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newstream.cz Reality Home office není funkční model práce, říká Forejt ze společnosti Passerinvest

Home office není funkční model práce, říká Forejt ze společnosti Passerinvest

Hila, Passerinvest, Brumlovka
Profimedia
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Radim Passer je jedním z mála developerů, který se v Praze věnuje výstavbě kanceláří. Nyní má rozpracované dva velké projekty a přichystaný třetí. Stále se pohybuje na své oblíbené Brumlovce. Přestože pro své vyrůstající kanceláře zatím nemá nájemce, věří, že je sežene. „Práce z domova totiž není funkční model,“ říká Eduard Forejt, ředitel developmentu v Passerinvest Group.

Společnost má nyní rozestavěné dva velké projekty. Hila na Brumlovce a Sequoia v pražských Roztylech. A přestože je začala stavět v době, kdy ještě neměla potvrzeného žádného budoucího nájemce, a dosud ani nemá, věří, že nájemci přijdou.

Jednak je na pražské trhu s kancelářemi těsno, nové se prakticky nestaví, a obsazenost stávajících dosahuje pětadevadesáti procent. A za druhé, lidé se z práce z domova houfně vracejí do kanceláří.

Celý díl podcastu s Eduardem Forejtem vychází již zítra ráno

„Už v době covidu jsem říkal, že práce z domova není trvanlivé řešení. Není to funkční model, a to z mnoha důvodů,“ říká Forejt. A důvody vyjmenovává. „Ztrácíte kontakt s firmou. Když je vaší židlí IKEA, tak nejste Passerinvest. Práce z domova má také negativní vlivy na fungování rodiny. To jsou všechno vlivy, které jsme poznali v době ekonomické krize roku 2008, a znovu prožili v době covidu.“ 

Nyní podle něj silně roste návrat zaměstnanců do kanceláří, a také tlak firem na to, aby se lidé vrátili. I proto jeho firma sází na výstavbu nových kancelářských prostor. Zároveň zmiňuje fakt, že již vystavěné kancelářské objekty v Praze postupně stárnou, a firmy budou hledat moderní, na nejvyšší technologické úrovni.

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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Fotogalerie: Tahle vila vypadá nenápadně. Jenže z každého pokoje vidí na hrad

Vila Vicus na Slovensku
Tomáš Manina, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Rodinná vila v Nitře je přesným opakem okázalých vil, které chtějí ohromit už z ulice. Je nízká, klidná a střídmá. Jenže uvnitř pracuje s výhledem, světlem a materiály tak přesně, že z obyčejného bydlení dělá tichý luxus.

Pod nitranským Zoborem vznikl rodinný dům, který ukazuje jiný typ luxusu než okázalé vily s velkými gesty. Villa od studia sebastian nagy | architects stojí na svahovitém pozemku na okraji Nitry, v místě, kde se město zvedá směrem k lesu a otevírá výhled na centrum, Kalvárii i Nitranský hrad.

Právě výhled byl jedním z hlavních zadání investora. Architekt Sebastian Nagy proto navrhl jednopodlažní dům tak, aby se každá obytná místnost otevírala směrem k jižnímu panoramatu. Výhled tu ale nefunguje jako efektní atrakce. Je součástí každodenního provozu domu, stejně jako světlo, stín, terasa nebo návaznost na zahradu.

Dům s užitnou plochou 158 metrů čtverečních nestaví na velikosti ani okázalosti. Jeho kvalita spočívá v přesné práci s dispozicí, materiály a orientací ke světovým stranám. 

16 fotografií v galerii

Dům, který se nesnaží přehlušit místo

Nejvýraznějším prvkem vily je dřevěná pergola, která obíhá jižní část domu. Nejde jen o designový detail. Pergola spojuje jednotlivé části stavby, vytváří terasy, stíní prosklenou fasádu a zároveň propojuje interiér se zahradou. V zimě dům využívá slunce, které proniká přes jižní okna. V létě naopak pergola pomáhá interiér chránit před přehříváním. Dům tak neřeší komfort okázalými technologiemi, ale chytrou orientací, stínem a proporcemi.

Vila na Bali

Bali místo Smíchova. Čeští investoři kupují vily na druhém konci světa

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Za cenu menšího bytu v Praze prodávají čeští developeři na Bali vily s bazénem a slibují výnos kolem dvanácti procent. První projekt je vyprodaný, další v přípravě.

Petra Nehasilová

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Architekt pracoval v návrhu jen s omezenou, ale velmi promyšlenou paletou materiálů. Spišský travertin přechází z interiéru až na terasu, takže se hranice mezi domem a zahradou přirozeně rozmazává. Dřevo se objevuje na podlahách, v pergole i v přiznaném krovu. Interiér doplňují hliněné omítky, exteriér surový kámen a žulové kostky.

Dispozice je praktická: převýšený obytný prostor s kuchyní a jídelnou, hlavní ložnice, dva dětské pokoje, dvě koupelny a technické zázemí. Na severní straně je také letní kuchyně. Dům nesází na efektní gesta, ale na promyšlené propojení jednotlivých částí. Interiér, terasa, zahrada a výhled nejsou oddělené světy. Fungují jako jeden celek.

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Babiš natahuje trapný spor o Ankaru

Prezident Petr Pavel a předseda vlády Andrej Babiš (ANO)
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Vypadá to jako jakási nikdy nekončící šachová partie mezi prezidentem Pavlem a premiérem Babišem. Tah střídá tah, jednou to vypadá, že má navrch Pavel, třeba když zablokoval Turka. Teď zase vede Babiš, když si z Pavlovy snahy letět do Ankary dělá okatě legraci.

Prezident Pavel ohlásil, že se v pondělí zúčastní jednání vlády. Má na to právo, Babiš jen pokrčil rameny. Zároveň si neodpustil poznámku, že neví, proč na vládu Pavel jde, ale že se k jeho případným impulsům následně vyjádří. Babiš dobře ví, proč chce Pavel přijít na vládu. Chce mít jasno o české delegaci na červencový summit NATO v Turecku. Chce tam letět.

Babiš mnoho dní vykládal, že 8. června se rozhodne, zda vláda pustí Pavla do letadla, nebo ne. Všem bylo jasné, že ho tam pustit nechce. Jenže Pavel na tom umanutě trvá. Hrozí ústavní žalobou. S tím si asi Babiš příliš hlavu neláme. Důležitější pro něj je, aby si udržel vládní koalici, udělal Macinkovi a Okamurovi bene.

Prezident Petr Pavel a předseda vlády Andrej Babiš (ANO)

Pavel i Babiš v Ankaře? Vláda zvažuje kompromis pro summit NATO

Politika

Spor mezi vládou a prezidentem o summit NATO dál nemá jasné řešení. Kabinet měl rozhodnout 8. června, premiér Andrej Babiš ale naznačil možný odklad a do hry se vrací kompromis, podle něhož by do Ankary jeli on i Petr Pavel. Právě tam se přitom bude řešit jedno z nejcitlivějších témat pro Česko: obranné výdaje a tlak spojenců na jejich navýšení.

ČTK

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Jenže, Pavel má spoustu pravomocí, které potřebuje vláda uplatňovat. Aktuálně má prezident kontrasignovat nového šéfa generálního štábu armády. Pavel se podpisu nebrání, dělá tím ústupek Babišovi. Ještě nepodepsal. Ukazuje premiérovi, že ho není možné jen tak vyšachovat. Takových podpisů bude v budoucnu víc.

Babiš to ví. Stojí mezi dvěma kameny. Blíž mu je myšlenka udržení vládní koalice. Vláda je víc než dobré vztahy s Pavlem. Prezident patrně nikam nepoletí, dozví se to za čtrnáct dní. Posunutí termínu rozhodnutí je další puberťácký Macinkův dloubanec. V pondělí budeme sledovat jen natahovanou kaši sporů prezidenta a premiéra.

Jak to bylo

Jen pro připomenutí, Pavel se stal na tři roky předsedou vojenského výboru NATO v roce 2015. Byla to pro Česko velká čest. Pavla navrhla Sobotkova vláda, v níž byl Andrej Babiš ministrem financí. Babiš se Sobotkou byla vláda z rozumu, neměli se rádi. Pavla na post v NATO musel schválit tehdejší prezident, tím byl Miloš Zeman. Vida, jaké pravomoci má prezident.

Zeman Pavla schválil, byl to tehdy „jen“ voják. Nyní na něm nenechá nit suchou. Spor o Ankaru se může jevit jako klíčový okamžik pro rozdělení moci v Česku. Z jiného úhlu pohledu ho lze brát jako půtku zástupců malého národa, kde se velkorysost nenosí.

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