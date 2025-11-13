Investiční fond Atris prudce roste. Do roku 2029 chce navýšit svůj majetek na deset miliard
Investiční společnost Atris, dříve známá jako Tesla, do jehož portfolia patří například pražský obchodní dům Máj, plánuje do přelomu let 2028 a 2029 navýšit svůj majetek z původních dvou na více než deset miliard korun. Současná hodnota majetku pod správou Atris činí téměř šest miliard. Současnou investiční společnost v roce 2022 získali do svého vlastnictví stávající akcionáři Martin a Václav Klánovi.
„Od roku 2022 fond navýšil svá aktiva o více než 200 procent, a to zejména díky akvizicím prémiových realit, jako jsou Delta Ruzyně, Palác Bristol, Psychiatrická nemocnice v Písku nebo Máj Národní,“ řekla generální ředitelka a předsedkyně představenstva společnosti Atris Hana Seifertová.
Majetek za miliardy
Společnost ještě pod názvem Tesla spravovala ve fondu majetek v hodnotě zhruba dvě miliardy korun. Současná hodnota majetku pod správou Atris činí téměř šest miliard. Podle zákona musí fond držet minimálně deset procent prostředků jako likvidních, Atris podle tiskové zprávy udržuje likviditu ve výši 14 procent.
Nemovitostní podílový fond Realita, spravovaný společností Atris, koupil rozhodující podíl ve firmě vlastnící zrekonstruovaný obchodní dům Máj v centru Prahy letos v únoru. Obchodní dům Máj se zákazníkům otevřel v dubnu 1975. V letech 2023 a 2024 byla budova zásadně zrekonstruována. Veřejnosti se znovu otevřela loni 24. června.
V devíti patrech centrum nabízí obchody, restaurace, zábavní centra či střešní vyhlídkovou terasu. Největší nájemce v budově provozuje zábavní a zážitkové centrum. Ještě před otevřením vyvolali kontroverze dva několikametroví pohybující se motýli s trupem napodobujícím stíhačku spitfire od výtvarníka Davida Černého, kterými majitelé nechali osadit fasádu budovy.
Podle poslední analýzy realitně-poradenské společnosti Savills by hodnota investic do komerčních nemovitostí v České republice v letošním roce mohla činit téměř 95 miliard korun (3,9 miliardy eur). To by bylo o zhruba o 117 procent více než loni. V Praze jsou v současnosti v různých fázích prodeje komerční nemovitosti v hodnotě přes 60 miliard korun (2,5 miliardy eur), což je největší objem za posledních deset let. Jedná se především o kanceláře a administrativní prostory s maloobchodní plochou.
