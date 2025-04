Pravděpodobnost recese v USA se více než zdvojnásobila

Americká investiční banka Goldman Sachs zvýšila pravděpodobnost recese ve Spojených státech z 35 na 45 procent.

Jde už o druhé zvýšení pravděpodobnosti ekonomického propadu od poloviny minulého týdne, kdy americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené státy zavedou další vysoká cla, uvedla agentura Reuters. Před oznámením cel byla podle analytiků pravděpodobnost recese kolem 20 procent.

Takzvaná technická recese se obvykle definuje jako dvě čtvrtletí hospodářského poklesu za sebou. Podle definice amerického Národního úřadu pro výzkum ekonomiky (NBER) je potom recese výrazný pokles ekonomické aktivity, který je rozšířen v celé ekonomice a trvá déle než několik měsíců.

Varování i od J.P. Morgan

Další investiční banka J.P. Morgan zvýšila pravděpodobnost recese na 60 procent. Zdůvodnila to obavami, že cla nejen zvýší inflaci, ale také vyvolají rozsáhlá odvetná opatření. Čína oznámila, že v reakci na americká cla zavede od 10. dubna dodatečné 34procentní clo na veškerý dovoz ze Spojených států.

Britská banka HSBC aktuálně stanovila pravděpodobnost recese v USA na 40 procent. Ratingová agentura S&P Global na konci minulého týdne v reakci na rozsah cel zvýšila pravděpodobnost americké recese na 30 až 35 procent z 25 procent v březnu.

Trump minulý týden oznámil plošné desetiprocentní clo prakticky u veškerého zboží dováženého do USA. Od 9. dubna pak Spojené státy začnou u dovozu z většiny zemí vybírat i takzvaná reciproční cla, která jsou vyšší a která v případě Evropské unie činí 20 procent.

