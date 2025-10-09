Patrioti pro Evropu neuspěli. Leyenová ustála další pokus o odvolání
Evropská komise a její šéfka Ursula von der Leyenová ustály obě hlasování o vyslovení nedůvěry v Evropském parlamentu. Návrh na odvolání komise podaný frakcí Patrioti pro Evropu podpořilo 179 europoslanců, 378 hlasovalo proti a 37 se hlasování zdrželo. Pro druhý návrh, který předložila frakce Levice v Evropském parlamentu (GUE/NGL), zvedlo ruku 133 evropských zákonodárců, 383 hlasovalo proti a 78 se zdrželo hlasování.
Europarlament se poprvé zabýval dvěma žádostmi o odvolání komise najednou.
„Chybná zelená politika“
Populistická frakce Patrioti pro Evropu návrh podala, protože jí vadí obchodní dohody, jež komise vyjednala se Spojenými státy a s jihoamerickým obchodním blokem Mercosur. EK podle frakce rovněž byla v posledních letech zapojena do několika finančních skandálů, opakovaně porušovala požadavek transparentnosti a překračuje své pravomoci. Uskupení v návrhu také kritizovalo „chybnou zelenou politiku“, kvůli které podle něj neustále klesá evropská konkurenceschopnost.
Krajně levicová GUE/NGL s obchodní politikou komise rovněž nesouhlasí. Obchodní dohoda mezi EU a USA poškozuje evropské zájmy, zatímco dohoda s Mercosurem může být rizikem pro evropské zemědělce, míní předkladatelé návrhu. Zatímco Patrioti si stěžují na prosazování zelené politiky, podle levicové frakce naopak komise zelenou politiku neprosazuje dostatečně.
Levice v EP komisi ale vytýká především to, co považuje za nečinnost výkonné moci EU v souvislosti s ofenzivou Izraele v Pásmu Gazy, kterou frakce nazvala genocidou. „EU nepozastavila asociační dohodu mezi EU a Izraelem ani neuvalila sankce, na rozdíl od opatření, která byla přijata proti Rusku,“ uvedlo uskupení.
Von der Leyenová a její tým eurokomisařů už letos ustáli jeden pokus o odvolání, a to v červenci, kdy návrh podpořilo 175 europoslanců, 360 bylo proti a 18 se hlasování zdrželo. Pro hlasování tehdy shromáždil potřebné podpisy rumunský pravicový europoslanec Gheorghe Piperea z frakce Evropských konzervativců a reformistů (ECR), který šéfku EK obvinil ze závažných pochybení a nedostatku transparentnosti, mimo jiné kvůli takzvané kauze Pfizergate.
Poslední čtyři desetiletí přinesla období, kterému ekonomové říkají Great Moderation. Od poloviny 80. let zažívají vyspělé země nebývalou cenovou stabilitu a jen mírné výkyvy hospodářského růstu, přičemž globální finanční krize v letech 2008–2009 tuto stabilitu dočasně narušila, ale neukončila.
Lukáš Kovanda: Za stabilní ekonomikou nestojí měnové nástroje, ale právní stát
Názory
Poslední čtyři desetiletí přinesla období, kterému ekonomové říkají Great Moderation. Od poloviny 80. let zažívají vyspělé země nebývalou cenovou stabilitu a jen mírné výkyvy hospodářského růstu, přičemž globální finanční krize v letech 2008–2009 tuto stabilitu dočasně narušila, ale neukončila.
Až doživotí hrozí úředníkovi z archívu varšavské radnice, kterého polské úřady obvinily ze špionáže pro Rusko. Archivář pět let předával ruské civilní rozvědce materiály, které mohly uškodit Polsku, napsal list Gazeta Wyborcza na svém webu.
Polákovi hrozí doživotí za špionáž pro Rusy
Politika
Až doživotí hrozí úředníkovi z archívu varšavské radnice, kterého polské úřady obvinily ze špionáže pro Rusko. Archivář pět let předával ruské civilní rozvědce materiály, které mohly uškodit Polsku, napsal list Gazeta Wyborcza na svém webu.