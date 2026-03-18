Oceněný snímek Sbormistr nesmí do televize

ČTK

Oceněný film Sbormistr narazil u soudu. Ten předběžně zakázal jeho televizní vysílání kvůli možnému zásahu do práv oběti.

Obvodní soud pro Prahu 4 předběžným opatřením zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr režiséra Ondřeje Provazníka v České republice. Uvedl to Ivan David, advokát ženy, která na producenty snímku podala žalobu.

V příběhu inspirovaném kauzou sbormistra souboru Bambini di Praga Bohumila Kulínského, odsouzeného za pohlavní zneužívání nezletilých členek sboru, se žena poznala jako jedna z obětí. Tvrdí, že film zasáhl do jejích práv na ochranu osobnosti. Vyjádření tvůrců filmu a České televize, která jako jeden z producentů filmu plánovala Sbormistra odvysílat, zjišťujeme.

Dagmar Sedláčková
Nejvíce ocenění Český lev získal film Franz polské režisérky Agnieszky Hollandové. Scénář napsal Marek Epstein ve spolupráci s Hollandovou. Snímek o pražském židovském německy píšícím spisovateli Franzi Kafkovi z 15 nominací uspěl ve čtyřech kategoriích. Za hlavní roli Kafky byl oceněn Idan Weiss, dále snímek získal cenu za nejlepší scénografii, kostýmy a masky. Tři ocenění ze 13 nominací získal snímek Sbormistr Ondřeje Provazníka. Českého lva za nejlepší celovečerní film získal Karavan režisérky Zuzany Kirchnerové, proměnil dvě z 11 nominací. Ceny organizátoři předali v pražském Kongresovém centru.

Předběžné opatření, nikoli konečný verdikt

Dalšími producenty jsou společnost Endorfilm, innogy Česká republika a Barrandov Studio.

Zákaz šíření snímku se týká podle advokáta pouze pozemního televizního vysílání a platí do doby konečného rozhodnutí soudu ve věci samé. Předběžné opatření není konečným rozhodnutím o žalobě.

Přesto je podle něj významným signálem, že soud považuje zásah do osobnostních práv ženy za natolik závažný, že vyžaduje její okamžitou ochranu ještě před konečným rozhodnutím. Změna křestního jména hlavní postavy filmu, které bylo shodné se jménem žalobkyně, kterou tvůrci nedávno oznámili, podle soudu neodstraňuje riziko identifikace.

Soud: podobnosti jsou „markantní“

„Soud ve svém odůvodnění uvedl, že mezi dějem filmu a událostmi ze života Karolíny R. existují markantní podobnosti. V této souvislosti připustil, že podstatné části filmového příběhu může Karolína R. oprávněně vnímat jako svůj vlastní příběh,“ sdělil David.

Soud podle advokáta upozornil i na to, že se případ dotýká nejintimnější oblasti soukromého života, tedy sexuální integrity. Zohlednil, že žena se stala obětí trestného činu v době své nezletilosti a nachází se ve zvlášť zranitelném postavení, které vyžaduje zvýšenou právní ochranu. Navíc je ohrožena sekundární a terciární viktimizací, tedy opětovným zraňováním oběti.

Film už viděly statisíce lidí

Snímek vstoupil loni v létě do kin, kde ho vidělo víc než 120 tisíc diváků. Nyní je dostupný na Netflixu a dalších placených VOD platformách. Chystané vysílání v České televizi by podle advokáta mohlo zasáhnout až milion lidí.

„Soud konstatoval, že televizní vysílání filmu by mohlo znovu otevřít traumatizující události ze života Karolíny R. a vést k dalšímu zásahu do jejích práv. Zvlášť zdůraznil, že by bylo pro ni velmi tíživé vědomí, že její tragický příběh sledují nové skupiny diváků,“ doplnil.

Tvůrci mluví o fikci

Společnost Endorfilm už dříve uvedla, že snímek je fikčním uměleckým dílem inspirovaným skutečnými událostmi, a není tak příběhem žádné konkrétní osoby. Režisér Provazník vyjádřil už dříve lítost nad tím, že jeho snímek některé skutečné oběti psychicky zasáhl.

Drama Sbormistr vyhlásilo Sdružení české filmové kritiky nejlepším filmem uplynulého roku. Film získal také tři sošky Českého lva, včetně ceny pro Kateřinu Falbrovou za nejlepší ženský výkon v hlavní roli sboristky, a celkem získal 13 nominací.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Evropa dramaticky zvyšuje dovoz zbraní. Na region, kde žije jen sedm procent světové populace, připadá už třetina globálních dodávek – a nejvíce z toho těží Spojené státy.

Podle nové analýzy Stockholmského mezinárodního ústavu pro výzkum míru (SIPRI) se Evropa v letech 2021–2025 stala největším příjemcem zbraní na světě. Region absorboval 33 procent veškerého globálního dovozu, což představuje masivní, více než trojnásobný nárůst oproti předchozímu pětiletí.

Přitom v Evropě (bez zahrnutí Ruska) žije jen zhruba sedm procent světové populace. Z Evropy se tak stává svého druhu „ozbrojená bašta“: na obranu sedmi procent globální populace míří hned třetina celosvětově obchodovaných zbraní.

Válka na Ukrajině mění pravidla hry

Tváří v tvář válce na Ukrajině a rostoucí geopolitické nejistotě zahájily evropské státy rozsáhlou modernizaci armád. Klíčovým hybatelem je ruská invaze z roku 2022 a snaha evropských členů NATO posílit svou obranyschopnost.

Hlavním vítězem této poptávky jsou Spojené státy. Jejich globální export vzrostl o 27 procent a nyní ovládají 42 procent světového trhu.

Do Evropy americké dodávky proudily ještě rychleji – jejich objem se zvýšil o 217 procent a USA se na celkovém evropském importu podílely z 48 procent.

Zbrojení nekončí

Tento trend hned tak neskončí. Evropské státy mají objednány stovky nových letounů i další moderní techniku, která bude do armád přicházet v následujících letech. Přestože objemy transferů rostou, globální hodnoty zatím nedosahují rekordních úrovní z konce studené války.

Pracujeme na finančně zdravějším Česku, říkají Michaela Perman, Zuzana Gabzdylová a Renata Vítková z České spořitelny

Jaroslav Kramer
Jaroslav Kramer

Co obnáší práce regionální ředitelky v největší tuzemské bance? Pozvání do podcastu #FinŽeny přijala hned trojice regionálních ředitelek České spořitelny, a to Renata Vítková, Zuzana Gabzdylová a Michaela Perman. Jaké byly jejich kariérní cesty? Co rozhodlo o tom, že na nabídku kývly? A co je jejich x-faktor?

Renata Vítková je regionální ředitelkou retailového bankovnictví v jihomoravském regionu. Zuzana Gabzdylová zastává stejnou pozici na severní Moravě. Michaela Perman je také regionální ředitelkou a má na starost oblast jihozápadních Čech, což dle jejích slov obnáší region od Aše po Dačice.

Role všech tří dam se neformálně dá popsat tak, že jsou šéfkami šéfů poboček. A rozhodně mají na co dohlížet – společně totiž zodpovídají zhruba za 150 poboček České spořitelny.

Krok za krokem

Cesta každé z účastnic podcastu do současné pozice byla unikátní. Vítková, která v bankovnictví působí od roku 1993, ji popisuje jako velmi dlouhou. „Začínala jsem jako bankéř v jiné společnosti a v mém životopise je hodně položek, protože jsem vystřídala snad všechny pozice, které v bankovnictví existují. Na každé z nich jsem se ale snažila být výborná,“ říká žena, která dnes řídí region, v němž má Česká spořitelna 400 zaměstnanců. „Neměla jsem ale přehnané ambice. Svou roli mohlo mít i to, že jsem byla ve správnou dobu na správném místě a všimli si mě správní lidé,“ dodává.

Z pohledu Michaely Perman je v průběhu kariéry důležité nebát se udělat zásadní krok dopředu. Současně ale přiznává, že sama by se k němu neodhodlala, nebýt podpory blízkého okolí. „Ženy nemusí mít nutně nižší sebevědomí než muži, ale zvažují širší kontext takového kroku. Sama jsem hodně pochybovala a nešla bych do toho, nebýt podpory manžela a nejbližších spolupracovníků. Ani já jsem neměla tak obrovské ambice, že bych si tvrdě šla za svou vysněnou pozicí a vše tomu podřídila,“ vysvětluje Perman, která má rovněž v bankovnictví obrovské zkušenosti čítající více než 25 let.

Gabzdylová na rozdíl od svých kolegyň nemá zkušenost s jiným finančním ústavem než Českou spořitelnou. Zato se jí ale na startu kariéry podařilo stát se regionální ředitelkou ve zcela jiném byznysu. „Zhruba v pětadvaceti jsem ve společnosti Avon vedla spoustu lidí, kteří pracovali na živnostenský list. Byla jsem mladá a byla to pro mě obrovská škola. Lituji jen, že jsem se tehdy nebyla schopna na chvíli zastavit a vyhodnotit, co se mi děje. Žila jsem hrozně rychle,“ vzpomíná. Po příchodu do České spořitelny strávila asi deset let v podpůrných rolích v rámci vzdělávání. „To mě velmi bavilo a myslím, že jsem v tom byla dost úspěšná. Ale pak jsem začala mít dojem, že mi něco chybí. A tím byl návrat do praxe, kde jsem ostatně také chtěla ověřit, zda to, co vyučuji, skutečně funguje,“ popisuje Gabzdylová. Skrze rotaci si pak šla vyzkoušet novou roli do regionu a z původně dočasné role se pak, po úspěchu ve výběrovém řízení, stala role trvalá. „Chytlo mě to,“ přiznává.

Mise regionálních ředitelek

Bankovnictví obecně v posledních letech prošlo bouřlivým vývojem, který je do jisté míry dán i technologickým rozvojem. Značných změn tak doznala i role bankéřů a řadu dovedností ve svých pozicích integrují i účastnice podcastu. Dá se říci, co je jejich hlavní misí?

Podle Gabzdylové je to v podstatě finanční osvěta a komplexní finanční péče. „Z hlediska klientely je to jednoduché. Naším cílem je pomoci Česku, aby bylo finančně zdravé, aby každý klient, který nám dává důvěru, odcházel silnější a věděl, že jeho finanční budoucnost je zářivější. A vzhledem k tomu, jak máme zpracovanou současnou strategii a jak dobře proškolené máme týmy, myslím, že je to naprosto unikátní,“ říká Gabzdylová. Na osobní úrovni ale sleduje i trochu jiné cíle. „Těší mě vidět, jak se lidé v mém týmu posouvají a rostou,“ dodává.

Michaela Perman navazuje s tím, že osobně je téměř „posedlá“ zákaznickou zkušeností a její kvalitou. „Po svých lidech chci, aby každý klient, který k nám zavítá, odcházel s tím, že mu ta návštěva něco dala. Aby to mělo smysl, když už do toho investoval svůj čas. Hodně se o tom snažím s lidmi mluvit. A taky chci, aby i moji lidé ve své práci viděli smysl, aby je to bavilo a ne aby chodili do práce jen proto, že za to na konci měsíce dostanou zaplaceno. Oni to totiž klienti poznají,“ vysvětluje svůj pohled.

Vítková vidí svou roli ve vytváření prostředí, v němž lidé ze sebe mohou vydat to nejlepší, baví je to a své práci rozumějí. „Ne vždy je to jednoduché. Každý může mít den blbec, ale myslím, že soukromý a pracovní život bychom měli umět oddělit, když pracujeme ve službách. Klienta nezajímá, že máme špatný den,“ říká.

Podle Vítkové se tento důraz vyplácí, jak dokazují výsledky měření zákaznické zkušenosti. „Když jsem do spořitelny před 11 lety nastoupila, byl parametr NPS (Net Promoter Score měřící loajalitu zákazníků – pozn. red.) mínus 35 a zaměstnanci, včetně manažerů, se styděli za to, že pracují v České spořitelně. Za tu dobu se situace úplně obrátila,“ dodává Vítková.

Co považují účastnice podcastu za svůj X-faktor?

Mají se za typické, nebo netypické bankéřky?

A připadají si kariérně úspěšné?

I to se dozvíte v podcastu #FinŽeny. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji také na Spotify či Apple Podcasts. Hezký poslech.

