Olympijská vesnice v Miláně: chytré řešení s hořkou pachutí

Olympijská vesnice v Miláně: chytré řešení s hořkou pachutí

Olympijská vesnice v Miláně
ČTK
nst
nst

Nová olympijská vesnice v Miláně, která tento týden poprvé přivítá sportovce zimních olympijských her, ukazuje, jak se hostitelská města snaží poučit z chyb minulosti. Namísto okázalé architektury bez jasného využití po skončení her vznikl projekt, který má jasný plán i pro období po olympiádě – řešit dlouhodobý nedostatek studentského bydlení.

Komplex s kapacitou 1 700 lůžek byl od počátku navržen tak, aby po hrách mohl bez náročných úprav sloužit studentům. To je rozdíl oproti řadě předchozích olympijských projektů, kde se následné přestavby ukázaly jako zdlouhavé, drahé a emisně náročné, případně vedly k dlouholeté nevyužitelnosti objektů. Milán se tomuto scénáři vyhnul díky tomu, že ubytování sportovců a studentů pojímá od začátku jako funkčně totožné – v obou případech jde v podstatě o koleje, uvádí agentura Bloomberg.

Vesnice vznikla v bývalém železničním areálu Porta Romana a je jediným z pěti olympijských ubytovacích zařízení, které nebylo založeno na využití stávajících hotelů či dočasných staveb. Architekti vsadili na garsoniéry s vlastní koupelnou a kuchyňským koutem, doplněné o společné kuchyně na jednotlivých podlažích. Budovy byly prefabrikovány mimo staveniště, střechy vybaveny fotovoltaickými panely a už při výstavbě se počítalo s dlouhodobým provozem, včetně kvalitního vybavení interiérů.

Po skončení her projde okolí vesnice proměnou. Štěrkové plochy nahradí zeleň a stromy a komplex doplní otevřené terasy a vnitřní dvory, které nabídnou stín a prostor pro setkávání. Architektonicky se projekt inspiruje tradičními milánskými pavlačovými domy, čímž propojuje moderní výstavbu s místním kontextem.

Olympijská ledová trať v Milánu

Letenky do Itálie jsou v olympijské formě. Ceny poskočily o desítky procent

Zprávy z firem

Zimní olympijské hry, které za dva týdny začnou v severní Itálii, zvyšují zájem o letenky do této oblasti. Poptávka podle prodejců letenek meziročně roste o desítky procent, což se promítá i do cen, které jsou v některých termínech výrazně vyšší než v běžné zimní sezoně.

ČTK

Přečíst článek

Vysoké náklady na bydlení

Nové kapacity jsou pro Milán velmi potřebné. Ve městě studuje zhruba 220 tisíc studentů a náklady na bydlení patří k nejvyšším v celé Itálii. Samotná olympijská vesnice zvýší kapacitu studentského bydlení o šest procent. Přesto se objevují obavy, že důraz na ekologickou udržitelnost nebyl dostatečně vyvážen sociálním rozměrem projektu.

Pouze část lůžek bude k dispozici za dotované nájemné pro méně majetné studenty, zbytek bude nabízen za ceny, které z komplexu činí nejdražší koleje ve městě. To vyvolává kritiku místních obyvatel i obavy z dalšího zdražování celé čtvrti Porta Romana, která už v minulosti prošla výraznou proměnou.

Podobné výtky přitom nejsou v olympijských městech výjimkou. Zkušenosti z Londýna či Paříže ukazují, že sliby dostupného bydlení často zůstávají nenaplněny, i když samotné projekty nakonec městům nové byty skutečně přinesou. Milánská vesnice tak dobře ilustruje současný paradox olympijské výstavby: staví se udržitelněji a promyšleněji než dříve, výsledné bydlení však zůstává finančně dostupné jen pro omezenou část obyvatel.



Výnosy americké technologické společnosti Alphabet, jejíž součástí je také internetová společnost Google, v loňském roce poprvé překonaly hranici 400 miliard dolarů (8,26 bilionu korun). Čistý zisk pak vzrostl o 32 procent na 132,17 miliardy dolarů.

Celkové výnosy stouply o 15 procent na 402,84 miliardy dolarů. Tržby YouTube z reklam a předplatného stouply nad 60 miliard dolarů.

V samotné čtvrtém čtvrtletí čistý zisk vzrostl o 30 procent na 34,5 miliardy dolarů. Výnosy se zvýšily o 18 procent na 113,8 miliardy dolarů. Výnosy v divizi služeb stouply o 19 procent a ve vyhledávání o 17 procent. Výnosy cloudové divize vzrostly o 48 procent.

Gemini 3 jako milník

Generální ředitel Sundar Pichai uvedl, že významným milníkem pro firmu bylo spuštění modelu AI Gemini 3 a aplikace Gemini má přes 750 milionů aktivních uživatelů měsíčně. Vyhledávání podle něj díky umělé inteligenci zaznamenalo větší využití než kdykoliv předtím.

„V očích investorů se Google za půl roku změnil z ošklivého chlapce Magnificent 7 skupiny na lídra AI závodů,“ komentoval výsledky analytik Portu Marek Malina. „Obavy, že umělá inteligence vytvoří tlak na klíčový vyhledávací byznys, se rozplynuly, protože Google nadále hlásí rekordní tržby z reklamy. Skutečným zdrojem nadšení je ale cloudová divize, která masivně překonala analytické předpoklady, a postarala se o reakceleraci růstu a rekordní ziskovost,“ dodal.

Společnost současně oznámila, že letos plánuje kapitálové výdaje v rozmezí 175 miliard až 185 miliard dolarů, což je výrazně nad očekáváním analytiků, kteří v průměru počítali s částkou kolem 115 miliard dolarů. Je to další agresivní navýšení výdajů, protože mateřská společnost Googlu chce posílit své investice a upevnit náskok v oblasti AI.

Společnosti zaměřené na cloud computing již investovaly stovky miliard dolarů do rozvoje infrastruktury pro AI, aby vyhověly rostoucí poptávce po cloudových službách a podpořily vlastní vývoj technologií a produktů. Podobně jako u větších konkurentů Amazon Web Services a Microsoft Azure se i Google Cloud potýká s omezenou kapacitou, která mu ztěžuje plné využití rostoucí poptávky zákazníků po AI. Očekává se, že tyto tři cloudové firmy spolu s firmou Meta letos investují do AI celkem více než 500 miliard dolarů. Přestože investoři stále častěji zvažují, zda se vysoké náklady na AI vrátí, Google zatím dokázal prokázat silný pokrok ve svých AI projektech, upozornila agentura Reuters.

Ropa od začátku roku přidává asi deset procent, přesto akcie těžařů reagují velmi rozdílně. Trh už nesází plošně na růst komodity. Rozhoduje schopnost generovat stabilní cash flow a vracet peníze akcionářům. Energetika se mění z jednoduché sázky na selektivní investiční disciplínu.

Energetika přestává být sázkou na cenu ropy. Letos rozhoduje, kdo dokáže stabilně vydělávat i bez komoditní euforie a vracet hotovost akcionářům. Ropa roste – ale trh odměňuje jen ty, kteří umí vydělávat.

Ropa je letos zhruba o deset procent výš, přesto se akcie ropných těžařů nevyvíjejí jednotně. Cenové grafy ukazují výraznou selekci: zatímco největší američtí hráči růstem jasně překonávají samotnou komoditu, část evropských firem zaostává. Energetický sektor tak potvrzuje, že investoři dnes nesázejí plošně na cenu ropy, ale čím dál víc se zaměřují na finanční disciplínu, strukturu byznysu a schopnost firem generovat hotovost.

Nejlépe je to vidět na amerických gigantech. Exxon Mobil je od začátku roku přes 19 procent v plusu a Chevron přidává zhruba 17 procent. Obě firmy tak výrazně překonávají samotnou ropu. Trh je odměňuje především za stabilní cash flow, nízké náklady a agresivní návrat kapitálu akcionářům prostřednictvím dividend a zpětných odkupů.

Nejde jen o těžbu

Podle analytika Lukáše Rašky z Portu je letošní vývoj důkazem, že energetické firmy jsou dnes finančně zdravější než v minulosti. „Firmy se méně zadlužují, opatrněji investují a víc peněz vracejí akcionářům. Trh tak jejich akcie hodnotí nejen podle ceny ropy, ale i podle toho, kolik hotovosti dokážou stabilně vydělávat,“ říká.

Výhodou velkých hráčů je také širší byznysový mix. Integrované společnosti vydělávají nejen na těžbě, ale i na rafinaci a petrochemii, což tlumí dopady kolísání cen suroviny.

Occidental už není outsider

Zatímco americké firmy ropě výrazně „utíkají“, evropský obraz je slabší. BP je letos zhruba o 12 procent výš, tedy zhruba v souladu s vývojem komodity. Shell ale přidává jen kolem 5 procent a za ropou i americkými konkurenty zřetelně zaostává. Do ocenění se zde promítá opatrnější kapitálová politika i vyšší regulatorní nejistota v Evropě.

Odlišný příběh nabízí Occidental Petroleum. Jeho akcie jsou letos zhruba o 10 procent výš, tedy zhruba v linii s cenou ropy. Trh tak firmu vnímá vyváženěji než v minulosti – stále citlivější na vývoj komodity, ale zároveň stabilizovanou díky snižování zadlužení a lepší kontrole nákladů.

Pozor na přebytky

Jak upozorňuje hlavní ekonom Argos Capital Kryštof Míšek, část sektoru už není levná. Exxon Mobil se podle něj obchoduje zhruba za dvacetinásobek očekávaného zisku, což je nejvyšší úroveň za posledních pět let. Výhoda „bezpečného přístavu“ se tak postupně vytrácí.

Rizikem zůstává i samotný trh s ropou. Podle analytiků může letos směřovat k přebytku nabídky, což by ceny drželo pod tlakem i přes přetrvávající geopolitická rizika. Na tento scénář upozorňuje i analytik XTB Tomáš Cverna, podle kterého by převis nabídky a růst zásob tlačily marže těžařů dolů.

Celkový obrázek je ale jasný: i když ropa letos roste, akcie ropných těžařů se už nepohybují jako jeden blok. Trh zvýhodňuje firmy s disciplinovaným hospodařením a stabilním cash flow, zatímco slabší byznysové modely zůstávají pozadu. Energetika se tak potvrzuje spíš jako hodnotový sektor s nutností pečlivého výběru, než jako jednoduchá spekulace na cenu komodity.

