Byt, auto a miliony. Které země nejvíce odmění olympijské vítěze?
Sportovci na zimních olympijských hrách 2026 v Miláně a Cortině nebojují jen o medaile a slávu. V některých zemích může umístění na stupních vítězů znamenat i šesticifernou dolarovou odměnu, luxusní dary nebo dokonce nemovitost.
Na hrách soutěží téměř 2 900 sportovců z více než 90 národních olympijských výborů. Celkem se rozděluje se 116 sad medailí. Mezinárodní olympijský výbor sice finanční prémie nevyplácí, řada států a národních olympijských výborů však ano – a rozdíly jsou výrazné, uvádí server CNBC.
Nejštědřejší je podle dostupných údajů Singapur. Za individuální zlatou medaili nabízí přibližně 792 tisíc dolarů (16,2 milionů korun), za stříbro 395 tisíc dolarů (přes osm milionů korun) a za bronz 197 tisíc dolarů (více než 4 miliony korun). Velmi vysoké částky vyplácí také Hongkong – až 768 tisíc dolarů za zlato.
Poláci vedou v rámci Evropy
V Evropě vyčnívá Polsko. Individuální zlatý medailista může obdržet zhruba 211 tisíc dolarů, ale také osobní automobil Toyota Corolla, plně zařízený dvoupokojový byt, obraz, poukaz na dovolenou a šperky. Hostitelská Itálie nabízí asi 214 tisíc dolarů za zlato, Jižní Korea přibližně 208 tisíc dolarů.
Spojené státy jsou výrazně střídmější – vyplácejí 37 500 dolarů za zlato, 22 500 za stříbro a 15 tisíc za bronz. Norsko, historicky nejúspěšnější země zimních her, nepřiděluje medailistům přímé finanční bonusy vůbec.
Česká odměna: miliony korun
Česká republika stojí někde uprostřed. Vláda schválila odměny pro české sportovce na olympijských hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo ve stejné výši jako v minulých letech.
V individuálních soutěžích obdrží český reprezentant 2,4 milionu korun za zlatou medaili, 1,8 milionu korun za stříbro a 1,2 milionu korun za bronz.
Ve skupinových sportech se odměny vypočítají podle koeficientů. Stejné finanční ohodnocení dostanou také úspěšní paralympionici.
Pokud český reprezentant získá více medailí, každá z nich bude oceněna zvlášť bez krácení. U paralympioniků platí, že plnou odměnu dostanou za nejcennější medaili, za každou další obdrží částku sníženou o 50 procent.
Čeští medailisté tak dostanou stejné prémie jako na letních olympijských hrách v Paříži 2024 a Tokiu 2021 či na zimní olympiádě 2022 v Pekingu.
Olympijská medaile tak může znamenat nejen vrchol kariéry, ale i výraznou finanční injekci. Zatímco některé státy rozdávají statisíce dolarů a luxusní dary, český systém sází na milionové částky v korunách – stabilní, ale v globálním srovnání spíše střídmé.
