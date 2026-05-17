newstream.cz Zprávy z firem Ropná krize zvyšuje zájem o alternativní pohony, trhu dál vládne Škoda

Ropná krize zvyšuje zájem o alternativní pohony, trhu dál vládne Škoda

Škoda Auto / užito se svolením
ČTK

Prodej elektromobilů v dubnu vzrostl meziročně o 37 procent na 1684 vozů. Za první čtyři měsíce roku se proti stejnému období loni zvýšil o 18 procent na 5123 vozidel. Prodej aut s hybridním pohonem se od ledna do konce dubna meziročně zvýšil o 16 procent na 23.595 vozidel. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů.

Nejprodávanější značkou elektromobilů byla Škoda Auto s nárůstem o 20 procent na 1906 vozů, druhá je přes čtyřprocentní pokles Tesla. Na třetí místo se dostal Mercedes-Benz s meziročním nárůstem o 60 procent na 237 vozů.

Mezi hybridy stále vede Toyota s 3716 vozy, druhá je Škoda s 3040 vozy a na třetí místo se posunula Dacia s prodejem 1611 hybridních aut. Následuje Mercedes-Benz a Volvo.

Drahý benzín svědčí e-autům

"Prodej elektromobilů i hybridů rostl do dubna na rozdíl od celého trhu dvojciferným tempem. Prodej v příštích měsících ještě může podpořit nestabilita v oblasti zdražování pohonných hmot. To je již patrné v nárůstu objednávek a v prodejích se projeví v okamžiku, kdy budou objednané vozy dodávány z výroby," uvedl ředitel Toyota a Lexus ČR Martin Peleška.

Ropná krize a zdražování pohonných hmot podle Pelešky dlouhodobě zvyšuje zájem Čechů o hybridy a elektromobily a tento trend má velmi pravděpodobně pokračovat.

Celkové registrace vozů s alternativním pohonem meziročně stouply o 12,3 procenta na 29 833 aut. Jejich podíl na celkových registracích byl 36 procent. Celkový prodej nových aut do dubna vzrostl o 2,5 procenta na 82 949 vozidel.

Týden tradera: Hrozba stagflace sílí, burzy přesto míří na rekordy

Wall Street
iStock
Kryštof Míšek
Kryštof Míšek

Na hlavních akciových trzích v minulém týdnu výrazně vzrostla volatilita. Investoři začínají znovu řešit riziko stagflace, tedy kombinace slabšího hospodářského růstu a rychle rostoucích cen. Nová inflační data ze Spojených států i Číny ukazují, že cenové tlaky z ekonomiky nezmizely. Přesto akcie pokračují v růstu a americký index Standard and Poor’s pět set se přiblížil hranici sedmi tisíc pěti set bodů.

Minulý týden přinesl na finanční trhy výraznější nervozitu. Důvodem jsou především inflační data, která naznačují, že období uklidňování cenových tlaků může být u konce. Investoři se proto oprávněně začínají ptát, zda se nad ekonomikou znovu nevznáší hrozba stagflace.

Tedy situace, kdy ekonomika roste jen pomalu, zatímco ceny pokračují v rychlém růstu. Právě tato kombinace je pro centrální bankéře i akciové trhy mimořádně nepříjemná. Zatím však platí, že trhy si z vyšší inflace příliš těžkou hlavu nedělají. Hlavní americké akciové indexy se dál drží velmi vysoko a v některých případech se pohybují poblíž nových maxim.

Varování přišlo už z Číny

První varovný signál dorazil už o víkendu z Číny. Tamní výrobní inflace vzrostla o 2,8 procenta, zatímco trh očekával růst pouze o 1,7 procenta.

Výrobní ceny v Číně se tak spolehlivě dostaly z deflace a jejich vývoj se nechová úplně standardně. Právě to mohlo předznamenat i následná data ze Spojených států, kde se ukázalo, že cenová hladina bude centrální bankéře znovu trápit.

Americká cenová data zklamala

Index spotřebitelských cen za duben roku, zveřejněný 12. května, přinesl negativní překvapení. Meziroční míra inflace vzrostla na 3,8 procenta, což je výrazně nad cílem Federálního rezervního systému a zároveň nad očekáváním trhu, které činilo tři celá sedm desetiny procenta.

Důležité je, že inflace už není tažena pouze energiemi. Jádrový index spotřebitelských cen, který očišťuje data o volatilní ceny potravin a energií, vzrostl meziročně o 2,8 procenta.

Znepokojivý je zejména růst nákladů ve službách a bydlení. Právě takzvaný index nákladů na bydlení vykazuje silnou setrvačnost a naznačuje, že návrat inflace k cíli může být delší a bolestivější, než se dříve čekalo.

Výrobní ceny mohou problém ještě zhoršit

Nepříznivý obrázek doplnila také data o výrobních cenách. Index výrobních cen ukázal meziroční růst o 6 procent. To je důležité proto, že vyšší náklady výrobců se mohou postupně promítat i do spotřebitelských cen.

Inflační cíl Federálního rezervního systému ve výši dvou procent se tak znovu zdá být velmi vzdálený. Centrální banka se může dostat do obtížné situace: buď nechá ekonomiku výrazněji zpomalit a pokusí se inflaci potlačit, nebo připustí, že si spotřebitelé i firmy zvyknou na trvale vyšší cenový růst.

V týdnu byl Senátem potvrzen nový guvernér Federálního rezervního systému Kevin Warsh. Právě on se bude muset spolu s ostatními členy vedení centrální banky vypořádat s klíčovou otázkou, jak tvrdě proti inflaci postupovat. Nebo si zvyknout, že inflace bude už trvale vyšší? Nad americkou ekonomikou se tak opětovně vznáší hrozba stagflace. Trhy to ovšem zatím příliš neznepokojuje.

Trhy zatím rizika ignorují

Přestože inflační data zvyšují riziko stagflačního scénáře, akciové trhy zatím zůstávají odolné. Americký index Standard and Poor’s 500 se dostal na dosah 7500 bodů a investoři dál sázejí na růstový příběh velkých firem.

To však zároveň zvyšuje riziko prudší korekce. Pokud by se ukázalo, že inflace je trvalejší a Federální rezervní systém bude muset držet měnovou politiku přísnější po delší dobu, současné vysoké valuace akcií mohou být obtížně obhajitelné.

Intel jako symbol umělé inteligence i přehřátých očekávání

Velmi zajímavý příběh v tomto prostředí píše společnost Intel. Firma je podle posledních hospodářských výsledků stále ztrátová, její akcie však zároveň rostou na nová maxima.

Pod vedením Lip-Bu Tana společnost překvapila optimismem kolem poptávky spojené s umělou inteligencí. Investoři začínají připouštět, že kdysi odepisovaný technologický gigant by se mohl postupně vracet do hry.

Tomu odpovídá i vývoj ceny akcií. V týdnu se dostaly k úrovni okolo 120 amerických dolarů za akcii, zatímco před rokem se pohybovaly přibližně kolem 30 amerických dolarů. Akcie tak za sebou mají několikanásobnou rally.

Valuace Intelu už mohou být odtržené od reality

Současné ocenění ale zároveň vyvolává otázky. Očekávaný poměr ceny akcie k zisku se u Intelu pohybuje nad osmdesátinásobkem. To naznačuje, že investoři do ceny akcií promítají velmi optimistický scénář dalšího růstu, především díky boomu kolem umělé inteligence.

Právě proto mohou být akcie Intelu při případné širší korekci trhů zvlášť zranitelné. Pokud by nálada na trzích ochladla, nebo pokud by investoři začali více řešit vysoké valuace a návrat inflace, mohl by být pokles u takto rychle rostoucích titulů o to silnější.

Zbytečnost nebo přínosná věc? Byznys je kolem nové EET rozpolcen

Zbytečnost nebo přínosná věc? Byznys je kolem nové EET rozpolcen
Profimedia
ČTK
ČTK

Více než polovina malých a středních firem a podnikatelů, konkrétně 52 procent, očekává od znovuzavedení elektronické evidence tržeb (EET) více byrokracie. Takřka čtyři z deseti podniků a živnostníků míní, že novinka přinese více digitalizace a bezhotovostních plateb a omezení šedé ekonomiky a více bezhotovostních plateb. Vyplývá to z dubnového průzkumu ČSOB Index očekávání firem mezi 400 subjekty. Vláda očekává, že případné zavedení EET zřejmě od ledna 2027 přinese do veřejných rozpočtů 14,4 miliardy korun.

Podle průzkumu zhruba 37 procent firem a podnikatelů očekává od návratu k EET větší objem vybraných daní státem. Zhruba třetina účastníků průzkumu si slibuje narovnání podnikatelského prostředí a redukci výplat načerno a přibližně čtvrtina snížení nelegálního zaměstnávání.

V názorech na opětovné zavedení EET jsou však firmy a podnikatelé rozdělení. Předchozí zrušení EET považuje za chybu 27 procent respondentů, za správný krok 31 procent a lhostejných je 32 procent. Pět procent firemního sektoru používalo EET dobrovolně i nadále.

Narovná se podnikatelské prostředí?

"Naprostá zbytečnost, protože všechno stejně jedu přes kasu,“ uvedl například podnikatel Ladislav Hezký z cukrárny U Hezounů. Nejmenší podnikatelé a firmy se k EET 2.0 stavějí kritičtěji než střední a větší, mezi nimiž hodnotí jako chybu zrušení EET jen menší podíl. Pravděpodobně je tomu podle průzkumu tak proto, že větší firmy mají integrované systémy, kde dodatečné EET znamená jen drobnou administrativní nadstavbu.

Koaliční vláda ANO, SPD a Motoristů schválila znovuzavedení EET od ledna příštího roku na květnovém jednání. Vládní návrh teď posoudí poslanci. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) je hlavním cílem evidence narovnat podnikatelské prostředí. V systému EET se budou evidovat hotovostní i bezhotovostní platby při osobním kontaktu se zákazníkem nebo v provozovně.

Na rozdíl od předchozí verze EET nebudou muset podnikatelé vystavovat zákazníkům papírové účtenky, pokud o to zákazníci sami nepožádají. EET bude podle ministerstva financí fungovat na běžných zařízeních, která dnes většina podnikatelů používá, tedy na mobilu, tabletu nebo stávajícím pokladním systému. Pro nejmenší podnikatele nabídne Finanční správa řešení zdarma.

