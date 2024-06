Lagardeová: Inflaci budeme ještě nějakou dobu krotit, musíme mít nohu na brzdě

Evropská centrální banka (ECB) má před sebou ještě dlouhou cestu, než se jí podaří zkrotit inflaci, a musí tak nadále brzdit hospodářský růst, uvedla na blogu banky její prezidentka Christine Lagardeová. Centrální banka ve čtvrtek poprvé po pěti letech snížila úrokové sazby, ale po řadě neuspokojivých údajů o mzdách a inflaci v posledních týdnech se zdržela příslibu dalšího uvolňování měnové politiky.

„Zbývá ještě dlouhá cesta, než se podaří vytlačit inflaci z ekonomiky,“ uvedla Lagardeová. „Nebude to úplně hladká jízda.“

Základní úrokovou sazbu ECB ve čtvrtek snížila o čtvrt procentního bodu na 4,25 procenta. Depozitní sazbu snížila ve stejném rozsahu, a to na 3,75 procenta.

Ve čtvrtek Lagardeová uvedla, že existuje vysoká pravděpodobnost, že snížení úroků nebylo pouze jednorázové, ale že bude začátkem procesu snižování sazeb. Tentokrát je ale její vyjádření opatrnější.

Noha na brzdě

„Ještě nějakou dobu musíme mít nohu na brzdě, i když nebudeme tlačit na brzdu tak silně jako dosud,“ napsala na blogu. „Úrokové sazby tak budou muset zůstat restriktivní tak dlouho, jak to bude nutné k zajištění trvalé cenové stability,“ dodala.

Většina členů Rady guvernérů oficiálně odmítá diskutovat o dalším kroku ECB. Při rozhovorech mimo záznam však snížení sazeb v červenci prakticky vyloučili, upozornila agentura Reuters. Rada guvernérů je hlavní rozhodovací orgán ECB. Skládá se z šesti členů Výkonné rady a z guvernérů národních centrálních bank zemí eurozóny.

