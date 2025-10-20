Nový magazín právě vychází!

Češi odkládají peníze na stáří. Do DIP už jich investovalo 184 tisíc

Češi odkládají peníze na stáří. Do DIP už jich investovalo 184 tisíc

Bankovka v hodnotě 2000 korun
ČTK
ČTK
ČTK

Do dlouhodobého investičního produktu, který má sloužit k zajištění na stáří, vložilo za rok a tři čtvrtě peníze přes 184 tisíc Čechů. Vyplývá to ze statistik Asociace pro kapitálový trh (AKAT). V DIP může klient od loňského ledna investovat do akcií, dluhopisů, podílových fondů, spořicích či termínovaných účtů. V DIP bylo koncem září 5,9 miliardy korun. Z tohoto objemu tvoří přibližně sedm procent depozita, 89 procent investiční fondy a čtyři procenta ostatní investice.

Stát rozšířil možnosti, kterými si Češi mohou spořit na stáří, o takzvaný DIP od začátku loňského roku. Nabízí jej finanční instituce, tedy banky, investiční společnosti či obchodníci s cennými papíry. Lidé mohou odkládat peníze na důchod také prostřednictvím účastnických a transformovaných fondů penzijního připojištění, které má v ČR téměř polovina občanů.

„Z vývoje počtu uzavřených smluv je zřejmé, že směřujeme k překonání hranice 200 tisíc klientů DIP koncem letošního roku. Jako obzvláště pozitivní však vidím, že průměrně je na jednu smlouvu investováno již 32 tisíc korun. Spolu s průměrným objemem 160 tisíc korun na účastníka v penzijních fondech je zřejmé, že DIP velmi významně pomáhá zrychlovat tempo vytváření penzijních úspor prostřednictvím investic,“ uvedla výkonná ředitelka AKAT ČR Jana Brodani.

Největší nárůst počtu uzavřených smluv k DIP i investovaného majetku očekává předseda asociace Jaromír Sladkovský koncem letošního roku, stejně jako u řady dalších produktů s daňovým zvýhodněním na roční bázi. Je podle něj potěšitelné, že k vytváření penzijních úspor přispívá i řada zaměstnavatelů.

Počet lidí, kteří si spoří na penzi se státním příspěvkem v takzvaném třetím pilíři penzijního systému, klesl podle statistik ministerstva financí v prvním pololetí letošního roku o 54 tisíc na 3,944 milionu. V transformovaných fondech, kam už lidé nemohou vstupovat, bylo koncem června 1,874 milionu lidí. Bylo to o 147 tisíc méně než na konci roku 2024. Doplňkové penzijní spoření, které penzijní připojištění od roku 2013 nahradilo, mělo 2,07 milionu lidí. V jeho účastnických fondech počet lidí stoupl o 93 tisíc.

Učitelé dostanou od nového roku přidáno

Money

Učitelům a akademikům by se měly od ledna zvednout platové tarify o sedm procent. Asistentům pedagogů a některým lektorům by se mohly zvýšit o 2000 korun. Počítá s tím návrh nařízení, který zveřejnila na svém webu vláda. Dostala ho bez rozporů. Dá se očekávat, že ho schválí beze změn. Z předpisu a pokynů ministerstva školství k odměňování vyplývá, že podle náplně práce a délky praxe by se pedagogům tarif mohl zvednout o 1880 až 3800 korun a akademickým pracovníkům ze státních vysokých škol o 2460 až 4320 korun.

ČTK

Přečíst článek

Hádka v Bílém domě. Trump naléhal na Zelenského, aby přistoupil na Putinovy podmínky

Americký prezident Donald Trump a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
ČTK
ČTK
ČTK

Americký prezident Donald Trump při páteční schůzce v Bílém domě opakovaně naléhal na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby přijal ruské podmínky příměří. S odvoláním na zdroje obeznámené s obsahem jednání to napsal server listu Financial Times. Trump ukrajinskému lídrovi sdělil, že pokud Kyjev nepřistoupí na Putinovy podmínky, šéf Kremlu ji zničí.

Schůzka se podle svědků několikrát změnila v hádku, při níž Trump „neustále nadával“ a odmítl se zabývat mapami frontové linie, které mu ukrajinská delegace předložila. Ve vyjádření po jednání přitom podle agentury AP uvedl, že obě strany by měly přistoupit na zastavení bojů podél frontové linie.

12 fotografií v galerii

Trump nicméně podle několika evropských představitelů přítomných jednání doslova opakoval Putinovy argumenty. Zaznít mělo i tvrzení, že na Ukrajině probíhá „speciální operace, ani ne válka“. Trump také údajně řekl že má map po krk a ruská ekonomika si vede skvěle. Ještě nedávno přitom veřejně prohlásil, že ruské hospodářství je na pokraji zhroucení.

Podle Financial Times Trump naléhal, aby Ukrajina odevzdala Rusku celou Doněckou a Luhanskou oblast, a tak přijala Putinovu poslední nabídku, podle níž by se Moskva na oplátku stáhla z některých míst v Chersonské a Záporožské oblasti.

Protesty proti Trumpovi

OBRAZEM: Američané vyšli do ulic na protest proti Trumpovi

Politika

Masová shromáždění proti prezidentu Donaldu Trumpovi zaplnila v sobotu ulice či parky New Yorku, Los Angeles, Chicaga, Bostonu, Atlanty a dalších velkých amerických měst. Demonstranti se již potřetí od Trumpova lednového návratu do Bílého domu sešli pod heslem No Kings (Žádní králové) a dávali hlasitě najevo, že jeho způsob vlády považují za posun od demokracie k autoritářství, napsala agentura AP.

ČTK

Přečíst článek

„Dát (Doněckou a Luhanskou oblast) Rusku bez boje je pro ukrajinskou společnost nepřijatelné a Putin to ví,“ uvedl předseda zahraničního výboru ukrajinského parlamentu Oleksandr Merežko. Podle něj Putin návrhy používá k rozkladu Ukrajiny zevnitř.

Ukrajinská delegace podle evropských diplomatů odcházela roztrpčená. Jedna z evropských zemí podle Financial Times vyhodnotila setkání jako signál, že Trump je ochoten přistoupit na Putinovy maximální požadavky.

Trump po jednání uvedl v rozhovoru televizi Fox News, že je přesvědčen, že dokáže válku ukončit. „Putin si něco vezme – získal určité území," dodal.

Během napjatého rozhovoru americký prezident Zelenskému sdělil, že požadované střely dlouhého doletu Tomahawk Ukrajině neposkytne, alespoň prozatím, napsal web Axios s odvoláním na dva zdroje.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu
Aktualizováno

Příměří trvalo devět dní. Izrael ohlásil novou vlnu úderů proti Hamásu v Gaze

Politika

V Pásmu Gazy byl porušen klid zbraní a média hovoří o nejvážnější eskalaci násilí od 10. října, kdy začalo platit příměří mezi izraelskou armádou a palestinským teroristickým hnutím Hamás. Izraelské zdroje nejprve informovaly, že izraelští vojáci se v oblasti Rafáhu na jihu pásma stali terčem palestinských ozbrojenců, poté následovaly izraelské odvetné údery nejen na jihu území. Zatímco Izrael informoval o dvou svých mrtvých vojácích, podle palestinských zdrojů přišlo při izraelské odvetě o život nejméně 33 Palestinců. Izrael obviňuje z rozpoutání násilí Hamás, ten však tvrdí, že si incidentů v Rafáhu není vědom, nemá na nich podíl a že chce příměří dodržovat. Večer izraelská armáda oznámila, že na pokyn politického vedení začíná opět prosazovat klid zbraní, zároveň však varovala, že na jakékoli porušení příměří znovu odpoví.

ČTK

Přečíst článek

Střely by Ukrajině umožnily zasáhnout cíle hluboko v ruském vnitrozemí včetně Moskvy a Rusko jejich možnou přítomnost v ukrajinském arzenálu označilo za eskalaci ze strany USA.

Ukrajina stejně jako většina evropských zemí vyzývá Rusko, aby stáhlo vojska, která ovládají asi pětinu ukrajinského území. To Moskva odmítá a požaduje, aby před uzavřením případné mírové dohody byly vyřešeny „základní příčiny“ války. Za ty Moskva označuje například možnost Kyjeva vstoupit do NATO.

Plnohodnotnou invazi na Ukrajinu zahájilo Rusko na Putinův rozkaz 24. února 2022. Začal tím největší vojenský konflikt v Evropě od konce druhé světové války. Putin tehdy mimo jiné řekl, že Rusko bude usilovat o „demilitarizaci a denacifikaci“ Ukrajiny.

Druhý z těchto cílů je obvykle chápán jako požadavek na změnu režimu. Státní tisková agentura RIA Novosti nicméně v dubnu 2022 uvedla, že „denacifikace bude nevyhnutelně také deukrajinizací“ a „Ukrajina jasně nemůže být zachována jako název plně denacifikovaného státního útvaru“.

