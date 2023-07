Inverzní výnosová křivka teď nahrává krátkodobým investicím, říká ekonom Štěpán Křeček

Vysoká inflace nás sice potrápila, současně ale přiměla řadu lidí více přemýšlet nad svými úsporami. Přirozeně tak vzrostl zájem o investice a přetrvává i v době, kdy se pomalu blýská na lepší časy. Očekávané zlepšení ekonomické situace nejenže zvýhodňuje krátkodobé produkty, ale také přispívá k růstu akciových trhů. „Od začátku roku výrazně narostly především velké technologické tituly ve Spojených státech, některé dokonce o více než 100 procent,“ upřesňuje Štěpán Křeček, hlavní ekonom BH Securities.

Je dnes prostřednictvím investic možné inflaci překonat?

V tuto chvíli je bohužel inflace tak vysoká, že prostřednictvím bezpečných a málo rizikových investic překonat nejde. Nicméně platí, že investor by se měl primárně snažit o dlouhodobé zhodnocování svých prostředků – a to určitě lze. Pomalu se dostáváme na jednocifernou inflaci, v dalších letech by tak neměl být problém ji pomocí investic pokořit.

Do jakých produktů se aktuálně „vyplatí“ investovat?

Je třeba rozlišovat určité typy investorů. Konzervativním investorům, kteří nechtějí riskovat, bych doporučil státní pokladniční poukázky. To je nástroj, který nabízí vysoké úrokové sazby a zároveň je zcela bezrizikový, protože je vydaný českým státem. Je dokonce méně rizikový než bankovní účet. Navíc jsou pokladniční poukázky na rozdíl od spořicího nebo termínovaného účtu zcela osvobozeny od 15procentní srážkové daně. Dříve to byl nástroj, který banky nabízely jen nejmajetnějším klientům v rámci privátního bankovnictví. V BH Securities jsme ale tuto možnost otevřeli i „menším investorům“, protože umožňujeme investice už od 100 tisíc korun.

Pokud jde o dynamické investory s delším investičním horizontem, určitě by je měl zajímat současný růst na akciovém trhu. Od začátku roku výrazně narostly především velké technologické tituly ve Spojených státech, některé dokonce o více než 100 procent. Češi navíc začínají poměrně rádi investovat do malých a středních českých firem, což umožňují například private equity fondy, které máme i u nás v BH Securities.

Vraťme se ještě ke zmíněným pokladničním poukázkám. Ty jsou tedy určené jen pro krátkodobé investice? Co když má investor zájem o dlouhodobý konzervativní produkt?

Ano, jedná se o krátkodobý nástroj vhodný pro investování do jednoho roku. Na delší období se nevypisují, bývají ale naopak i kratší, třeba šestiměsíční. Pokud by měl investor zájem o dlouhodobější horizont, přechází se do státních dluhopisů, kde mohou být i desetileté nebo dokonce třicetileté produkty. Teď ale máme paradoxní situaci s takzvanou inverzní výnosovou křivkou. Zatímco běžně mají produkty s krátkým horizontem nižší výnosy než produkty s dlouhým horizontem, teď se situace otočila. Došlo k inverzi výnosové křivky a krátkodobé produkty mají výrazně vyšší úrokové sazby.

Čím je to způsobeno?

Počítá se s postupným zlepšováním ekonomické situace a výrazným snižováním úrokových sazeb. Proto jsou nižší i výnosy v dlouhodobém horizontu. Investoři toho mohou využít nákupem krátkodobých produktů, které teď nabízejí extrémně vysoké sazby. Dlouhodobé horizonty jsou také velice zajímavé a dostáváme se na nich na sazby převyšující čtyři procenta, což bylo ještě v érách nízké inflace jen velmi těžko dosažitelné. Vyplatí se tedy investovat do obou typů nástrojů.

A jak si vedou investice do nemovitostí?

Tam hodně záleží na tom, jakou podobu investice zvolíme. Na nákup vlastní nemovitosti je potřeba poměrně hodně peněz. I to je ale samozřejmě možnost, protože vidíme, že ceny nemovitostí na realitním trhu stagnují, někde dokonce i klesají. Lze tak vytipovat nemovitosti na dlouhodobou investici, které mohou být velmi zajímavé. Osobně bych ale doporučil investovat především do fondů, kde nejsme vázáni jen na jednu konkrétní nemovitost. Investice se ve fondech rozprostřou do více projektů, takže jsou méně rizikové. Soustředil bych se určitě na fondy, které mají indexováné nájmy, protože těm teď výrazně rostly příjmy. S indexovanými nájmy se většinou pracuje u prémiových kancelářských nemovitostí, na které se zaměřuje i BHS Real Estate Fund. Díky tomu může Fond investorům nabídnout zajímavé výnosy i v době, kdy realitní trh spíše stagnuje.

Celkově nabízíte v BH Securities velmi široké portfolio investičních produktů a služeb. Zaznamenali jste v posledních letech nějaké nové trendy nebo změny v chování investorů?

Určitě můžeme říct, že jak jsme procházeli krizovým obdobím, lidé zvýšili svou poptávku po fyzickém zlatě. Zajímají se hlavně o takové produkty, které kromě samotné hodnoty zlata nabízejí ještě další přidanou hodnotu. Jedná se třeba o omezené ražby mincí. My proto dlouhodobě spolupracujeme s Michalem Vitanovským, známým medailerem a umělcem, který je autorem řádů Bílého lva a Tomáše Garrigua Masaryka. U limitovaných edicí mincí je výhodou nejen osvobození od DPH, ale také ta velká umělecká hodnota, která produkt v čase zhodnocuje.

Kromě toho bych řekl, že se pomalu zastavil velký zájem o nemovitosti, který jsme tady dlouho viděli. Pokud jde o akcie, tam je vývoj hodně závislý na tom, co se odehrává v ekonomice. Měli jsme tady extrémně úspěšný rok 2021, extrémně neúspěšný rok 2022 a zatím extrémně úspěšný rok 2023. Je to jako na houpačce, což některé lidi odrazuje a raději se pouštějí do méně rizikových investic, jakými jsou třeba právě pokladniční poukázky nebo státní dluhopisy, ve kterých chtějí turbulentní období přečkat.

V tuto chvíli už nám tedy ekonomická recese nehrozí?

Jsem přesvědčený, že krizové období spojené s covidem, válkou, energetickou krizí a vysokou inflací pomalu končí. Tak hovoří i výhledy renomovaných institucí. Všechna makrodata se zlepšují, ekonomické problémy se daří řešit a už příští rok přinese výrazné zotavení ekonomiky, vrátíme se ke svižnějšímu ekonomickému růstu. Také se stále udržuje velice nízká nezaměstnanost, což vede k růstu mezd. Kvůli inflaci tedy zatím jen nominálně, s očekávaným snížením inflace se ale zase vrátíme i k růstu reálných mezd. Myslím, že důležitou roli při oživení a růstu ekonomiky sehraje umělá inteligence, která se velice pravděpodobně bude zavádět do všech možných odvětví ekonomiky. Stroje budou stále více kromě manuální práce nahrazovat i tu intelektuální. To podle mě vytvoří podmínky pro další růst. Ostatně už teď se to odráží v akciích velkých technologických společností. To je další trend, který ovládá investiční svět a lidé by ho neměli minout.

Co všechny tyto změny znamenají pro investory, jak by na ně měli reagovat?

Je třeba, aby se lidé začali více starat o své peníze a nenechávali je jen tak ležet v bance. Měli by se konečně stát kapitalisty, kteří kromě mzdy inkasují i kapitálové příjmy. Je také důležité, aby všechny peníze nedávali jen do jedné investice, ale aby je rozdělili do více typů aktiv. Určitě bych doporučil nejen konzervativní nástroje, ale i akcie. Zvláště pokud mají lidé delší investiční horizont. I když pak v budoucnu přijdou další turbulence, široce poskládané portfolio si s nimi bez problémů poradí. Někdy se zkrátka více daří akciím, jindy to táhnou pokladniční poukázky.

Jaké je české investiční prostředí a jací jsou Češi investoři?

Určitě si stojíme hůř než Spojené státy, kde je ta tradice obrovská a je zcela běžné investovat už od útlého věku. Bohužel v Česku se zatím příliš nepodařilo nastartovat burzu, navzdory tomu, že tam máme skvělého Petra Koblice, prezidenta Evropské federace burz. České firmy se ovšem stále raději financují prostřednictvím bank, než aby šly na burzu. Doufám, že se to zlepší. Obecně bych ale řekl, že finanční gramotnost roste, lidé se zajímají o různé možnosti a inflační epizoda tomu určitě hodně pomohla.

Češi jsou obecně spíše národem „spořílků“. Dříve tady byly vkladní knížky a lidé v tom dál pokračují. Dávají své peníze do banky a moc se nestarají o to, jestli jsou na nejlepším možném místě. Velkou oblibu mají produkty, kde je nějaká forma státní podpory. Viděli jsme to u stavebního spoření nebo penzijního připojištění, byť si troufám říct, že tyto produkty jsou, co se výnosu týče, silně podprůměrné. Myslím, že lidé by měli srovnávat konečné výnosy jednotlivých produktů a jít tam, kde je to nejvýhodnější. Vždy ale jen ve spolupráci s renomovanými partnery, kteří mají dobrou historii.

Nejen investorům jistě pomohlo současné posilování koruny. Čím je způsobeno?

Jsme v zajímavé situaci, kdy mnohé firmy chtějí ušetřit na úrocích a berou si úvěry v eurech. Mohou tak získat výhodnější úrokovou sazbu, nicméně ve finále potřebují koruny. Směňují tedy eura na koruny, čímž vytvářejí poptávku po koruně, která pak měnu posiluje. Ten efekt je poměrně silný, protože tímto způsobem se řeší zhruba polovina firemních úvěrů. Také se už v minulosti ukázalo, že ČNB stojí o silný kurz koruny, protože v době, kdy koruna oslabovala, docházelo k intervencím na její posílení. Investoři proto korunu vnímají jako stabilní měnu v našem regionu.

Štěpán Křeček

Pracuje na pozici hlavního ekonoma u obchodníka s cennými papíry BH Securities, kde odpovídá za tvorbu makroekonomických analýz a strategických podkladů. Aktuálně patří mezi nejcitovanější české ekonomy a rovněž působí na pozici ekonomického poradce premiéra České republiky. Kromě toho je autorem podcastu Offline Štěpána Křečka, který překonal hranici milionu poslechů a v soutěži Podcast roku se umístil na 5. místě v kategorii Byznys a osobní finance.

Autor: Klára Sudová