investičního produktu (DIP), který umožní samostatné investování do akcií, dluhopisů či investičních fondů. „Přínosem DIP oproti dřívějšku tedy bude neporovnatelně širší nabídka investic, větší flexibilita a možnost jednoduché změny podle vlastní strategie,“ říká šéfka Asociace pro rozvoj kapitálového trhu (AKAT) Jana Brodani.

Každý investor, který se bude chtít zajistit na stáří investičními produkty, bude moci mít v rámci třetího pilíře i všechny tři zmiňované produkty a investovat do nich podle své vlastní strategie. Daňový odpočet 48 tisíc korun na osobu (a 50 tisíc korun pro zaměstnavatele) se mu bude počítat za všechny tyto investiční produkty dohromady. Dosud bylo možné mít daňový odpočet jen za PF a IŽP.

„DIP se tak stane především novým motivátorem pro řadu klientů, kteří v kontextu slábnoucího systému státních penzí začínají uvažovat o vlastním individuálním zajištění na stáří, v tomto smyslu bude tento účet ideálním doplňkem stávajícího doplňkového penzijního spoření,“ slibuje si Martin Řezáč z české pobočky Erste Asset Management.

Původně se DIP označoval jako investiční penzijní účet nebo účet dlouhodobých investic, což byl ale název v minulém, neschváleném návrhu novely zákona. Finální verze by měla nyní být už dlouhodobý investiční produkt, což podle odborníků lépe vyjadřuje obsah, o co jde.

Jen s penzijkem tedy nevystačíme

Spořit si jen do penzijního fondu, jako to dosud dělá většina lidí, už ovšem stačit nebude. A sami Češi si to podle tuzemských bank začínají stále více uvědomovat, protože počet těch, kteří se rozhodnou investovat, se každým rokem zvyšuje. „Dominantním trendem je růst počtu Čechů, kteří investují, ať už pravidelně nebo formou jednorázové investice. Zatímco před 10 lety měla zkušenost s investováním zhruba čtvrtina dospělé populace, dnes je to již 37 procent, přičemž dalších 27 procent dospělé populace o investování uvažuje,“ poznamenává Martin Řezáč a dodává, že jen za letošní rok přibylo České spořitelně nových 60 tisíc pravidelných investorů.

Počet investujících i na pravidelné bázi hlásí ale i všechny další banky. Investiční chování Čechů se podle nich změnilo v poslední dekádě výrazně. „Obecně roste počet lidí, kteří si část své finanční rezervy tvoří formou investic do cenných papírů, například otevřených podílových fondů. Podle údajů AKAT dosáhl ke konci letošního prvního čtvrtletí objem peněz v otevřených podílových fondech celkem 780 miliard korun a opět tak pokořil rekord,“ konstatuje Petr Žabža z Air Bank a oceňuje i to, že v poslední dekádě vstoupily na trh správy peněz nové subjekty. K tradičním investičním společnostem, bankám a makléřským společnostem se nově přidaly například i automatizované digitální platformy nabízející správu aktiv formou investice do širokého a diverzifikovaného portfolia indexových akcií ETF.

Petr Plocek z UniCredit Bank ovšem upozorňuje, že to stále není s tím investováním v Česku nejslavnější. „Statisticky stále zaostáváme v tzv. zainvestovanosti a nejen proti zemím od nás směrem na západ, ale také oproti některým sousedním zemím jako je například Polsko,“ připomíná Plocek. A slavná není podle odborníků ani finanční gramotnost. Za poslední roky došlo v tomto ohledu u nás jen k malému posunu. „Mnoho obyvatel ČR stále bere dlouhodobou péči o své peníze na lehkou váhu. A pokud už investují, často si vybírají produkty, které ne vždy slouží tomu správnému účelu. Tématem (nejen) letošního roku bude zajištění na penzi, protože nyní musí být každému jasné, že průběžný penzijní systém jej na bohatou penzi připravit nezvládne,“ upozorňuje i Žabža.

Detaily k navrhované novele zveřejnilo Ministerstvo financí ČR na svých stránkách zde.

