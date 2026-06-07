Home office není funkční model práce, říká Forejt ze společnosti Passerinvest
Radim Passer je jedním z mála developerů, který se v Praze věnuje výstavbě kanceláří. Nyní má rozpracované dva velké projekty a přichystaný třetí. Stále se pohybuje na své oblíbené Brumlovce. Přestože pro své vyrůstající kanceláře zatím nemá nájemce, věří, že je sežene. „Práce z domova totiž není funkční model,“ říká Eduard Forejt, ředitel developmentu v Passerinvest Group.
Společnost má nyní rozestavěné dva velké projekty. Hila na Brumlovce a Sequoia v pražských Roztylech. A přestože je začala stavět v době, kdy ještě neměla potvrzeného žádného budoucího nájemce, a dosud ani nemá, věří, že nájemci přijdou.
Jednak je na pražské trhu s kancelářemi těsno, nové se prakticky nestaví, a obsazenost stávajících dosahuje pětadevadesáti procent. A za druhé, lidé se z práce z domova houfně vracejí do kanceláří.
Celý díl podcastu s Eduardem Forejtem vychází již zítra ráno
„Už v době covidu jsem říkal, že práce z domova není trvanlivé řešení. Není to funkční model, a to z mnoha důvodů,“ říká Forejt. A důvody vyjmenovává. „Ztrácíte kontakt s firmou. Když je vaší židlí IKEA, tak nejste Passerinvest. Práce z domova má také negativní vlivy na fungování rodiny. To jsou všechno vlivy, které jsme poznali v době ekonomické krize roku 2008, a znovu prožili v době covidu.“
Nyní podle něj silně roste návrat zaměstnanců do kanceláří, a také tlak firem na to, aby se lidé vrátili. I proto jeho firma sází na výstavbu nových kancelářských prostor. Zároveň zmiňuje fakt, že již vystavěné kancelářské objekty v Praze postupně stárnou, a firmy budou hledat moderní, na nejvyšší technologické úrovni.
Vychází jarní Realitní CLUB
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