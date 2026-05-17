Ropná krize zvyšuje zájem o alternativní pohony, trhu dál vládne Škoda

Na hlavních akciových trzích v minulém týdnu výrazně vzrostla volatilita. Investoři začínají znovu řešit riziko stagflace, tedy kombinace slabšího hospodářského růstu a rychle rostoucích cen. Nová inflační data ze Spojených států i Číny ukazují, že cenové tlaky z ekonomiky nezmizely. Přesto akcie pokračují v růstu a americký index Standard and Poor’s pět set se přiblížil hranici sedmi tisíc pěti set bodů.
Minulý týden přinesl na finanční trhy výraznější nervozitu. Důvodem jsou především inflační data, která naznačují, že období uklidňování cenových tlaků může být u konce. Investoři se proto oprávněně začínají ptát, zda se nad ekonomikou znovu nevznáší hrozba stagflace.
Tedy situace, kdy ekonomika roste jen pomalu, zatímco ceny pokračují v rychlém růstu. Právě tato kombinace je pro centrální bankéře i akciové trhy mimořádně nepříjemná. Zatím však platí, že trhy si z vyšší inflace příliš těžkou hlavu nedělají. Hlavní americké akciové indexy se dál drží velmi vysoko a v některých případech se pohybují poblíž nových maxim.
Varování přišlo už z Číny
První varovný signál dorazil už o víkendu z Číny. Tamní výrobní inflace vzrostla o 2,8 procenta, zatímco trh očekával růst pouze o 1,7 procenta.
Výrobní ceny v Číně se tak spolehlivě dostaly z deflace a jejich vývoj se nechová úplně standardně. Právě to mohlo předznamenat i následná data ze Spojených států, kde se ukázalo, že cenová hladina bude centrální bankéře znovu trápit.
Americká cenová data zklamala
Index spotřebitelských cen za duben roku, zveřejněný 12. května, přinesl negativní překvapení. Meziroční míra inflace vzrostla na 3,8 procenta, což je výrazně nad cílem Federálního rezervního systému a zároveň nad očekáváním trhu, které činilo tři celá sedm desetiny procenta.
Důležité je, že inflace už není tažena pouze energiemi. Jádrový index spotřebitelských cen, který očišťuje data o volatilní ceny potravin a energií, vzrostl meziročně o 2,8 procenta.
Znepokojivý je zejména růst nákladů ve službách a bydlení. Právě takzvaný index nákladů na bydlení vykazuje silnou setrvačnost a naznačuje, že návrat inflace k cíli může být delší a bolestivější, než se dříve čekalo.
Výrobní ceny mohou problém ještě zhoršit
Nepříznivý obrázek doplnila také data o výrobních cenách. Index výrobních cen ukázal meziroční růst o 6 procent. To je důležité proto, že vyšší náklady výrobců se mohou postupně promítat i do spotřebitelských cen.
Inflační cíl Federálního rezervního systému ve výši dvou procent se tak znovu zdá být velmi vzdálený. Centrální banka se může dostat do obtížné situace: buď nechá ekonomiku výrazněji zpomalit a pokusí se inflaci potlačit, nebo připustí, že si spotřebitelé i firmy zvyknou na trvale vyšší cenový růst.
V týdnu byl Senátem potvrzen nový guvernér Federálního rezervního systému Kevin Warsh. Právě on se bude muset spolu s ostatními členy vedení centrální banky vypořádat s klíčovou otázkou, jak tvrdě proti inflaci postupovat. Nebo si zvyknout, že inflace bude už trvale vyšší? Nad americkou ekonomikou se tak opětovně vznáší hrozba stagflace. Trhy to ovšem zatím příliš neznepokojuje.
Trhy zatím rizika ignorují
Přestože inflační data zvyšují riziko stagflačního scénáře, akciové trhy zatím zůstávají odolné. Americký index Standard and Poor’s 500 se dostal na dosah 7500 bodů a investoři dál sázejí na růstový příběh velkých firem.
To však zároveň zvyšuje riziko prudší korekce. Pokud by se ukázalo, že inflace je trvalejší a Federální rezervní systém bude muset držet měnovou politiku přísnější po delší dobu, současné vysoké valuace akcií mohou být obtížně obhajitelné.
Intel jako symbol umělé inteligence i přehřátých očekávání
Velmi zajímavý příběh v tomto prostředí píše společnost Intel. Firma je podle posledních hospodářských výsledků stále ztrátová, její akcie však zároveň rostou na nová maxima.
Pod vedením Lip-Bu Tana společnost překvapila optimismem kolem poptávky spojené s umělou inteligencí. Investoři začínají připouštět, že kdysi odepisovaný technologický gigant by se mohl postupně vracet do hry.
Tomu odpovídá i vývoj ceny akcií. V týdnu se dostaly k úrovni okolo 120 amerických dolarů za akcii, zatímco před rokem se pohybovaly přibližně kolem 30 amerických dolarů. Akcie tak za sebou mají několikanásobnou rally.
Valuace Intelu už mohou být odtržené od reality
Současné ocenění ale zároveň vyvolává otázky. Očekávaný poměr ceny akcie k zisku se u Intelu pohybuje nad osmdesátinásobkem. To naznačuje, že investoři do ceny akcií promítají velmi optimistický scénář dalšího růstu, především díky boomu kolem umělé inteligence.
Právě proto mohou být akcie Intelu při případné širší korekci trhů zvlášť zranitelné. Pokud by nálada na trzích ochladla, nebo pokud by investoři začali více řešit vysoké valuace a návrat inflace, mohl by být pokles u takto rychle rostoucích titulů o to silnější.