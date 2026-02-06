Olympiáda je sázkařský jackpot. ZOH 2026 mohou v Česku překonat historické rekordy
Zimní olympijské hry 2026 slibují nejen sportovní podívanou, ale i mimořádný byznys pro sázkové kanceláře. Tipsport odhaduje, že objem přijatých sázek může dosáhnout až 650 milionů korun. Klíčovým tahákem je návrat hráčů NHL do olympijského hokejového turnaje, který podle bookmakerů výrazně zvyšuje zájem fanoušků i příležitostných sázkařů.
Zimní olympijské hry patří pro sázkový byznys tradičně k vrcholům čtyřletého cyklu. Nadcházející ročník v roce 2026 by však mohl posunout historické statistiky. Podle odhadů společnosti Tipsport se celkový objem sázek českých klientů vyšplhá až k hranici 650 milionů korun. Pro srovnání: při hrách v roce 2022, kterých se neúčastnili hokejisté z NHL, přijala společnost sázky za přibližně 568 milionů korun, zatímco v roce 2018 to bylo zhruba 460 milionů.
Hlavním motorem růstu je právě návrat nejlepších hokejistů světa na olympijský led. Kompletní účast hráčů NHL posouvá podle bookmakerů atraktivitu turnaje na výrazně vyšší úroveň a zvyšuje ochotu fanoušků sázet nejen na jednotlivé zápasy, ale i na celkové umístění týmů.
Hokej táhne, ale není sám
Zájem sázkařů se však tradičně nekoncentruje pouze na hokej. Dlouhodobě silné objemy sázek generují i další zimní disciplíny, zejména ty, v nichž má Česko medailové ambice. Mezi nejsledovanější patří rychlobruslení, snowboard, biatlon,alpské lyžování, a také sázky na celkový počet medailí české výpravy.
Bookmakeři očekávají výraznou aktivitu kolem známých českých jmen. V kurzech i sázkařském zájmu se promítají především výkony Ester Ledecké, Evy Adamczykové či mladého rychlobruslaře Metoděje Jílka. Odhady hovoří o tom, že česká výprava by mohla přivézt minimálně čtyři medaile.
Vedle domácích hvězd lákají i globální sportovní ikony. Sázkaři často tipují medailové umístění elitních běžců na lyžích, špičkových alpských lyžařů či dalších dominantních postav zimních sportů.
Sázení „srdcem“ i kalkulem
Specifickým rysem olympijských her je vlastenecký rozměr sázek. Čeští klienti podle bookmakerů pravidelně podporují domácí reprezentanty bez ohledu na kurzovou pravděpodobnost.
Výrazně se to projevuje u hokeje. Největší počet tiketů na zisk zlata sice směřuje na Kanadu, hned druhý nejvyšší počet však drží česká reprezentace. Z kurzového pohledu přitom Češi nepatří k hlavním favoritům, řadí se zhruba na páté místo za Kanadu, USA, Švédsko a Finsko.
Realističtější medailové naděje vidí bookmakeři v individuálních sportech, například ve snowboardingu či rychlobruslení. Právě kombinace racionálních tipů a „srdcařských“ sázek tradičně zvyšuje celkový objem přijatých tiketů.
Efekt svátečních sázkařů
Olympiáda má ještě jeden významný ekonomický efekt: aktivuje takzvané sváteční sázkaře. Jde o fanoušky, kteří běžně nesázejí, ale při velkých sportovních událostech si vsadí příležitostně.
Jejich aktivita vrcholí zejména ve chvílích, kdy čeští sportovci bojují o medaile. Krátkodobé nárůsty zájmu se promítají jak do online sázek, tak do live bettingu v průběhu závodů.
Šance pro menší sporty
Olympijské hry zároveň otevírají prostor disciplínám, které stojí mimo hlavní mediální proud. Právě zde vidí sázkové kanceláře zajímavý růstový potenciál.
Menší sporty přitahují pozornost nejen sportovními příběhy, ale i kurzovou atraktivitou. Bookmakeři mají při jejich vypisování méně dat a algoritmických podkladů, což zvyšuje nejistotu, a tím i příležitost pro zkušené sázkaře hledající hodnotu v kurzech.
Příkladem je rostoucí zájem o curling, zejména o soutěže smíšených dvojic, kde české reprezentace v minulosti přitáhly nečekaně vysokou sázkařskou pozornost.
