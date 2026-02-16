Nový magazín právě vychází!

Byt, auto a miliony. Které země nejvíce odmění olympijské vítěze?

Byt, auto a miliony. Které země nejvíce odmění olympijské vítěze?

Metoděj Jílek
ČTK
Sportovci na zimních olympijských hrách 2026 v Miláně a Cortině nebojují jen o medaile a slávu. V některých zemích může umístění na stupních vítězů znamenat i šesticifernou dolarovou odměnu, luxusní dary nebo dokonce nemovitost.

Na hrách soutěží téměř 2 900 sportovců z více než 90 národních olympijských výborů. Celkem se rozděluje se 116 sad medailí. Mezinárodní olympijský výbor sice finanční prémie nevyplácí, řada států a národních olympijských výborů však ano – a rozdíly jsou výrazné, uvádí server CNBC.

Nejštědřejší je podle dostupných údajů Singapur. Za individuální zlatou medaili nabízí přibližně 792 tisíc dolarů (16,2 milionů korun), za stříbro 395 tisíc dolarů (přes osm milionů korun) a za bronz 197 tisíc dolarů (více než 4 miliony korun). Velmi vysoké částky vyplácí také Hongkong – až 768 tisíc dolarů za zlato.

Poláci vedou v rámci Evropy

V Evropě vyčnívá Polsko. Individuální zlatý medailista může obdržet zhruba 211 tisíc dolarů, ale také osobní automobil Toyota Corolla, plně zařízený dvoupokojový byt, obraz, poukaz na dovolenou a šperky. Hostitelská Itálie nabízí asi 214 tisíc dolarů za zlato, Jižní Korea přibližně 208 tisíc dolarů.

Spojené státy jsou výrazně střídmější – vyplácejí 37 500 dolarů za zlato, 22 500 za stříbro a 15 tisíc za bronz. Norsko, historicky nejúspěšnější země zimních her, nepřiděluje medailistům přímé finanční bonusy vůbec.

Lisa Vittozziová napsala zlatý příběh italského biatlonu ČTK

Česká odměna: miliony korun

Česká republika stojí někde uprostřed. Vláda schválila odměny pro české sportovce na olympijských hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo ve stejné výši jako v minulých letech.

V individuálních soutěžích obdrží český reprezentant 2,4 milionu korun za zlatou medaili, 1,8 milionu korun za stříbro a 1,2 milionu korun za bronz.

Ve skupinových sportech se odměny vypočítají podle koeficientů. Stejné finanční ohodnocení dostanou také úspěšní paralympionici.

Pokud český reprezentant získá více medailí, každá z nich bude oceněna zvlášť bez krácení. U paralympioniků platí, že plnou odměnu dostanou za nejcennější medaili, za každou další obdrží částku sníženou o 50 procent.

Čeští medailisté tak dostanou stejné prémie jako na letních olympijských hrách v Paříži 2024 a Tokiu 2021 či na zimní olympiádě 2022 v Pekingu.

Olympijská medaile tak může znamenat nejen vrchol kariéry, ale i výraznou finanční injekci. Zatímco některé státy rozdávají statisíce dolarů a luxusní dary, český systém sází na milionové částky v korunách – stabilní, ale v globálním srovnání spíše střídmé.

Švédsko znovu zvažuje euro. Důvodem je geopolitická nejistota

Švédsko znovu zvažuje euro. Důvodem je geopolitická nejistota
iStock
ČTK
ČTK

Švédsko znovu zvažuje, že místo švédské koruny zavede euro. Největší severskou ekonomiku k tomu vedou obavy z geopolitického vývoje a snaha posílit vztahy s partnery v Evropské unii. Informuje o tom agentura Bloomberg.

Švédská vláda v této věci podnikla první opatrné kroky na konci minulého měsíce. Ministryně financí Elisabeth Svantessonová z Umírněné strany v parlamentu navrhla, aby se prošetřily klady a zápory přijetí eura.

„Svět se mění, i EU se mění,“ řekla na parlamentním zasedání Svantessonová. „Musíme se proto také odvážit hodnotit, zkoumat a analyzovat v nejlepším zájmu Švédska, švédských domácností a švédských podniků,“ dodala.

Švédsko čekají v září parlamentní volby. Vyhodnocení debaty ohledně zavedení jednotné evropské měny má přijít ale až po nich.

Změní Švédi názor?

Švédsko provedlo zásadní obrat už po plné ruské invazi na Ukrajinu, když tradičně vojensky neutrální země vstoupila v březnu 2024 do Severoatlantické aliance. Přijetí eura by bylo dalším takovým posunem, píše Bloomberg.

Švédští voliči v referendu v roce 2003 společnou evropskou měnu odmítli. Tehdy zvítězil názor, že vlastní měna umožní lépe reagovat na ekonomické výkyvy. Nyní ale geopolitické obavy dodaly debatě o přijetí eura nový rozměr.

Menší ekonomiky jsou v éře soupeření velmocí vystaveny riziku, píše Bloomberg. Vedle hrozeb ze strany Ruska a Číny teď ještě přibyla nevyzpytatelná zahraniční politika amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten se například snaží získat Grónsko, které patří Dánsku.

„Švédsko je nyní plnohodnotným členem NATO a my posilujeme naši obranu po boku partnerů z EU,“ uvedla v parlamentu švédská zákonodárkyně z Liberální strany Cecilia Rönnová. „Ale stále stojíme jednou nohou venku, v tom smyslu, že nejsme součástí měnové spolupráce,“ dodala.

Švédsko je co do rozlohy zhruba pětkrát větší než Česká republika, obě země ale mají zhruba stejný počet obyvatel a Švédsko má i vyšší hrubý domácí produkt (HDP) na obyvatele. Česká republika je členem NATO i Evropské unie a vstupem do EU se zavázala i k přijetí eura. Ani po širší ruské invazi na Ukrajinu ale jasně nedeklarovala, kdy tak hodlá učinit.

AMD vyzývá Nvidii v Indii. Boj o AI datacentra nabírá na síle

AMD
ČTK
nst
nst

Americká společnost AMD posiluje ofenzivu proti dominantní Nvidii v oblasti čipů pro umělou inteligenci. Ve spolupráci s indickou firmou Tata Consultancy Services (TCS) plánuje v Indii nasadit svou nejnovější technologii datových center pro AI. Partnerství má podpořit vybudování infrastruktury s kapacitou až 200 megawattů.

Indie představuje jeden z nejrychleji rostoucích technologických trhů na světě. Agenutra Bloomberg s odkazem na zdroje uvádí, že země je třetí nejkonkurenceschopnější ekonomikou v oblasti AI, hned za Spojenými státy a Čínou. AMD tak vstupuje na strategicky významné území, kde se rozhoduje o budoucím rozdělení globálního trhu s výpočetní kapacitou pro umělou inteligenci.

Společnost nabídne svůj koncept datového centra Helios a společně s TCS chce umožnit firmám i státním institucím budovat vlastní výpočetní zázemí pro AI. Partnerství bylo oznámeno během technologického summitu v Indii, kde má vystoupit generální ředitelka AMD Lisa Su.

AMD ukusuje podíl z trhu

Tlak na Nvidii roste i podle dat společnosti Arista Networks, která je partnerem AMD. Ta minulý týden uvedla, že zhruba 20 až 25 procent nových nasazení AI čipů nyní připadá na AMD. Ještě v roce 2025 přitom podle těchto údajů směřovalo 99 procent instalací AI čipů k Nvidii.

AMD tak postupně ukusuje podíl z trhu, který byl ještě nedávno téměř výhradně v rukou Nvidie. Expanze v Indii je součástí širší strategie dodávat komplexní AI infrastrukturu vládám a podnikům, které chtějí posílit vlastní výpočetní kapacitu.

TCS už loni oznámila záměr vstoupit do segmentu datových center s cílovou kapacitou až 1,2 gigawattu. Společný projekt s AMD tak může představovat významný krok v přeskupování sil na globálním trhu s čipy pro umělou inteligenci.

„Adopce AI zrychluje od pilotních projektů k rozsáhlému nasazení, a tento posun vyžaduje nový model výpočetní infrastruktury,“ uvedla Lisa Su. Podle ní partnerství umožní firmám v Indii nasazovat umělou inteligenci ve velkém už nyní a zároveň budovat základ pro budoucí rozvoj.

