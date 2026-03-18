Oceněný snímek Sbormistr nesmí do televize
Oceněný film Sbormistr narazil u soudu. Ten předběžně zakázal jeho televizní vysílání kvůli možnému zásahu do práv oběti.
Obvodní soud pro Prahu 4 předběžným opatřením zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr režiséra Ondřeje Provazníka v České republice. Uvedl to Ivan David, advokát ženy, která na producenty snímku podala žalobu.
V příběhu inspirovaném kauzou sbormistra souboru Bambini di Praga Bohumila Kulínského, odsouzeného za pohlavní zneužívání nezletilých členek sboru, se žena poznala jako jedna z obětí. Tvrdí, že film zasáhl do jejích práv na ochranu osobnosti. Vyjádření tvůrců filmu a České televize, která jako jeden z producentů filmu plánovala Sbormistra odvysílat, zjišťujeme.
Nejvíce ocenění Český lev získal film Franz polské režisérky Agnieszky Hollandové. Scénář napsal Marek Epstein ve spolupráci s Hollandovou. Snímek o pražském židovském německy píšícím spisovateli Franzi Kafkovi z 15 nominací uspěl ve čtyřech kategoriích. Za hlavní roli Kafky byl oceněn Idan Weiss, dále snímek získal cenu za nejlepší scénografii, kostýmy a masky. Tři ocenění ze 13 nominací získal snímek Sbormistr Ondřeje Provazníka. Českého lva za nejlepší celovečerní film získal Karavan režisérky Zuzany Kirchnerové, proměnil dvě z 11 nominací. Ceny organizátoři předali v pražském Kongresovém centru.
Českého lva za nejlepší film získal Karavan
Předběžné opatření, nikoli konečný verdikt
Dalšími producenty jsou společnost Endorfilm, innogy Česká republika a Barrandov Studio.
Zákaz šíření snímku se týká podle advokáta pouze pozemního televizního vysílání a platí do doby konečného rozhodnutí soudu ve věci samé. Předběžné opatření není konečným rozhodnutím o žalobě.
Přesto je podle něj významným signálem, že soud považuje zásah do osobnostních práv ženy za natolik závažný, že vyžaduje její okamžitou ochranu ještě před konečným rozhodnutím. Změna křestního jména hlavní postavy filmu, které bylo shodné se jménem žalobkyně, kterou tvůrci nedávno oznámili, podle soudu neodstraňuje riziko identifikace.
Oscara za nejlepší celovečerní dokumentární film získal snímek Pan Nikdo proti Putinovi, který vznikl v česko-dánské koprodukci. Ocenění převzali tvůrci během slavnostního ceremoniálu v losangeleském sále Dolby Theatre. Jeden z režisérů a zároveň hlavních protagonistů filmu Pavel Talankin při přebírání ceny vyzval k ukončení všech válek.
Soud: podobnosti jsou „markantní“
„Soud ve svém odůvodnění uvedl, že mezi dějem filmu a událostmi ze života Karolíny R. existují markantní podobnosti. V této souvislosti připustil, že podstatné části filmového příběhu může Karolína R. oprávněně vnímat jako svůj vlastní příběh,“ sdělil David.
Soud podle advokáta upozornil i na to, že se případ dotýká nejintimnější oblasti soukromého života, tedy sexuální integrity. Zohlednil, že žena se stala obětí trestného činu v době své nezletilosti a nachází se ve zvlášť zranitelném postavení, které vyžaduje zvýšenou právní ochranu. Navíc je ohrožena sekundární a terciární viktimizací, tedy opětovným zraňováním oběti.
Film už viděly statisíce lidí
Snímek vstoupil loni v létě do kin, kde ho vidělo víc než 120 tisíc diváků. Nyní je dostupný na Netflixu a dalších placených VOD platformách. Chystané vysílání v České televizi by podle advokáta mohlo zasáhnout až milion lidí.
„Soud konstatoval, že televizní vysílání filmu by mohlo znovu otevřít traumatizující události ze života Karolíny R. a vést k dalšímu zásahu do jejích práv. Zvlášť zdůraznil, že by bylo pro ni velmi tíživé vědomí, že její tragický příběh sledují nové skupiny diváků,“ doplnil.
Tvůrci mluví o fikci
Společnost Endorfilm už dříve uvedla, že snímek je fikčním uměleckým dílem inspirovaným skutečnými událostmi, a není tak příběhem žádné konkrétní osoby. Režisér Provazník vyjádřil už dříve lítost nad tím, že jeho snímek některé skutečné oběti psychicky zasáhl.
Drama Sbormistr vyhlásilo Sdružení české filmové kritiky nejlepším filmem uplynulého roku. Film získal také tři sošky Českého lva, včetně ceny pro Kateřinu Falbrovou za nejlepší ženský výkon v hlavní roli sboristky, a celkem získal 13 nominací.
