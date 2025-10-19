Příměří trvalo devět dní. Izrael ohlásil novou vlnu úderů proti Hamásu v Gaze
Izraelská armáda na svém účtu na síti X uvedla, že zahájila novou vlnu úderů na jihu Pásma Gazy namířených proti cílům spojeným s palestinským teroristickým hnutím Hamás. Armáda podle svého vyjádření reaguje na hrubé porušení příměří z nedělního rána. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu předtím armádě nařídil, aby tvrdě zasáhla proti „teroristickým cílům“ v Pásmu Gazy. Podle izraelských médií tak učinil poté, co armáda už dopoledne zaútočila v oblasti Rafáhu v odvetě za palbu palestinských ozbrojenců. Hamás ovšem svůj podíl na incidentu v Rafáhu popřel.
Izrael také až do odvolání zastavil přísun humanitární pomoci do Pásma Gazy, informují světové tiskové agentury citující nejmenovaný izraelský bezpečnostní zdroj.
Jedním z terčů odpoledních úderů se stal systém tunelů, které Hamás dříve používal k zadržování izraelských rukojmích, napsal server The Times of Israel s odvoláním na armádní zdroj. Palestinská média zveřejnila snímek, který podle nich zachycujíce rozsáhlé údery v oblasti města Chán Júnis na jihu pásma. Také reportér agentury AFP informoval o úderech ve východní části Chán Júnisu.
Možnost dalších úderů v reakci na porušení příměří ze strany Hamásu dnes už dříve naznačil nejmenovaný představitel armády. Ten v online brífinku s novináři podle agentur Reuters a AFP hovořil o nejméně třech dnešních incidentech, při nichž údajně příslušníci Hamásu stříleli na izraelské jednotky za „žlutou linií“, kam se izraelské síly stáhly v rámci dohody o příměří. Vedle Rafáhu se podle něj jeden z těchto incidentů odehrál ve městě Bajt Lahíja na severu Pásma Gazy.
Dnešní střety a vzdušné údery v Pásmu Gazy představují nejvážnější eskalaci násilí od 10. října, kdy začalo platit příměří mezi Izraelem a Hamásem uzavřené na základě první fáze mírového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Agentura AFP s odvoláním na mluvčího úřadu civilní obrany v Gaze napsala, že při dnešních izraelských úderech zahynulo v pásmu 15 Palestinců.
Motoristé dělají při tvorbě nové vlády neskutečný virvál. Neuplyne den, aby o nich nebylo slyšet. Jak jsou malí, tak jsou hluční. O Turkovi a jeho neustálých průšvizích není potřeba trousit mnoho slov. Stačí říct, že s ním má problém nejen současný prezident Pavel, ale dokonce i jeho mentor Václav Klaus, který se na Turka prý „mračí“. Ostatně už samotný fakt, že se poslanci Motoristů cpou do vlády, zkritizoval.
