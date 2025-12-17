Nový magazín právě vychází!

Cennosti doma, nebo v bance? Kolik stojí bezpečnostní schránky
Věra Tůmová
Rodinné šperky, nejdůležitější dokumenty či finanční rezerva domácnosti jsou věci, které by měl mít každý uložené na bezpečném místě. Ideálně v domácím trezoru nebo v bezpečnostní schránce v bance. Tuto službu ale už řadu let v Česku nabízí jen vybrané banky. Přečtěte si, ve které bance a za jakých podmínek si můžete své cennosti uschovat a na kolik vás to přijde.

Bezpečnostní schránky v bankách i po 15 letech od nástupu mnoha online služeb, funkcionalit a internetového bankovnictví stále fungují jedině tradičním způsobem, a to s klasickým klíčem. Tyto schránky si tedy zatím nesjednáte ani online, ani se z domova nepodíváte na to, jak jsou na jednotlivých pobočkách vytížené. Na to se totiž ještě pořád musíte zeptat osobně přímo na pobočce jedné z pětice bank, která tuto službu nabízí. V Komerční bance nebo UniCredit Bank vám to sdělí i telefonicky na svých infolinkách.

Jak si sjednáte bezpečnostní schránku

Navzdory moderním technologiím tedy kvůli bezpečnostní schránce musíte stále na pobočku banky. Tam si nejprve zjistíte, jaké schránky jsou vůbec volné, a podle toho si ji na místě pronajmete, nebo musíte přejít jinam, kde mají ještě volné kapacity. Po vyřízení základních formalit ohledně smlouvy ke sjednané službě a prokázání totožnosti dostanete od pracovníka banky klíč ke své schránce. A pak už se s ním můžete jít podívat na pronajatou schránku a případně si své cennosti rovnou uložit.

Bezpečnostní schránky si v českých bankách si ale může pronajmout jedině jejich plnoletý klient, a to jak z řad fyzických osob, tak i podnikatelů či právnických osob. Třeba UniCredit Bank však tuto službu nabízí i neklientům banky. „Stačí přijít na pobočku vybavenou bezpečnostními schránkami. Pokud je nějaká z nabízených schránek volná a její rozměr klientovi vyhovuje, sepíšeme společně smlouvu o jejím pronájmu,“ popisuje mluvčí banky Petr Plocek.

Na kolik vás vyjde pronájem schránky

Cena za pronájem schránky se obvykle odvíjí od její velikosti a někde i od doby, na kterou si ji v bance pronajmete. Například v České spořitelně si můžete schránku pronajmout jen na dobu neurčitou, protože banka na dobu určitou schránky nepronajímá. Nájemné se zde platí vždy na kalendářní rok, popřípadě na jeho poměrnou část, pokud si schránku pronajmete v průběhu roku. Ty nejmenší schránky vás u České spořitelny vyjdou na rok na 2420 korun včetně DPH.

Roční pronájem v ČSOB začíná na 1800 korunách plus 21procentní DPH za nejmenší schránky o objemu 7 tisíc centimetrů krychlových. Ty nejdražší nad 100 tisíc centimetrů krychlových zde vyjdou na 14 400 korun plus DPH. Cena za pronájem bezpečnostní schránky v Komerční bance se také odvíjí od rozměru úložného prostoru a pohybuje se standardně v rozmezí od 3 000 do 6 000 korun bez DPH ročně. Ceny v Raiffeisenbank jsou o něco vyšší, a to v rozmezí od 6 do 10 tisíc korun za rok podle velikosti pronajaté schránky. A rovněž ceny v UniCredit Bank za pronájem začínají na 6 tisících, ty největší schránky zde pak vyjdou na 12,5 tisíce korun plus DPH.

Co se vám ještě vyplatí vědět o bezpečnostních schránkách

Podle vyjádření všech zástupců bank jsou bezpečnostní schránky dostupné jen ve vybraných hodinách, respektive tedy jen během provozní doby konkrétní pobočky. Pokud tedy potřebujete své cennosti třeba o svátcích či večer, máte smůlu. Podle Terezy Kaiseršotové z Raiffeisenbank jsou bezpečnostní schránky nicméně jedním z nejbezpečnějších míst v bance a chráněny jsou mimo jiné také pojištěním.

Bezpečnostní schránky také banky zpravidla pronajímají jen jedné osobě, podle Kaiseršotové je možné ke schránce přiřadit ještě i disponenta. „Pakliže osoba není disponentem ke schránce, nemá přístup do schránky, a to ani v případě společného jmění manželů (SJM),“ vysvětluje Kaiseršotová. V případě, že majitel bezpečnostní schránky zemře, je potom schránka řešena v rámci dědictví stejně jako ostatní bankovní produkty.

Počty bezpečnostních schránek bank v Česku

Celkem je nyní v tuzemských bankách k dispozici minimálně 85 tisíc bezpečnostních schránek. Největším počtem aktuálně disponuje Komerční banka, která uvádí, že jich má na vybraných 130 pobočkách téměř 43 tisíc. Pokud se ovšem chcete podívat, na kterých pobočkách mají tuto službu k dispozici, musíte si na webových stránkách banky rozkliknout odkaz na každou pobočku zvlášť. Ani pak se však nedozvíte, zda tam mají schránky volné, a musíte se na to na dané pobočce přímo zeptat.

„Obsazenost bezpečnostních schránek se pohybuje v průměru kolem 50 procent, liší se pobočka od pobočky,“ uvádí Petr Šašek z oddělení komunikace Komerční banky. Zatímco ČSOB hlásí vytíženost svých schránek na 64 procent, Česká spořitelna má prý nyní takřka všechny schránky vytížené.

Druhá největší burza ve Spojených státech Nasdaq plánuje rozšířit obchodování v pracovních dnech na 23 hodin denně. Čeká na schválení kontrolních úřadů. Informuje o tom agentura Bloomberg.

Nasdaq požádal americkou Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC) o povolení, aby mohl přidat další obchodní seanci od 21:00 do 4:00 amerického východního času. Ta by tak přibyla k předobchodním, pravidelným a poobchodním hodinám, uvedla společnost.

„Odráží to jednoduchou realitu: globální investoři očekávají, že se k nim bude přistupovat podle jejich podmínek, v jejich časových pásmech, bez ohrožení důvěry nebo integrity trhu,“ napsal Bloombergu v e-mailu seniorní viceprezident pro severoamerické trhy v Nasdaqu Chuck Mack.

Nasdaq reaguje podobně jako jeho konkurenti na rostoucí zájem o obchodování s americkými akciemi mimo tradiční obchodní hodiny, tedy od 9:30 do 16:00 hodin newyorského času. Experti ale varují, že téměř nepřetržité obchodování by investorům poskytlo méně času na vstřebávání titulků po zavírací době a mohlo by vést k extrémnějším výkyvům v hodinách, kdy je nízká likvidita. Společnost předpokládá, že bude připravena na prodloužené obchodování začátkem třetího čtvrtletí roku 2026, v závislosti na tom, kdy je schválí regulačními orgány.

Krok Nasdaqu „je naprosto převratný“, uvedl analytik Dilin Wu ze společnosti Pepperstone Group v Austrálii. „Americké akcie to posouvá do našich místních obchodních hodin, zvyšuje likviditu a umožňuje investorům reagovat v reálném čase, místo aby čekali na noční seance,“ dodal.

Prodloužit stávající obchodní hodiny plánují i jiné burzy. Newyorská burza cenných papírů (NYSE) by ráda nabídla v pracovních dnech 22hodinové obchodování. Od SEC v únoru získala předběžný souhlas.

Evropská komise zmírnila plán na zákaz prodeje automobilů se spalovacími motory v Evropské unii od roku 2035. Nový návrh, se kterým zástupci EK seznámili novináře, požaduje, aby se emise oxidu uhličitého (CO2) u nových aut snížily o 90 procent proti úrovni z roku 2021, tedy nikoli o 100 procent, jak bylo původně plánováno.

Určitá nová auta se spalovacími motory se tak po tlaku automobilek budou moci i nadále prodávat, konkrétně plug-in hybridy či auta s prodlužovačem dojezdu REX, což jsou elektromobily, které mají malý spalovací motor pro dobíjení baterie.

Podpora pro automobilky

Komise představila celý balík podpory pro automobilový průmysl, který obsahuje několik návrhů. „Automobilový průmysl je již desítky let klíčovým odvětvím evropského průmyslu, zajišťuje miliony pracovních míst a je hnací silou technologických inovací. S tím, jak se svět mění, prochází automobilový průmysl transformací díky novým technologiím a novým hráčům,“ uvedla komise.

Dnešní krok podle EK nadále vysílá silný signál trhu s vozidly s nulovými emisemi, zároveň prý ale poskytuje odvětví větší flexibilitu při dosahování cílů v oblasti CO2 a podporuje vozidla a baterie vyrobené v Evropské unii. Unijní exekutiva rovněž navrhuje určitá zjednodušení v oblasti automobilového průmyslu, která by měla ušetřit přibližně 706 milionů eur ročně a snížit byrokracii a administrativní zátěž.

„Inovace. Čistá mobilita. Konkurenceschopnost. To byly letos hlavní priority v našich intenzivních dialozích s automobilovým sektorem, organizacemi občanské společnosti a dalšími stranami,“ uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Dnešní balíček opatření by podle ní měl vyjít vstříc všem těmto skupinám.

„Normy CO2 nyní poskytují další flexibilitu na podporu průmyslu a posílení technologické neutrality, zároveň ale poskytují předvídatelnost výrobcům a zachovávají jasný signál trhu směrem k elektrifikaci,“ stojí v prohlášení komise.

Od roku 2035 budou podle návrhu muset výrobci automobilů splnit cíl snížení emisí o 90 procent, přičemž zbývajících 10 procent bude muset být kompenzováno použitím nízkouhlíkové oceli vyrobené v EU nebo syntetickými palivy a biopalivy. To podle EK umožní, aby i po roce 2035 hrály vedle plně elektrických a vodíkových vozidel roli rovněž plug-in hybridy, auta s prodlužovačem dojezdu REX. takzvaná mild hybridní vozidla, ale stále také vozidla se spalovacím motorem.

Unijní exekutiva čelila silnému tlaku ze strany Německa, Itálie a evropského automobilového sektoru, v posledním roce bylo několik jednání s šéfy evropských automobilových společností. Návrh komise musí schválit Evropský parlament i členské státy unie. Podle agentury Reuters jde o nejvýznamnější ústupek EU v její tzv. zelené politice za posledních pět let.

Rozhodnutí komise přichází v době, kdy americká automobilka Ford Motor v pondělí oznámila, že v reakci na politiku Trumpovy administrativy a slábnoucí poptávku po elektromobilech odepíše 19,5 miliardy dolarů a zruší několik modelů elektromobilů. Evropské automobilky, jako je Volkswagen a majitel Fiatu Stellantis, už dříve také poukázaly na slabou poptávku po elektromobilech a vyzvaly ke zmírnění cílů a pokut za jejich nedodržení.

Evropská komise už v roce 2021 navrhla, aby se do roku 2035 emise CO2 u nových automobilů snížily o 100 procent. Požadavek znamenal, že od roku 2035 by skončil prodej nových osobních a lehkých užitkových aut se spalovacími motory. Opatření se ale má týkat pouze nových vozů, lidé by tedy nadále měli mít možnost používat i starší vozy se spalovacími motory i si taková auta na trhu s ojetinami dál kupovat.

Součástí dohody byla nicméně i klauzule, že unijní exekutiva v roce 2026 přezkoumá, zda je dohoda v současné podobě dosažitelná s ohledem na situaci na trhu, vývoj nových technologií, ale i s ohledem na ekonomické dopady.

Po silném tlaku od některých zemí, které patří k největším výrobcům aut v regionu, se nakonec Evropská komise rozhodla přesunout revizi předpisu už na konec letošního roku. Uspíšení žádalo několik členských států, včetně Německa, České republiky nebo Slovenska.

Debaty o možné reformě předpisu se odehrávaly uvnitř komise několik posledních týdnů a podle informací byly velmi dlouhé a bouřlivé. Změny požadovala i Evropská lidová strana (EPP), ke které patří Ursula von der Leyenová. Hlasitě byl často slyšet například její šéf Manfred Weber. Do debat se podle informací zapojoval i český eurokomisař Jozef Síkela (rovnež z EPP).

