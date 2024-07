Dimon z JPMorgan: Ekonomický výhled je spíše příznivý, zůstáváme ale ostražití

Největší americké banky reportují výsledky za druhé letošní čtvrtletí. Kvartál to byl úspěšný zejména pro banku JPMorgan Chase. Přesto podle svého šéfa Jamie Dimona nepodceňuje rizika spojená se současnou geopolitickou situací.

Reklama

Největší americké bance JPMorgan Chase ve druhém čtvrtletí stoupl zisk na 18,15 miliardy dolarů (422 miliard korun) z loňských 14,47 miliardy dolarů (337 miliard korun). Banka uvedla, že jí pomohlo zvýšení investičních poplatků a dohoda o výměně akcií společnosti Visa, které drží.

Konkurenční Wells Fargo zisk kvůli vysokým nákladům na správu klientských vkladů klesl na 11,92 miliardy dolarů (277 miliard ůkorun) z loňských 12,23 miliardy dolarů (285 miliard korun).

Citigroup ve druhém čtvrtletí vzrostl zisk z loňských 2,9 miliardy dolarů na letošních 3,2 miliardy dolarů, především díky nárůstu výnosů divize investičního bankovnictví o 60 procent.

Velké americké banky zaznamenávají nárůst příjmů z poplatků za poradenství při transakcích v oblasti fúzí a akvizic, připomněla agentura Reuters. Společnosti jsou totiž stále více přesvědčeny, že se americká ekonomika vyhne většímu poklesu.

Reklama

Ostražitost je na místě

„Ač se zdá, že tržní ocenění a úvěrové rozpětí odrážejí spíše příznivý ekonomický výhled, jsme i nadále ostražití vůči potenciálním rizikům,“ uvedl ředitel Jamie Dimon. Dodal, že mezi tato rizika patří měnící se geopolitická situace, která zůstává nejnebezpečnější od druhé světové války.

Američtí regulátoři tento týden uložili Citibank pokutu 136 milionů dolarů kvůli nedostatečnému řešení problémů se správou dat zjištěných v roce 2020. Pokuty i dodatečné investice do zabezpečení dat už banka zahrnula do výsledků za druhé čtvrtletí. Citibank také ve snaze zlepšit výkonnost avizovala reorganizaci, při níž zruší 20 tisíc pracovních míst.

Banky se v USA potýkají s dlouhodobě vyššími úrokovými sazbami. Na jedné straně si spotřebitelé a firmy nechtějí brát nové úvěry s příliš vysokými náklady, na druhé straně finančním institucím rostou náklady, aby udržely vklady od klientů, kteří hledají vyšší zhodnocení svých peněz, poznamenala agentura Reuters. To se podepsalo i na klesajícím zisku Wells Fargo.

Všech 31 největších amerických finančních institucí v červnu prošlo zátěžovými testy centrální banky Fed. Testované banky by přežily hypotetický scénář, kdy by se americká ekonomika dostala do vážné recese, nezaměstnanost by stoupla na deset procent a hodnota komerčních nemovitostí by se propadla o 40 procent.

Mezi šest největších bank v USA patří JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs a Morgan Stanley, v tomto pořadí.