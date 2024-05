Inflace v Česku opět roste, uvedl Eurostat. Nejvyšší hodnoty jsou v Rumunsku

Spotřebitelské ceny v Evropské unii se v dubnu meziročně zvýšily o 2,6 procenta, inflace tak zůstala na březnové úrovni. Ještě před rokem přitom meziroční růst spotřebitelských cen činil 8,1 procenta.

V České republice se inflace zvýšila z 2,2 procenta na 3,1 procenta, uvedl evropský statistický úřad Eurostat. Eurostat používá harmonizované údaje, které se liší od výpočtů Českého statistického úřadu (ČSÚ).

V eurozóně zůstala míra inflace rovněž stejná jako v březnu, tedy na 2,4 procenta. Inflace v eurozóně se postupně přibližuje k dvouprocentnímu cíli Evropské centrální banky (ECB). Ta předloni v červenci zahájila zvyšování úrokových sazeb s cílem dostat inflaci pod kontrolu, loni v říjnu nicméně zvyšování úroků přerušila. Od té doby drží svou základní úrokovou sazbu na 4,5 procenta.

Nejnižší míru inflace zaznamenali statistici v Litvě (0,4 procenta), Dánsku (0,5 procenta) a Finsku (0,6 procenta). Nejvyšší míru inflace vykázalo Rumunsko (6,2 procenta), Belgie (4,9 procenta) a Chorvatsko (4,7 procenta).

