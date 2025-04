Komodity letos vynášejí, jejich index přidal osm procent

Ceny komodit se v prvním čtvrtletí na světových trzích spíše zvyšují, nejvíce zdražily průmyslové a drahé kovy a káva. Naopak výrazně zlevňuje kakao a pomerančový džus. Nižší jsou také ceny evropského plynu a elektřiny. Komoditní index agentury Bloomberg od začátku roku vykazuje přibližně osmiprocentní nárůst.

„Většina sledovaných komodit letos posiluje,“ uvedl analytik XTB Jiří Tyleček. Pokud by se však hrozby obchodních válek dál stupňovaly, mizející poptávka by podle něj řadu komodit mohla výrazně zasáhnout. Komoditám letos hraje do karet i kurz dolaru, který ztrácí kolem pěti procent.

Nejvyšší růst z komoditního trhu předvádí zlato, které postupně vylepšuje rekordy. Jeho cena v prvním čtvrtletí vzrostla o 19 procent a může růst i nadále, pokud budou přetrvávat geopolitická rizika, zvýšená inflace, vysoké zadlužení a deficity vlád spolu s postupným oslabováním dolaru, řekl analytik Golden Gate Pavel Ryba.

Stříbro od začátku roku vykazuje růst o 18 procent. Dařilo se i palladiu, které přidalo zhruba deset procent, platina posílila téměř o 13 procent.

Podobný růst předvádí podle Tylečka rovněž káva, která taktéž v prvním čtvrtletí zvýšila historické rekordy. Obchodníci vyhlížejí začátek sklizně kávy arabica v Brazílii, která ukáže, jak výrazně klesly očekávané výnosy komodity kvůli loňskému suchu.

Citelně zdražily průmyslové kovy. Měď v Londýně zpevnila zatím o 11 procent, nikl o čtyři procenta, hliník naopak jedno procento ztrácí. Měď se ocitla ve specifické situaci kvůli vysoké poptávce z USA, kde americká administrativa hrozí brzkým zavedením cel na tento kov.

Cena ročního kontraktu na zemní plyn na trhu v Nizozemsku vykazuje pokles o 24 procent, obchodníci ale postupně snižují sázky na brzký konec ruské agrese na Ukrajině. V korekci je letos také cena elektřiny, roční kontrakt na burze v Lipsku ztrácí zhruba deset procent.

Výrazné ztráty má letos kakao, jeho cena spadla o 30 procent. Na sklonku minulého roku však byla na rekordu. Za propadem stojí lepšící se počasí v západní Africe, které slibuje vyšší sklizeň, a také propad poptávky po výrobcích z kakaa, o kterém hovoří jejich producenti. Propad zasáhl i cenu pomerančového džusu, letošní ztráty už dosahují 50 procent. Hlavním důvodem je očekávaná nadúroda pomerančů v Brazílii v letošní sezoně.

U ropy se cena severomořského Brentu i americké West Texas Intermediate (WTI) pohybují na pomezí zisku a ztrát. Vliv má očekávaný přebytek suroviny na trhu v tomto roce a také plán producentů ropy ze skupiny OPEC+ zvýšit nabídku. Vzhůru ale cenu tlačí riziko sankcí na velké ropné producenty a v posledních týdnech i negativní vývoj vztahů mezi USA a Íránem.

Ceny obilovin se drží na nízkých úrovních. Obchodníci se obávají recipročních cel, která by snížila poptávku po obilovinách z USA na zahraničních trzích. Cena kukuřice letos kolísá mezi ziskem a ztrátou, cena pšenice pak vykazuje asi tříprocentní pokles. Obchodníci zde vidí příležitost na znovuobnovení Černomořské obilné dohody mezi Ukrajinou a Ruskem. Cena sójových bodů pak přidává dvě procenta.