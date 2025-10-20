Češi odkládají peníze na stáří. Do DIP už jich investovalo 184 tisíc
Do dlouhodobého investičního produktu, který má sloužit k zajištění na stáří, vložilo za rok a tři čtvrtě peníze přes 184 tisíc Čechů. Vyplývá to ze statistik Asociace pro kapitálový trh (AKAT). V DIP může klient od loňského ledna investovat do akcií, dluhopisů, podílových fondů, spořicích či termínovaných účtů. V DIP bylo koncem září 5,9 miliardy korun. Z tohoto objemu tvoří přibližně sedm procent depozita, 89 procent investiční fondy a čtyři procenta ostatní investice.
Stát rozšířil možnosti, kterými si Češi mohou spořit na stáří, o takzvaný DIP od začátku loňského roku. Nabízí jej finanční instituce, tedy banky, investiční společnosti či obchodníci s cennými papíry. Lidé mohou odkládat peníze na důchod také prostřednictvím účastnických a transformovaných fondů penzijního připojištění, které má v ČR téměř polovina občanů.
„Z vývoje počtu uzavřených smluv je zřejmé, že směřujeme k překonání hranice 200 tisíc klientů DIP koncem letošního roku. Jako obzvláště pozitivní však vidím, že průměrně je na jednu smlouvu investováno již 32 tisíc korun. Spolu s průměrným objemem 160 tisíc korun na účastníka v penzijních fondech je zřejmé, že DIP velmi významně pomáhá zrychlovat tempo vytváření penzijních úspor prostřednictvím investic,“ uvedla výkonná ředitelka AKAT ČR Jana Brodani.
Největší nárůst počtu uzavřených smluv k DIP i investovaného majetku očekává předseda asociace Jaromír Sladkovský koncem letošního roku, stejně jako u řady dalších produktů s daňovým zvýhodněním na roční bázi. Je podle něj potěšitelné, že k vytváření penzijních úspor přispívá i řada zaměstnavatelů.
Počet lidí, kteří si spoří na penzi se státním příspěvkem v takzvaném třetím pilíři penzijního systému, klesl podle statistik ministerstva financí v prvním pololetí letošního roku o 54 tisíc na 3,944 milionu. V transformovaných fondech, kam už lidé nemohou vstupovat, bylo koncem června 1,874 milionu lidí. Bylo to o 147 tisíc méně než na konci roku 2024. Doplňkové penzijní spoření, které penzijní připojištění od roku 2013 nahradilo, mělo 2,07 milionu lidí. V jeho účastnických fondech počet lidí stoupl o 93 tisíc.
