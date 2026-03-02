Turkův případ otevřel debatu: Má prezident právo odmítnout ministra? Češi mají jasno
Téměř tři pětiny Čechů si myslí, že má prezident zasahovat do činnosti vlády, má tak ale činit pouze v omezené míře. Podle necelých dvou třetin veřejnosti by prezident měl mít právo odmítnout jmenování ministra, mělo by se tak ale dít jen v ojedinělých případech. Více než polovina obyvatel naproti tomu tvrdí, že hlava státu by ministry navržené premiérem měla jmenovat. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění.
Prezident Petr Pavel, který odmítl ministrem jmenovat kandidáta vládních Motoristů Filipa Turka, se podle průzkumu těší u veřejnosti velké oblibě. Lidé pozitivně hodnotí mimo jiné to, jak reprezentuje republiku v zahraničí a jakým způsobem dbá o důstojnost a vážnost prezidentského úřadu.
Co si myslí Češi?
Necelá třetina lidí v průzkumu uvedla, že by prezident vůbec neměl zasahovat do činnosti vlády. Více než čtvrtina pak zastává názor, že by měl jmenovat ministry na základě vlastního uvážení. Pětina dotázaných si myslí, že by prezident neměl mít nikdy právo odmítnout ministra navrženého premiérem, zjistil průzkum.
Útok Spojených států a Izraele na Írán může podle Tomia Okamury zpustit další vlnu masové migrace. Prohlásil to před jednáním koaliční rady. Zakladatel SDP si dál jede svou protimigrační notu, která mu tolik zabírá u voličů. Ale zapomněl, že šejkové nejsou Ukrajinci.
Dalibor Martínek: Šejkové podle Okamury prchnou do Česka
Názory
Útok Spojených států a Izraele na Írán může podle Tomia Okamury zpustit další vlnu masové migrace. Prohlásil to před jednáním koaliční rady. Zakladatel SDP si dál jede svou protimigrační notu, která mu tolik zabírá u voličů. Ale zapomněl, že šejkové nejsou Ukrajinci.
Přímá volba prezidenta je veřejností vnímána jako nejvhodnější způsob výběru prezidenta. Podporují ji podle CVVM čtyři pětiny občanů. Přibližně polovina lidí se shoduje, že pro výkon funkce prezidenta nezáleží na tom, zda byl kandidát v minulosti zapojen do politiky.
Průzkum se uskutečnil na konci ledna a začátkem února, zúčastnilo se ho 1725 lidí.
Vláda si schválila etický kodex. Dokument plný vzletných vět o důvěře veřejnosti, prevenci střetu zájmů a povinnosti opustit jednání už při pouhém „zdání“ konfliktu. Na papíře působí přesvědčivě. Jenže česká politika má dlouhodobě problém ne s tím, co píše do dokumentů, ale s tím, co skutečně dělá.
Michal Nosek: Kodex snese vše, jaká ale bude realita?
Názory
Vláda si schválila etický kodex. Dokument plný vzletných vět o důvěře veřejnosti, prevenci střetu zájmů a povinnosti opustit jednání už při pouhém „zdání“ konfliktu. Na papíře působí přesvědčivě. Jenže česká politika má dlouhodobě problém ne s tím, co píše do dokumentů, ale s tím, co skutečně dělá.