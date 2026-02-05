Olympijská vesnice v Miláně: chytré řešení s hořkou pachutí
Nová olympijská vesnice v Miláně, která tento týden poprvé přivítá sportovce zimních olympijských her, ukazuje, jak se hostitelská města snaží poučit z chyb minulosti. Namísto okázalé architektury bez jasného využití po skončení her vznikl projekt, který má jasný plán i pro období po olympiádě – řešit dlouhodobý nedostatek studentského bydlení.
Komplex s kapacitou 1 700 lůžek byl od počátku navržen tak, aby po hrách mohl bez náročných úprav sloužit studentům. To je rozdíl oproti řadě předchozích olympijských projektů, kde se následné přestavby ukázaly jako zdlouhavé, drahé a emisně náročné, případně vedly k dlouholeté nevyužitelnosti objektů. Milán se tomuto scénáři vyhnul díky tomu, že ubytování sportovců a studentů pojímá od začátku jako funkčně totožné – v obou případech jde v podstatě o koleje, uvádí agentura Bloomberg.
Vesnice vznikla v bývalém železničním areálu Porta Romana a je jediným z pěti olympijských ubytovacích zařízení, které nebylo založeno na využití stávajících hotelů či dočasných staveb. Architekti vsadili na garsoniéry s vlastní koupelnou a kuchyňským koutem, doplněné o společné kuchyně na jednotlivých podlažích. Budovy byly prefabrikovány mimo staveniště, střechy vybaveny fotovoltaickými panely a už při výstavbě se počítalo s dlouhodobým provozem, včetně kvalitního vybavení interiérů.
Po skončení her projde okolí vesnice proměnou. Štěrkové plochy nahradí zeleň a stromy a komplex doplní otevřené terasy a vnitřní dvory, které nabídnou stín a prostor pro setkávání. Architektonicky se projekt inspiruje tradičními milánskými pavlačovými domy, čímž propojuje moderní výstavbu s místním kontextem.
Zimní olympijské hry, které za dva týdny začnou v severní Itálii, zvyšují zájem o letenky do této oblasti. Poptávka podle prodejců letenek meziročně roste o desítky procent, což se promítá i do cen, které jsou v některých termínech výrazně vyšší než v běžné zimní sezoně.
Vysoké náklady na bydlení
Nové kapacity jsou pro Milán velmi potřebné. Ve městě studuje zhruba 220 tisíc studentů a náklady na bydlení patří k nejvyšším v celé Itálii. Samotná olympijská vesnice zvýší kapacitu studentského bydlení o šest procent. Přesto se objevují obavy, že důraz na ekologickou udržitelnost nebyl dostatečně vyvážen sociálním rozměrem projektu.
Pouze část lůžek bude k dispozici za dotované nájemné pro méně majetné studenty, zbytek bude nabízen za ceny, které z komplexu činí nejdražší koleje ve městě. To vyvolává kritiku místních obyvatel i obavy z dalšího zdražování celé čtvrti Porta Romana, která už v minulosti prošla výraznou proměnou.
Podobné výtky přitom nejsou v olympijských městech výjimkou. Zkušenosti z Londýna či Paříže ukazují, že sliby dostupného bydlení často zůstávají nenaplněny, i když samotné projekty nakonec městům nové byty skutečně přinesou. Milánská vesnice tak dobře ilustruje současný paradox olympijské výstavby: staví se udržitelněji a promyšleněji než dříve, výsledné bydlení však zůstává finančně dostupné jen pro omezenou část obyvatel.
