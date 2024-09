Se začátkem školního roku přibývá úrazů, pojišťovny občas řeší i kuriózní případy

Září znamená nejen návrat do školních lavic, ale podle statistik i jedno z nejrizikovějších období, co se počtu dětských zranění týče. Se zahájením školního roku a rozjezdem sportovních a zájmových kroužků totiž roste i počet úrazů. Mezi ty nejčastější patří zlomeniny a „nejnáchylnější“ bývají studenti druhého stupně základní školy.

„Nejvíce úrazů utrpí děti ve věkové kategorii 11 až 15 let. Statisticky vyšší úrazovost byla zjištěna u chlapců, dívky jsou zřejmě opatrnější a méně riskují,“ vysvětluje Jitka Urbaníková Volná, manažerka životního pojištění v České podnikatelské pojišťovně (ČPP), a dodává: „Ze statistik dále vyplývá, že více než polovina nahlašovaných úrazů jsou zlomeniny, pohmoždění a vykloubení, kam patří například fraktury dolních a horních končetin, přetržené kolenní vazy, podvrtnutí kolenního kloubu nebo podvrtnutí kotníku.

Nejčastější příčinou zranění bývají klopýtnutí a nejrůznější pády, jejichž následkem bývá také poranění hlavy, odřeniny a tržné rány. Velmi často dochází k úrazům při sportu a volnočasových aktivitách, kde jsou příčinou úrazů především pády na kolech, bruslích, koloběžkách nebo skateboardu.“ Nutno ale podotknout, že v pojišťovnách řeší i o něco kurioznější úrazy. „Řešili jsme třeba událost, kdy se při imitaci gorily v rámci školní výuky zranila mladá dívka, jelikož špatně ‚dostoupla‘ na levou ruku a poranila si malíček. V minulosti jsme pak řešili i případ malého chlapce, kterého kouslo divoké prase zavřené v ohradě,“ jmenuje Urbaníková Volná.

Přes šest tisíc hlášení a čtyřicet milionů korun

Pokud jde o konkrétní čísla, nejedná se o zrovna zanedbatelné údaje. Jen ČPP za poslední školní rok, tedy od loňského září do letošního června, eviduje 6 661 hlášení úrazových dětských škod s plněním 44,3 milionu korun, přičemž mezi děti se ve statistikách pojišťovny započítávají studenti do 26 let. Právě vysoké náklady, které z úrazů a jejich léčby vyplývají, jsou jedním z důvodů, proč pojišťovna dlouhodobě upozorňuje na význam úrazového pojištění dětí.

„U dětí doporučujeme pojištění nepodceňovat. Přece jen riziko úrazů je tu poměrně vysoké, zvlášť u dětí v pubertě nebo těch nejmenších do čtyř let. I menší úraz dítěte přitom může narušit rozpočet rodiny, proto je důležité mít krytá záda. Pojistná smlouva by se měla vždy sjednávat individuálně – a platí to i u dětí. U dítěte, které sportuje jen rekreačně, to bude určitě vypadat jinak než u dítěte, které se závodně věnuje určitému sportu. I to v rámci produktů NEON umíme pojistit,“ zmiňuje Urbaníková Volná a pokračuje: „Nabízíme rodinám možnost sjednat si pojištění až pro pět dětí, přičemž neomezený počet dětí může být pojištěn v rámci úrazového pojištění dospělého pojištěného. Dětem je pak možné sjednat speciální ‚dětská‘ rizika, jako jsou hospitalizace s doprovodem, ošetřování členem rodiny či připojištění zlomenin.“ Velkou výhodou je podle ní pojistné plnění hned od prvního dne. Pojišťovna vyplácí peníze už na základě lékařské zprávy z prvotního ošetření. Nečeká se tedy na úplné uzdravení klienta, ale peníze dorazí zpravidla do několika dnů. Díky tomu nemusí úraz finančně narušit chod domácnosti.

Pojistné přirozeně něco stojí, náklady na léčbu některých závažnějších úrazů ale mohou být i násobně vyšší. Samotná výše pojistného se určuje individuálně a ovlivňuje ji mimo jiné délka pojištění, skladba rizik nebo právě i potenciálně rizikový sport, kterému se dítě věnuje. „Vyplatí se sledovat různé slevové nabídky. Například u nás klienti získají slevu, pokud se rozhodnou s pojišťovnou komunikovat elektronicky nebo si zvýší pojistnou ochranu a vyberou i další připojištění,“ vysvětluje Urbaníková Volná s tím, že velkou motivací pro rodiče je i možnost odečíst si zaplacené pojistné na soukromém životním pojištění ze základu daně. V letošním roce lze odečíst až 48 tisíc korun, a to v celkovém úhrnu za pojištění dlouhodobé péče a daňově podporované produkty spoření na stáří. Sem kromě životního pojištění patří i penzijní připojištění, doplňkové penzijního spoření a dlouhodobý investiční produkt. Ročně tak lze na daních ušetřit až 7 200 korun.

