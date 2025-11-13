Nový magazín právě vychází!

Investiční fond Atris prudce roste. Do roku 2029 chce navýšit svůj majetek na deset miliard

Obchodní dům Máj
Investiční společnost Atris, dříve známá jako Tesla, do jehož portfolia patří například pražský obchodní dům Máj, plánuje do přelomu let 2028 a 2029 navýšit svůj majetek z původních dvou na více než deset miliard korun. Současná hodnota majetku pod správou Atris činí téměř šest miliard. Současnou investiční společnost v roce 2022 získali do svého vlastnictví stávající akcionáři Martin a Václav Klánovi.

„Od roku 2022 fond navýšil svá aktiva o více než 200 procent, a to zejména díky akvizicím prémiových realit, jako jsou Delta Ruzyně, Palác Bristol, Psychiatrická nemocnice v Písku nebo Máj Národní,“ řekla generální ředitelka a předsedkyně představenstva společnosti Atris Hana Seifertová.

Přízemí Máje je důležitou součástí. Denně zde prochází až 50 tisíc lidí. Pro veřejnost se Máj otevře 24. června. Eskalátory jsou na původním místě. „Památkáři nám povolili renovaci všech eskalátorů," říká Václav Klán.

Majetek za miliardy

Společnost ještě pod názvem Tesla spravovala ve fondu majetek v hodnotě zhruba dvě miliardy korun. Současná hodnota majetku pod správou Atris činí téměř šest miliard. Podle zákona musí fond držet minimálně deset procent prostředků jako likvidních, Atris podle tiskové zprávy udržuje likviditu ve výši 14 procent.

Nemovitostní podílový fond Realita, spravovaný společností Atris, koupil rozhodující podíl ve firmě vlastnící zrekonstruovaný obchodní dům Máj v centru Prahy letos v únoru. Obchodní dům Máj se zákazníkům otevřel v dubnu 1975. V letech 2023 a 2024 byla budova zásadně zrekonstruována. Veřejnosti se znovu otevřela loni 24. června.

Labská bouda

Horský kolos, který vydržel. Labská bouda se mění a přitahuje stále víc návštěvníků

Enjoy

Labská bouda v nadmořské výšce 1340 metrů severozápadně od Špindlerova Mlýna je i po padesáti letech provozu oblíbenou zastávkou turistů na hřebenech Krkonoš. Zájem o ni v posledních letech roste. V extrémních horských podmínkách se osvědčila a dokázala, že má v Krkonoších své místo, řekla spolumajitelka Labské boudy Klára Sovová. Mnohými kritizovaný železobetonový kolos ve tvaru klínu je podle ní neodmyslitelnou součástí Krkonoš, který si nachází své příznivce.

ČTK

Přečíst článek

V devíti patrech centrum nabízí obchody, restaurace, zábavní centra či střešní vyhlídkovou terasu. Největší nájemce v budově provozuje zábavní a zážitkové centrum. Ještě před otevřením vyvolali kontroverze dva několikametroví pohybující se motýli s trupem napodobujícím stíhačku spitfire od výtvarníka Davida Černého, kterými majitelé nechali osadit fasádu budovy.

Podle poslední analýzy realitně-poradenské společnosti Savills by hodnota investic do komerčních nemovitostí v České republice v letošním roce mohla činit téměř 95 miliard korun (3,9 miliardy eur). To by bylo o zhruba o 117 procent více než loni. V Praze jsou v současnosti v různých fázích prodeje komerční nemovitosti v hodnotě přes 60 miliard korun (2,5 miliardy eur), což je největší objem za posledních deset let. Jedná se především o kanceláře a administrativní prostory s maloobchodní plochou.

Kanceláře BlackRock v San Franciscu

Jako sto státních rozpočtů České republiky. Aktiva BlackRocku dosáhla rekordních hodnot

Trhy

ČTK

Europarlament odklepl klimatický cíl. Emise v Evropě mají klesnout o 90 procent

Europoslanci podpořili snížení emisí o 90 procent do roku 2040 oproti roku 1990
ČTK
ČTK
ČTK

Europoslanci podpořili klimatický cíl snížit emise o 90 procent do roku 2040 oproti roku 1990. Až pět procentních bodů čistých emisí by podle schváleného kompromisního návrhu mohlo pocházet z vysoce kvalitních mezinárodních uhlíkových kreditů od partnerských zemí. Postoj Evropského parlamentu se velmi podobá pozici Rady EU, kterou schválili unijní ministři životního prostředí minulý týden. Následná jednání v takzvaném trialogu by tak mohla být podle zdrojů velmi rychlá. Text podpořilo 379 europoslanců, 248 jich bylo proti a deset se zdrželo hlasování.

Evropská komise navrhla závazný klimatický cíl pro rok 2040 na začátku července. Stalo se to navzdory výhradám některých států, včetně České republiky, které chtěly krok odložit. Návrh vůbec poprvé počítal s tím, že země EU budou moci využívat takzvané uhlíkové kredity z rozvojových států k dosažení cíle v oblasti emisí.

Mezinárodní uhlíkové kredity umožňují státům, firmám nebo organizacím kompenzovat část svých emisí tím, že finančně podpoří projekty snižující nebo zachycující emise jinde ve světě. Jde například o výsadbu lesa, ochranu deštných pralesů či investice do obnovitelných zdrojů.

Zpravodajem pro návrh se v europarlamentu stal český europoslanec Ondřej Knotek (ANO) z frakce Patrioti pro Evropu, který prosazoval, aby byl plán Evropské komise zamítnut. Jeho návrh ale tento týden v pondělí ve výboru pro životní prostředí (ENVI) neprošel a europoslanci naopak podpořili alternativní, kompromisní návrh frakce Evropské lidové strany (EPP), socialistické frakce (S&D), liberální frakce Obnova Evropy (Renew Europe) a frakce Zelených. Právě tento návrh byl odsouhlasen i dnes na plenárním zasedání EP v Bruselu.

Malé auto, velká mise. Toyota v Kolíně vyrábí dostupný městský hybrid. Cena startuje na 399 tisících

Zprávy z firem

V závodě Toyoty v Kolíně sjíždí z linky první Aygo X Hybrid – nejdostupnější hybridní model značky, který míří na evropské trhy s cenou pod půl milionu korun.

pez

Kompromisní návrh přitom zmiňuje podobnou pružnost, k jaké vyzvaly minulý týden členské státy. „Od roku 2036 by až pět procentních bodů čistých emisí mohlo pocházet z vysoce kvalitních mezinárodních uhlíkových kreditů od partnerských zemí, ale europarlament chce záruky, že to bude podléhat robustním ochranným opatřením. Komise navrhla strop až tři procentní body,“ stojí v prohlášení EP.

Ministři životního prostředí odsouhlasili nový klimatický cíl po osmnáctihodinovém jednání na začátku listopadu. Shodli se přitom, že cílem je stále snížení emisí o 90 procent do roku 2040 oproti roku 1990, jak navrhovala Evropská komise, nicméně některé státy včetně České republiky si vyjednaly určité ústupky. Česko tehdy v souladu se svou dlouhodobou pozicí hlasovalo proti. Pro přijetí návrhu však stačila kvalifikovaná většina. Jedním z ústupků například je, že systém nových emisních povolenek ETS2 bude odložen o jeden rok a spuštěn až v roce 2028. Česko tehdy na jednání zastupoval odcházející ministr životního prostředí Petr Hladík.

Hladíka i premiéra Petra Fialu následně na videu na sociální síti zkritizoval předseda hnutí ANO a nejspíš budoucí český premiér Andrej Babiš, jehož strana vyhrála říjnové volby. Zmínil, že odcházejícího českého premiéra již dříve vyzval, aby kvůli klimatickému cíli zablokoval jednání už na říjnové Evropské radě.

Lukáš Kovanda: Pokud EU zpřísní Green Deal, zdraží to život českých domácností

Money

Lukáš Kovanda

Americká EPA chce zrušit omezení emisí skleníkových plynů

Lukáš Kovanda: Nové emisní povolenky musí „bolet“, jejich zastropování nedává Bruselu smysl

Názory

Lukáš Kovanda

Americká EPA chce zrušit omezení emisí skleníkových plynů

Naše továrny klima neničí, tvrdí americká agentura EPA a chce zrušit omezení emisí skleníkových plynů

Politika

ČTK

Lukáš Kovanda: Konec zlatého dolu. Nová vláda chce obcím vzít výnos z pokut z radarů

Nová vláda chce obcím vzít výnos z pokut z radarů měřících rychlost projíždějících aut
ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Nová vláda chce obcím vzít výnos z pokut z radarů měřících rychlost projíždějících aut. Obcím a městům v Česku by se tak zavřel jejich zlatý důl, nejvíce by zaplakali ve Vimperku, Slavkově u Brna nebo v Hranicích na Moravě.

Bez nutnosti zvyšovat daně, žádat o dotace či snižovat výdaje dokázaly některé české obce a města zlepšit své hospodaření. Stačí vhodně umístěný radar, důsledná administrativa a trochu trpělivosti. Pokuty za dopravní přestupky, zejména za překročení rychlosti, se totiž v některých městech staly stabilním a vítaným zdrojem příjmů – často výnosnějším než menší místní daně. Vznikající vláda však ve svém programovém prohlášení hlásá, že obcím výdělek z radarů uzme. Stal by se pak příjmem Státního fondu dopravní infrastruktury. Obcím by zůstala pouze ta část výnosu z pokut, která pokrývá náklady, které s radary mají, jako je nájem či údržba.

Obcím by se tak zavřel zlatý důl. Nejde přitom o nic skrytého či nezákonného – spíše o nenápadný, leč překvapivě výnosný nástroj fiskální politiky na úrovni samospráv. Každá obálka s pruhem tak není jen výchovným nástrojem, ale i přímým přísunem hotovosti do obecní kasy.

Andrej Babiš
Aktualizováno

Střet zájmů zůstává otevřený. Agrofert neprodám, vzkazuje Babiš

Politika

Předseda hnutí ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš zopakoval, že neprodá holding Agrofert a že střet zájmů vyřeší v souladu s českými a evropskými zákony, uvedl na sociálních sítích. Prezident Petr Pavel trvá na tom, že by měl Babiš řešení představit veřejnosti.

ČTK

Rozdíly mezi jednotlivými městy a obcemi jsou však značné. Zatímco někde řidiči „přispívají“ na provoz města v řádu stokorun ročně, v přepočtu na obyvatele, jinde už částky šplhají ke čtyřciferným hodnotám. A to už zdaleka nejsou jednotlivé výjimky, ale o důmyslně nastavený systém, jehož výstupem je konkrétní rozpočtová položka – často v řádu desítek milionů korun.

Desítky milionů pro Vimperk

Pomyslným vítězem v přepočtu na obyvatele je letos jihočeský Vimperk, který s necelými 17,5 tisíce obyvatel inkasoval za rok 2024 přes 24 milionů korun. To odpovídá přibližně 1 406 korunám na obyvatele. Na paty mu šlape Slavkov u Brna (1 069 korun), Hranice na Moravě (974 korun).

Výběr několika dalších měst – například Benešov, Židlochovice, Přeštice, Frýdlant nad Ostravicí či Rosice – ilustruje, že tento způsob rozhodně není okrajovým jevem. Tato skupina menších a středně velkých měst v souhrnu za rok 2024 vybrala více než 196 milionů korun. A to je řeč o necelé desítce. Při plošnějším rozšíření by podobný přístup mohl generovat výnosy v řádu stovek milionů až nižších miliard korun ročně.

Karel Pučelík: Sociální bydlení nemůže za problémy pravičáků. Ani ve Vídni, ani jinde

Názory

Vídeň je město přívětivé ke svým obyvatelům, za což může i rozsáhlé a dostupné sociální bydlení. Trh s byty kvůli němu není utržený z řetězů, jako je tomu jinde po Evropě. I když systém není bez problémů, stojí za to se jím inspirovat. Pokud ale příkladu ze zadluženého Rakouska nedůvěřujete, koukněte se do Dánska. Tam zvládnou udržovat obojí, velký neziskový bytový fond i fiskální disciplínu.

Karel Pučelík

Důvodem, proč příjmy z pokut rostou, je mimo jiné rychlý nárůst počtu radarů. V Česku je aktuálně v provozu přes 400 stacionárních a úsekových měřičů rychlosti a další přibývají. S tím, jak se technologie zlevňují a automatizace vyhodnocování zefektivňuje, se zvyšuje i pravděpodobnost, že se na výběru pokut podílí stále více měst.

Je férové dodat, že vysoké výběry pokut nutně neznamenají šikanu řidičů. V mnoha případech se měří na místech s logickým bezpečnostním opodstatněním – u škol, nemocnic či přechodů pro chodce. Města také argumentují, že pokuty nejsou cílem, ale prostředkem.

Ať už je motivace jakákoli, jedno je zřejmé – příjmy z pokut se v některých městech staly klíčovou součástí rozpočtu, často tvořící několik procent celkových příjmů.

