Lukáš Kovanda: Stříbro láme rekordy. Je však jeho současná cena udržitelná?
Stříbro pokračuje ve svém rekordním tažení. Včera uzavřelo na historicky nominálně nejvyšší ceně, takřka 58 dolarů za troyskou unci, vyplývá z dat agentury Bloomberg. Přitom teprve letos 10. října pokořilo svůj dosavadní historický rekord, už pořádně „vousatý“, z 18. ledna 1980, kdy uzavřelo na ceně 49,45 dolaru za unci. Tato přes 45 let stará uzavírací cena je nyní nadále rekordní v reálném vyjádření, v očištění o inflaci, neboť v současnosti právě kvůli inflaci, jež od roku 1980 nastala, odpovídá ceně zhruba 206,5 dolaru.
Včerejší rekordní nominální cena stříbra je tak reálně stále zhruba 3,6krát nižší než jeho uzavírací cena z 18. ledna 1980, která tedy zůstává rekordní v reálném vyjádření, v očištění o inflaci. V lednu 1980 však cenu stříbra vyšponovala na rekord několikaměsíční mimořádná spekulace bratří Huntových z USA, kteří na masivní dluh skoupili třetinu globálních zásob stříbra drženého investory s výjimkou vlád.
V přepočtu do korun stříbro včera vůbec poprvé v historii uzavřelo nad cenovou úrovní 1200 korun za troyskou unci. To znamená, že se cena kovu blíží úrovni 40 tisíc korun za kilogram. Přitom přesně před rokem stál kilogram stříbra jen něco přes 20 tisíc korun.
Je cena udržitelná?
Na trhu se však množí úvahy, že současná cena stříbra je neudržitelná. Situace z roku 1980, kdy doslova několik jednotlivců zmanipulovalo celý trh se stříbrem, dnes už není možná, například z důvodu pokročilejší regulace. A pomineme-li právě situaci z přelomu 70. a 80. let, je nynější cena stříbra extrémní. Tendence návratu k běžnějším cenovým úrovním se tedy už brzy může projevit jako natolik silná, že vyvolá i citelnou korekci ceny stříbra.
O extrémní ceně stříbra svědčí i to, že je nyní nejdražší ve vyjádření ve zlatě za celé období od začátku srpna 2021, a to přitom letos zlato rovněž překonává historický rekord za rekordem. Při včerejším uzavření burz bylo možné za unci zlata pořídit jen necelých 73 uncí stříbra. To je nejméně od 6. srpna 2021, vyplývá z dat agentury Bloomberg (viz graf níže).
Cenu stříbra bezprostředně žene vzhůru nikoli masivní spekulace, ba manipulace s trhem jako roku 1980, nýbrž nízké zásoby kovu v klíčových skladovacích místech světa. Letošní vysoká poptávka po zlatě – motivovaná geopolitickým napětím, nákupy centrálních bank v čele s tou čínskou snažících se o snížení držení dolaru či vyhlídkou snižování úrokových sazeb v podání zejména americké centrální banky – pohání také poptávku po stříbru coby jeho alternativě.
Obava ze zavedení nových cel na dovoz stříbra ze strany USA vedla letos v první polovině roku k navýšení jeho vývozu právě do Ameriky. Londýnský trh se stříbrem se tak ocitl v tísnivé situaci stran zásob kovu, které má k dispozici, takže zvýšil svůj dovoz stříbra pro změnu například z Šanghajské burzy termínových kontraktů, resp. k ní přidružených skladišť. V těchto úložných prostorech je nyní nejméně stříbra od roku 2015 poté, co Čína letos v říjnu vyvezla 660 tun kovu, nejvíce v dějinách, a to právě i do Londýna. Klesající zásoby probouzejí mezi obchodníky málem až panické stavy, čehož výsledkem je růst ceny stříbra na nový rekord.
Silná je však také průmyslová poptávka po stříbru, zejména opět v Číně. Stříbro se totiž používá při výrobě fotovoltaických komponent, přičemž poslední čtvrtletí roku je tradičně sezónním vrcholem v oblasti instalace solárních panelů.
Začátkem listopadu americká administrativa prezidenta Donalda Trumpa navíc stříbro zařadila na svůj seznam kriticky důležitých nerostů, společně třeba s mědí a uranem. Zařazení na seznam znamená, že narůstá pravděpodobnost zavedení cel či omezení v obchodu se stříbrem. Trumpova administrativa uvádí, že je třeba se zbavit přílišné závislosti na dovozu kritických surovin, který prý ohrožuje bezpečnost USA, rozvoj tamní infrastruktury a technologické inovace. Trump by rád navýšil domácí produkci kritických surovin.